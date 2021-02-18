Google и Facebook хотят заставить делиться рекламной выручкой с австралийскими медиа, что может создать прецедент для подобных законов по всему миру.

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17 февраля австралийские власти в трёх чтениях приняли законопроект, по которому технологические компании должны платить за использование новостей СМИ в своих сервисах.

Компании должны либо сами договориться с медиа, либо их заставят регуляторы. Первыми под закон попали Facebook и Google.

В ответ компании стали угрожать уйти из Австралии вовсе, но Google нашла решение, а Facebook решила действовать жёстко — и запретила делиться новостями пользователям из Австралии.

Под действие блокировки случайно попали госучреждения, некоммерческие и медицинские организации, политики и другие страницы, что вызвало ещё больше недовольства. Facebook объяснил их «широкой трактовкой закона» и восстановил спустя несколько часов.

Как устроен закон, как он может повлиять на действия регуляторов по всему миру и что сделали компании в ответ на угрозы австралийских властей — главное.

Что требуют от Google и Facebook

В декабре 2020 года в парламент Австралии внесли законопроект, по которому Google и Facebook должны платить австралийским СМИ за использование их материалов в ленте новостей Facebook и поиске Google.

Новостные агентства могут вести индивидуальные или групповые переговоры с площадками по сумме оплаты. Точных данных об оплате в законопроекте не прописано.

Если стороны не придут к соглашению, оценивать «справедливость» выплаты будут в арбитраже. Если Facebook или Google нарушат договоренности, их могут оштрафовать на сумму до $7,4 млн (10 млн австралийских долларов).

Также по законопроекту технологические компании должны уведомлять СМИ об изменениях алгоритма поиска, если они влияют на ранжирование публикаций. А также должны делиться данными о пользователях, читающих новостной контент на своих платформах, пишет Reuters.

Власти могут добавить под действие законопроекта и другие ИТ-компании, если сочтут их «достаточно большими, чтобы создавать дисбаланс со СМИ».

Почему власти хотят обязать платить за новости австралийских СМИ

Закон был разработан для решения проблемы потери рекламных доходов традиционных медиа в пользу ИТ-корпораций. Из каждых $100, которые в Австралии тратят на онлайн-рекламу, $53 идут Google, $28 — Facebook и лишь $19 получают остальные, пишет Guardian.

Частично потери доходов от рекламы были компенсированы подписками, но этого оказалось недостаточно, чтобы остановить сокращение редакций, журналистов и закрытие СМИ, считают законодатели. Тогда как рекламная выручка Google в Австралии за 2019 год составила $4,3 млрд, а Facebook — $700 млн.

Законопроект обсуждался три года, из которых 1,5 года шло расследование о «дисбалансе сил» между СМИ и онлайн-платформами.

К 2020 году новые правила стали актуальнее, так как в разгаре пандемии начали закрываться даже старейшие региональные печатные газеты, а News Corp Руперта Мёрдока прекратила печать 60 местных газет.

Мёрдок также один из главных сторонников идеи, что ИТ-компании должны платить за контент, он владелец 70% печатных СМИ в Австралии. Компания известна своим лоббистским влиянием в Австралии по работе медиа в стране, пишет Axios.

17 февраля законопроект был принят во втором и третьем чтении. Если Google и Facebook самостоятельно договорятся с издателями, закон не будет принят, заявляли австралийские законодатели.

Почему это важно

Законопроект Австралии считается самой масштабной реформой отношений между СМИ и интернет-площадками, пишет Reuters. Его принятие может стать прецедентом для других стран, желающих усилить регулирование технологических гигантов.

В 2019 году Европарламент одобрил директиву об авторском праве, по которому онлайн-площадки (Google, Facebook, Instagram, YouTube) должны лицензировать контент у правообладателей — авторов текстов, музыки и видео. А также платить новостным изданиям за отображение даже части их материалов в публикациях.

Франция стала первой страной, использовавшей директиву ЕС. В 2020 году французский регулятор постановил, что Google должна платить издателям и новостным агентствам за использование их материалов. Спустя несколько месяцев переговоров с издателями Google согласилась.



За Францией могут последовать и другие страны ЕС — у них есть время задействовать директиву до 7 июня 2021 года, пишет CNN.



Также ЕС запланировал внести поправки в закон о цифровых услугах по примеру Австралии.



На события в Австралии обратили внимание и члены Конгресса США: они обсуждают несколько вариантов законопроектов для защиты СМИ и регулирования интернет-платформ, пишет Axios.



Первая реакция Facebook и Google в январе — отрицание и угрозы

Ещё до австралийского законопроекта компании начали работу над продуктами для взаимодействия со СМИ без вмешательства регулятора:

Осенью 2019 года Facebook запустила раздел с новостями Facebook News, за публикации соцсеть платит отдельным изданиям, а также нанимает журналистов в штат. Сервис работает в США и Великобритании.

Осенью 2020 года Google запустила сервис для новостных медиа Google News Showcase и пообещала выплатить издателям $1 млрд в течение трёх лет. Он работает внутри Google News и состоит из сюжетных блоков для «глубокого раскрытия темы».

К австралийскому законопроекту Google и Facebook отнеслись негативно и строго: в январе они предупредили, что прекратят свои услуги в стране в случае принятия закона. Представители компаний считают, что закон несправедлив и сделает их работу в Австралии нежизнеспособной.

Facebook заявила, что запретит австралийским пользователям делиться новостными ссылками.

Google пригрозила прекратить доступ к поисковой системе в Австралии. Компания заявила, что готова платить за материалы СМИ, но ни одно крупное медиа не согласилось с её условиями. Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон ответил Google: «Мы не реагируем на угрозы».

После угрозы Google законопроект поддержала Microsoft: предложила свой поисковик Bing, пообещала улучшить его до «сопоставимого с конкурентами уровня» и согласилась добровольно поддерживать СМИ по ещё не принятому закону, хотя и не попадает под его действие.

Итоги после трёх чтений законопроекта: Google обезопасила себя, а Facebook действительно устроила скандал

В феврале мнение Google изменилось. 17 февраля, в день принятия законопроекта в трёх чтениях, компания объявила о заключении трёхлетней сделки с News Corp и согласилась выплатить медиа необъявленную сумму за публикацию материалов в Google News Showcase.

Google заключила соглашение и с другими издателями, например, крупнейшей в Австралии медиакомпанией Nine Entertainment, а также Junkee Media и Seven West Media.

Среди изданий News Corp — The Wall Street Journal, Barron’s, MarketWatch и New York Post в США, The Times, The Sunday Times и The Sun в Великобритании, австралийская версия news.com.au, а также Sky News и несколько городских и местных изданий.

Соглашение также включает в себя:

Разработку подписной платформы для изданий News Corp.

Распределение выручки рекламного бизнеса Google.

Развитие аудиожурналистики.

«Значимые инвестиции в инновационную видеожурналистику» на YouTube.

После сделки с News Corp компания может обойти действие закона в Австралии, так как соглашение достигнуто более, чем с 70% всего медиа в стране, включая лоббистов закона, считает Axios.

Facebook, напротив, запретила СМИ и пользователям из Австралии делиться новостями. Теперь жители страны не могут публиковать ссылки на местные и международные новости, а пользователи других стран — публиковать ссылки на материалы австралийских издателей.

Управляющий директор Facebook в Австралии и Новой Зеландии Уильям Истон заявил, что законопроект неверно понимает отношения между соцсетью и издателями. Он отметил, что Facebook помогает СМИ зарабатывать: по его словам, в 2020 году Facebook сгенерировала 5,1 млрд ссылок на новостные издания Австралии, которые соцсеть оценивает в $407 млн.

Это поставило нас перед суровым выбором: попытаться соблюдать закон, игнорирующий реалии, или прекратить поддержку новостей в наших сервисах в Австралии. С тяжелым сердцем мы выбираем последнее. Уильям Истон

При этом для Facebook прибыль от новостей минимальна — они составляют менее 4% контента, который люди видят в своей ленте, говорит Истон.

Под действие блокировки попали не только СМИ: Facebook заблокировала страницы пожарных и аварийных служб, Метеобюро, благотворительных и общественных организаций, госорганов, медицинских учреждений, часть страниц политиков и другие.

MSF Australia @MSFAustralia Update: It looks like our MSF Australia #Facebook page has been blocked as part of Facebook's news ban today

St Vincent's Health @StVHealthAust Extremely concerning to find this morning that @StVincentsMelb ’s Facebook page has been blocked - this during a pandemic and on the eve of crucial COVID vaccine distribution. We hope this situation can be rectified very shortly.

Большинство из них были разблокированы за несколько часов. Ложные блокировки вызвали возмущение представителей организаций и властей Австралии. «Действия Facebook неуклюжи, нецелесообразны и несут урон его же репутации», — отметил главный казначей страны Джош Фрайденберг.

С ним согласился премьер-министр Скотт Моррисон, который связал действия Facebook c опасениями стран, что крупные ИТ-компании «считают себя важнее правительств и считают, что законы к ним не применяются».

Представители Facebook пояснили Engadget, что блокировка произошла из-за неясной трактовки закона и не должна была затронуть организации.