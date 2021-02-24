По собственным данным, компания уже инвестировала $600 млн с 2018 года.

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Компания объявила об этом в своём блоге на фоне разбирательств с правительством Австралии: в стране требуют, чтобы технологические компании делились с издателями СМИ выручкой от рекламы.

«С 2018 года мы инвестировали $600 млн в поддержку индустрии новостей и планируем вложить ещё не менее $1 млрд в течение следующих трёх лет», — заявил вице-президент по глобальным связям Facebook Ник Клегг.

В компании добавили, что «более чем готовы» сотрудничать с издателями новостей. В Facebook напомнили, что в январе договорились о сотрудничестве с издателями в Великобритании, среди которых The Guardian, Telegraph Media Group, Financial Times, Daily Mail Group и Sky News. Подобные сделки компания заключила с издателями в США и ведёт переговоры с издателями в Германии и Франции, говорится в сообщении.

В результате новости СМИ попадут в Facebook News — специальный раздел в приложении. Для раздела соцсеть отбирает контент с помощью алгоритмов и группы редакторов.

17 февраля соцсеть запретила делиться новостями из Австралии из-за законопроекта, обязывающего технологические компании, в частности, Facebook и Google, делиться рекламной выручкой с издателями. На фоне ограничений местные СМИ потеряли 30% трафика из-за рубежа. Но запрет продлился недолго: власти изменили законопроект, и Facebook обещала вернуть новости. Поправки предполагают двухмесячный период, в течение которого платформа и издатели СМИ могут сами заключить соглашения. Если стороны не смогут договориться, вмешается назначенный правительством арбитр.