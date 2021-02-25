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Евгения Евсеева

Австралия первой в мире приняла закон о плате интернет-платформ за местные новости Статьи редакции

По этому закону компании вроде Google и Facebook должны заключать сделки со СМИ или платить им.

  • Австралия приняла закон, который потребует от цифровых платформ вроде Facebook и Google платить местным СМИ и издателям за размещение ссылок на их контент в новостных лентах или в результатах поиска, пишет CNBC.
  • Австралия станет первой страной, где назначенный правительством арбитр сможет принять решение о сумме, которую любая платформа должна заплатить австралийским новостным изданиям — при условии, что невозможно заключить независимую коммерческую сделку.
  • Закон приняли с поправками, которые внесли из-за конфликта с Facebook. Они предполагают двухмесячный период, в течение которого платформа и издатели СМИ могут сами заключить соглашения.
  • 17 февраля из-за законопроекта Facebook запретила делиться новостями из Австралии. На фоне ограничений местные СМИ потеряли 30% трафика из-за рубежа. После этого власти пошли на уступки и Facebook обещала вернуть новости.
  • Кроме того, Facebook пообещала потратить $1 млрд за три года на поддержку издателей после конфликта с властями страны.
  • В ближайшие три года Google тоже планирует потратить $1 млрд на новости. Компания изначально решила договориться с издателями — и уже заключила контракты с крупнейшим владельцем газет в Австралии News Corp и медиакомпанией Nine Entertainment.
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#новость #австралия

829 просмотров
6 6 комментариев
4
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6 комментариев
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Dr. Horrible

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Обычно СМИ платят что бы попасть в ленту или выдачу. видимо в Австралии все действительно с ног на голову 

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Папа Римский

–8

В росии такой проблемы быть не может, нам не нужен трафик из-за рубежа. У нас есть соловьев и rt. Ну и если вы совсем с приветом - телеканал Звезда 🌟

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Dmitrij Vorobjov

Папа
0

В России нет интернета?

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Папа Римский

Dmitrij
–8

Скоро твоей маме в одно место поставят чебурнет - будешь просматривать.

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Dmitrij Vorobjov

Папа
0

Ну если там живут люди с таким же интеллектом как у вас то да, тут уж ничего кроме феназепама не поможет)

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Денис Семенов

0

Что-то подозрительное движение к прогрессу. Жду что на iOS разрешат ставить приложения не из стора и оплачивать свободно. 

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