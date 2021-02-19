Facebook запретила делиться новостями из Австралии — местные СМИ потеряли 30% трафика из-за рубежа Статьи редакции
Если отключение продолжится, читатели смогут адаптироваться, но случайные читатели просто пропустят новости.
17 февраля австралийские власти приняли законопроект, по которому технологические компании должны платить за использование новостей СМИ в своих сервисах. После этого Facebook запретила делиться новостями пользователям из Австралии.
Уже через несколько часов после запрета австралийские СМИ потеряли примерно 13% трафика из Австралии и около 30% трафика из-за рубежа, пишет ABC News со ссылкой на данные Chartbeat. Этот инструмент отслеживает количество читателей новости и откуда они на неё перешли.
Отключение Facebook привело к снижению посещаемости, а общий австралийский трафик не переместился на другие платформы, пишет Neiman Lab.
Если это отключение продолжится, читатели могут адаптироваться к ситуации. Например, они будут чаще заходить на сайт газеты или подпишутся на рассылку, пишет издание.
Но случайный читатель на Facebook — а это большинство пользователей, так как новости составляют лишь около 4% от обычной ленты — может полностью пропустить новости, сообщает издание.
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