Если отключение продолжится, читатели смогут адаптироваться, но случайные читатели просто пропустят новости.

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17 февраля австралийские власти приняли законопроект, по которому технологические компании должны платить за использование новостей СМИ в своих сервисах. После этого Facebook запретила делиться новостями пользователям из Австралии.

Уже через несколько часов после запрета австралийские СМИ потеряли примерно 13% трафика из Австралии и около 30% трафика из-за рубежа, пишет ABC News со ссылкой на данные Chartbeat. Этот инструмент отслеживает количество читателей новости и откуда они на неё перешли.

Отключение Facebook привело к снижению посещаемости, а общий австралийский трафик не переместился на другие платформы, пишет Neiman Lab.

Если это отключение продолжится, читатели могут адаптироваться к ситуации. Например, они будут чаще заходить на сайт газеты или подпишутся на рассылку, пишет издание.