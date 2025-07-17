Билетные сервисы рассказали о «всплеске» спроса на концерты знаменитостей 1990-х и «нулевых» в России

Среди причин — ностальгия и отсутствие выступлений иностранных исполнителей.С 1 января по 13 июля 2025 года продажи билетов на выступления певицы Надежды Кадышевой на «Яндекс Афише» в натуральном выражении увеличились более чем в 30 раз в сравнении с тем же периодом 2024-го и превысили 274 тысячи штук, пишут «Ведомости» со ссылкой на данные сервиса. Также заметен «кратный рост» продаж билетов на концерты певицы Алёны Апиной и группы «Звери». Но показатели не приводят.Рост популярности концертов Кадышевой, Апиной, Татьяны Булановой, а также групп «Мираж», «Браво» и «Любэ» за тот же период отметили и в «МТС Live». Показатели тоже не раскрывают.На Ticketland и Ticketscloud совокупные продажи билетов на выступления перечисленных артистов увеличились в 2,3 раза в штуках и в 3,3 раза в деньгах. Концертов у Кадышевой, Апиной, Булановой, групп «Мираж», «Браво» и «Любэ» на фоне роста спроса тоже стало больше — на 51%.Опрошенные изданием эксперты говорят, что у Кадышевой, групп «Руки вверх!», «Дискотека Авария» и «Иванушки International» — «бьющая рекорды» популярность в 2025 году. Также, по их мнению, взлёт популярности творчества звёзд 1990-х и «нулевых» в России связан с тягой аудитории к эскапизму и «обычной ностальгией». А ещё — с отсутствием концертов иностранных исполнителей.Валерия ИльинаМедиавчераПостирония, светлые чувства и панк: почему россияне раскупают билеты на Надежду Кадышеву за несколько месяцев до события К июлю 2025 года гонорар народницы вырос до 20 млн рублей, что на 50% больше, чем ещё полгода назад. А количество слушателей на «Яндекс Музыке» превышает 3 млн в месяц.#новости