Facebook пообещала потратить $1 млрд за три года на поддержку издателей после конфликта с властями Австралии Статьи редакции
По собственным данным, компания уже инвестировала $600 млн с 2018 года.
Компания объявила об этом в своём блоге на фоне разбирательств с правительством Австралии: в стране требуют, чтобы технологические компании делились с издателями СМИ выручкой от рекламы.
«С 2018 года мы инвестировали $600 млн в поддержку индустрии новостей и планируем вложить ещё не менее $1 млрд в течение следующих трёх лет», — заявил вице-президент по глобальным связям Facebook Ник Клегг.
В компании добавили, что «более чем готовы» сотрудничать с издателями новостей. В Facebook напомнили, что в январе договорились о сотрудничестве с издателями в Великобритании, среди которых The Guardian, Telegraph Media Group, Financial Times, Daily Mail Group и Sky News. Подобные сделки компания заключила с издателями в США и ведёт переговоры с издателями в Германии и Франции, говорится в сообщении.
В результате новости СМИ попадут в Facebook News — специальный раздел в приложении. Для раздела соцсеть отбирает контент с помощью алгоритмов и группы редакторов.
17 февраля соцсеть запретила делиться новостями из Австралии из-за законопроекта, обязывающего технологические компании, в частности, Facebook и Google, делиться рекламной выручкой с издателями. На фоне ограничений местные СМИ потеряли 30% трафика из-за рубежа.
Но запрет продлился недолго: власти изменили законопроект, и Facebook обещала вернуть новости. Поправки предполагают двухмесячный период, в течение которого платформа и издатели СМИ могут сами заключить соглашения. Если стороны не смогут договориться, вмешается назначенный правительством арбитр.
Google тоже планирует потратить $1 млрд на новости в ближайшие три года. Компания, в отличие от Facebook, изначально решила договориться с издателями из Австралии: заключила контракты с крупнейшим владельцем газет в Австралии News Corp. и медиакомпанией Nine Entertainment.
А если просто скупить СМИ и открыть свои? В чем экономика этих поддержек?
Да, поучите еще Цукерберга деньги зарабатывать. Экономика простая - FB платит деньги за контент правообладателям, контент приводит юзеров, юзеры смотрят рекламу.
Экспериментальный лолипоп
Цукерберг платит за контент, юзеры уходят с ФБ на сайты, где этот контент размещён 🧐
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