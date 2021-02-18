В Австралии обязали ИТ-компании платить за ссылки на новости: в итоге Facebook «запретила» СМИ, а Google пошла на сделку Статьи редакции
Google и Facebook хотят заставить делиться рекламной выручкой с австралийскими медиа, что может создать прецедент для подобных законов по всему миру.
17 февраля австралийские власти в трёх чтениях приняли законопроект, по которому технологические компании должны платить за использование новостей СМИ в своих сервисах.
Компании должны либо сами договориться с медиа, либо их заставят регуляторы. Первыми под закон попали Facebook и Google.
В ответ компании стали угрожать уйти из Австралии вовсе, но Google нашла решение, а Facebook решила действовать жёстко — и запретила делиться новостями пользователям из Австралии.
Под действие блокировки случайно попали госучреждения, некоммерческие и медицинские организации, политики и другие страницы, что вызвало ещё больше недовольства. Facebook объяснил их «широкой трактовкой закона» и восстановил спустя несколько часов.
Как устроен закон, как он может повлиять на действия регуляторов по всему миру и что сделали компании в ответ на угрозы австралийских властей — главное.
Что требуют от Google и Facebook
В декабре 2020 года в парламент Австралии внесли законопроект, по которому Google и Facebook должны платить австралийским СМИ за использование их материалов в ленте новостей Facebook и поиске Google.
Новостные агентства могут вести индивидуальные или групповые переговоры с площадками по сумме оплаты. Точных данных об оплате в законопроекте не прописано.
Если стороны не придут к соглашению, оценивать «справедливость» выплаты будут в арбитраже. Если Facebook или Google нарушат договоренности, их могут оштрафовать на сумму до $7,4 млн (10 млн австралийских долларов).
Также по законопроекту технологические компании должны уведомлять СМИ об изменениях алгоритма поиска, если они влияют на ранжирование публикаций. А также должны делиться данными о пользователях, читающих новостной контент на своих платформах, пишет Reuters.
Власти могут добавить под действие законопроекта и другие ИТ-компании, если сочтут их «достаточно большими, чтобы создавать дисбаланс со СМИ».
Почему власти хотят обязать платить за новости австралийских СМИ
Закон был разработан для решения проблемы потери рекламных доходов традиционных медиа в пользу ИТ-корпораций. Из каждых $100, которые в Австралии тратят на онлайн-рекламу, $53 идут Google, $28 — Facebook и лишь $19 получают остальные, пишет Guardian.
Частично потери доходов от рекламы были компенсированы подписками, но этого оказалось недостаточно, чтобы остановить сокращение редакций, журналистов и закрытие СМИ, считают законодатели. Тогда как рекламная выручка Google в Австралии за 2019 год составила $4,3 млрд, а Facebook — $700 млн.
Законопроект обсуждался три года, из которых 1,5 года шло расследование о «дисбалансе сил» между СМИ и онлайн-платформами.
К 2020 году новые правила стали актуальнее, так как в разгаре пандемии начали закрываться даже старейшие региональные печатные газеты, а News Corp Руперта Мёрдока прекратила печать 60 местных газет.
Мёрдок также один из главных сторонников идеи, что ИТ-компании должны платить за контент, он владелец 70% печатных СМИ в Австралии. Компания известна своим лоббистским влиянием в Австралии по работе медиа в стране, пишет Axios.
17 февраля законопроект был принят во втором и третьем чтении. Если Google и Facebook самостоятельно договорятся с издателями, закон не будет принят, заявляли австралийские законодатели.
Почему это важно
Законопроект Австралии считается самой масштабной реформой отношений между СМИ и интернет-площадками, пишет Reuters. Его принятие может стать прецедентом для других стран, желающих усилить регулирование технологических гигантов.
- В 2019 году Европарламент одобрил директиву об авторском праве, по которому онлайн-площадки (Google, Facebook, Instagram, YouTube) должны лицензировать контент у правообладателей — авторов текстов, музыки и видео. А также платить новостным изданиям за отображение даже части их материалов в публикациях.
- Франция стала первой страной, использовавшей директиву ЕС. В 2020 году французский регулятор постановил, что Google должна платить издателям и новостным агентствам за использование их материалов. Спустя несколько месяцев переговоров с издателями Google согласилась.
- За Францией могут последовать и другие страны ЕС — у них есть время задействовать директиву до 7 июня 2021 года, пишет CNN.
- Также ЕС запланировал внести поправки в закон о цифровых услугах по примеру Австралии.
- На события в Австралии обратили внимание и члены Конгресса США: они обсуждают несколько вариантов законопроектов для защиты СМИ и регулирования интернет-платформ, пишет Axios.
Первая реакция Facebook и Google в январе — отрицание и угрозы
Ещё до австралийского законопроекта компании начали работу над продуктами для взаимодействия со СМИ без вмешательства регулятора:
- Осенью 2019 года Facebook запустила раздел с новостями Facebook News, за публикации соцсеть платит отдельным изданиям, а также нанимает журналистов в штат. Сервис работает в США и Великобритании.
- Осенью 2020 года Google запустила сервис для новостных медиа Google News Showcase и пообещала выплатить издателям $1 млрд в течение трёх лет. Он работает внутри Google News и состоит из сюжетных блоков для «глубокого раскрытия темы».
К австралийскому законопроекту Google и Facebook отнеслись негативно и строго: в январе они предупредили, что прекратят свои услуги в стране в случае принятия закона. Представители компаний считают, что закон несправедлив и сделает их работу в Австралии нежизнеспособной.
- Facebook заявила, что запретит австралийским пользователям делиться новостными ссылками.
- Google пригрозила прекратить доступ к поисковой системе в Австралии. Компания заявила, что готова платить за материалы СМИ, но ни одно крупное медиа не согласилось с её условиями. Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон ответил Google: «Мы не реагируем на угрозы».
- После угрозы Google законопроект поддержала Microsoft: предложила свой поисковик Bing, пообещала улучшить его до «сопоставимого с конкурентами уровня» и согласилась добровольно поддерживать СМИ по ещё не принятому закону, хотя и не попадает под его действие.
Итоги после трёх чтений законопроекта: Google обезопасила себя, а Facebook действительно устроила скандал
В феврале мнение Google изменилось. 17 февраля, в день принятия законопроекта в трёх чтениях, компания объявила о заключении трёхлетней сделки с News Corp и согласилась выплатить медиа необъявленную сумму за публикацию материалов в Google News Showcase.
Google заключила соглашение и с другими издателями, например, крупнейшей в Австралии медиакомпанией Nine Entertainment, а также Junkee Media и Seven West Media.
Среди изданий News Corp — The Wall Street Journal, Barron’s, MarketWatch и New York Post в США, The Times, The Sunday Times и The Sun в Великобритании, австралийская версия news.com.au, а также Sky News и несколько городских и местных изданий.
Соглашение также включает в себя:
- Разработку подписной платформы для изданий News Corp.
- Распределение выручки рекламного бизнеса Google.
- Развитие аудиожурналистики.
- «Значимые инвестиции в инновационную видеожурналистику» на YouTube.
После сделки с News Corp компания может обойти действие закона в Австралии, так как соглашение достигнуто более, чем с 70% всего медиа в стране, включая лоббистов закона, считает Axios.
Facebook, напротив, запретила СМИ и пользователям из Австралии делиться новостями. Теперь жители страны не могут публиковать ссылки на местные и международные новости, а пользователи других стран — публиковать ссылки на материалы австралийских издателей.
Управляющий директор Facebook в Австралии и Новой Зеландии Уильям Истон заявил, что законопроект неверно понимает отношения между соцсетью и издателями. Он отметил, что Facebook помогает СМИ зарабатывать: по его словам, в 2020 году Facebook сгенерировала 5,1 млрд ссылок на новостные издания Австралии, которые соцсеть оценивает в $407 млн.
При этом для Facebook прибыль от новостей минимальна — они составляют менее 4% контента, который люди видят в своей ленте, говорит Истон.
Под действие блокировки попали не только СМИ: Facebook заблокировала страницы пожарных и аварийных служб, Метеобюро, благотворительных и общественных организаций, госорганов, медицинских учреждений, часть страниц политиков и другие.
Большинство из них были разблокированы за несколько часов. Ложные блокировки вызвали возмущение представителей организаций и властей Австралии. «Действия Facebook неуклюжи, нецелесообразны и несут урон его же репутации», — отметил главный казначей страны Джош Фрайденберг.
С ним согласился премьер-министр Скотт Моррисон, который связал действия Facebook c опасениями стран, что крупные ИТ-компании «считают себя важнее правительств и считают, что законы к ним не применяются».
Представители Facebook пояснили Engadget, что блокировка произошла из-за неясной трактовки закона и не должна была затронуть организации.
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