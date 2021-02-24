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Рая Хачатрян

Facebook пообещала потратить $1 млрд за три года на поддержку издателей после конфликта с властями Австралии Статьи редакции

По собственным данным, компания уже инвестировала $600 млн с 2018 года.

5 5 комментариев
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Компания объявила об этом в своём блоге на фоне разбирательств с правительством Австралии: в стране требуют, чтобы технологические компании делились с издателями СМИ выручкой от рекламы.

«С 2018 года мы инвестировали $600 млн в поддержку индустрии новостей и планируем вложить ещё не менее $1 млрд в течение следующих трёх лет», — заявил вице-президент по глобальным связям Facebook Ник Клегг.

В компании добавили, что «более чем готовы» сотрудничать с издателями новостей. В Facebook напомнили, что в январе договорились о сотрудничестве с издателями в Великобритании, среди которых The Guardian, Telegraph Media Group, Financial Times, Daily Mail Group и Sky News. Подобные сделки компания заключила с издателями в США и ведёт переговоры с издателями в Германии и Франции, говорится в сообщении.

В результате новости СМИ попадут в Facebook News — специальный раздел в приложении. Для раздела соцсеть отбирает контент с помощью алгоритмов и группы редакторов.

17 февраля соцсеть запретила делиться новостями из Австралии из-за законопроекта, обязывающего технологические компании, в частности, Facebook и Google, делиться рекламной выручкой с издателями. На фоне ограничений местные СМИ потеряли 30% трафика из-за рубежа.

Но запрет продлился недолго: власти изменили законопроект, и Facebook обещала вернуть новости. Поправки предполагают двухмесячный период, в течение которого платформа и издатели СМИ могут сами заключить соглашения. Если стороны не смогут договориться, вмешается назначенный правительством арбитр.

Google тоже планирует потратить $1 млрд на новости в ближайшие три года. Компания, в отличие от Facebook, изначально решила договориться с издателями из Австралии: заключила контракты с крупнейшим владельцем газет в Австралии News Corp. и медиакомпанией Nine Entertainment.

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vc.ru

#новость #facebook

5 5 комментариев
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5 комментариев
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Nick Karpenko

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А если просто скупить СМИ и открыть свои? В чем экономика этих поддержек? 

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Вася Пражкин

Nick
1

Да, поучите еще Цукерберга деньги зарабатывать. Экономика простая - FB платит деньги за контент правообладателям, контент приводит юзеров, юзеры смотрят рекламу.

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Экспериментальный лолипоп

Вася
0

Цукерберг платит за контент, юзеры уходят с ФБ на сайты, где этот контент размещён 🧐

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Вася Пражкин

Экспери…
0

Юзеры не уходят, зачем им уходить-то, если контент - в FB?

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Bet Papa

0

Новость на богатом и резиновобюджетном языке

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