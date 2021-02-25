Австралия первой в мире приняла закон о плате интернет-платформ за местные новости Статьи редакции
По этому закону компании вроде Google и Facebook должны заключать сделки со СМИ или платить им.
- Австралия приняла закон, который потребует от цифровых платформ вроде Facebook и Google платить местным СМИ и издателям за размещение ссылок на их контент в новостных лентах или в результатах поиска, пишет CNBC.
- Австралия станет первой страной, где назначенный правительством арбитр сможет принять решение о сумме, которую любая платформа должна заплатить австралийским новостным изданиям — при условии, что невозможно заключить независимую коммерческую сделку.
- Закон приняли с поправками, которые внесли из-за конфликта с Facebook. Они предполагают двухмесячный период, в течение которого платформа и издатели СМИ могут сами заключить соглашения.
- 17 февраля из-за законопроекта Facebook запретила делиться новостями из Австралии. На фоне ограничений местные СМИ потеряли 30% трафика из-за рубежа. После этого власти пошли на уступки и Facebook обещала вернуть новости.
- Кроме того, Facebook пообещала потратить $1 млрд за три года на поддержку издателей после конфликта с властями страны.
- В ближайшие три года Google тоже планирует потратить $1 млрд на новости. Компания изначально решила договориться с издателями — и уже заключила контракты с крупнейшим владельцем газет в Австралии News Corp и медиакомпанией Nine Entertainment.
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6 комментариев
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4
Обычно СМИ платят что бы попасть в ленту или выдачу. видимо в Австралии все действительно с ног на голову
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–8
В росии такой проблемы быть не может, нам не нужен трафик из-за рубежа. У нас есть соловьев и rt. Ну и если вы совсем с приветом - телеканал Звезда 🌟
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0
В России нет интернета?
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–8
Скоро твоей маме в одно место поставят чебурнет - будешь просматривать.
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0
Ну если там живут люди с таким же интеллектом как у вас то да, тут уж ничего кроме феназепама не поможет)
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0
Что-то подозрительное движение к прогрессу. Жду что на iOS разрешат ставить приложения не из стора и оплачивать свободно.
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