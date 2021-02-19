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Евгения Евсеева

Facebook запретила делиться новостями из Австралии — местные СМИ потеряли 30% трафика из-за рубежа Статьи редакции

Если отключение продолжится, читатели смогут адаптироваться, но случайные читатели просто пропустят новости.

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17 февраля австралийские власти приняли законопроект, по которому технологические компании должны платить за использование новостей СМИ в своих сервисах. После этого Facebook запретила делиться новостями пользователям из Австралии.

Уже через несколько часов после запрета австралийские СМИ потеряли примерно 13% трафика из Австралии и около 30% трафика из-за рубежа, пишет ABC News со ссылкой на данные Chartbeat. Этот инструмент отслеживает количество читателей новости и откуда они на неё перешли.

Отключение Facebook привело к снижению посещаемости, а общий австралийский трафик не переместился на другие платформы, пишет Neiman Lab.

Если это отключение продолжится, читатели могут адаптироваться к ситуации. Например, они будут чаще заходить на сайт газеты или подпишутся на рассылку, пишет издание.

Но случайный читатель на Facebook — а это большинство пользователей, так как новости составляют лишь около 4% от обычной ленты — может полностью пропустить новости, сообщает издание.

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#новость #facebook

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