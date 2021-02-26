В «Бизнес-секретах» они рассказали, как начинали бизнес без опыта и ориентиров, почему никогда не стремились в Москву и какие ставят перед собой задачи.

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Кто такие братья Бухманы и чем они занимаются

В 2001 году я только закончил первый курс университета. Дима был ещё школьником. И вот мы узнали, что можно писать программы и продавать их через интернет. Нам об этом рассказал преподаватель в университете. Мы ничего не знали про бизнес и программы — весь наш опыт сводился к тому, что мы играли в игры. Игорь Бухман

Дмитрий Бухман рассказал, что навыки программирования братья получили с помощью самообразования. «Игорь знал какие-то базовые вещи из школы и начал учить меня. Потом он поступил уже в университет, начал получать профильное образование и продолжал учить меня», — делится он.

Чёткого разделения в обязанностях (программирование и творческая часть, продумывание игры) у братьев не было — они до сих пор многое обсуждают вместе. Оба брата изучали прикладную математику в Вологодском педагогическом государственном университете.

Появление отделения прикладной математики в нашем городе — большая удача. Я сомневаюсь, что без этого мы бы что-то создали. Там была инициатива конкретных людей, которые сами открыли это направление. Дмитрий Бухман

Мы верим, что в маленьких городах не менее талантливые люди, чем в больших. Они потом уезжают, но совершенно нет необходимости начинать бизнес, скажем, в Москве, потому что там самые умные люди. Нет, это не так. На самом деле у нас были очень сильные ребята в вузе. Игорь Бухман

По словам Игоря, когда братья начали делать игры, сформировавшегося рынка ещё не было. Они ориентировались на то, во что играли сами и что легко было сделать — дизайнерских способностей у них тогда не было.

Сначала мы написали первую игру. Она нам принесла в первый месяц около $60. Вторая — $200. Игорь Бухман

Нам прислали чек американский. Там написано, что полагается по этому чеку выдать какую-то сумму. Я понёс его в банк. Девушка на кассе спросила, что это такое. Она никогда даже не видела. Для Вологды это было что-то такое странное — чек из Америки. Дмитрий Бухман

Тогда это были большие деньги для нас. Я тогда преподавал информатику на каких-то курсах. Эти $60 вдохновили нас. Мы поняли, что на этом можно зарабатывать. Мы сказали себе тогда, что сделаем 10-100 таких игр и заработаем много денег. Потом, конечно, оказалось, что правильнее делать не 100 игр, а одну игру, но хорошую. К концу университета у нас был доход $10 тысяч на двоих. Игорь Бухман

Мы зарабатывали, но родители не могли понять, что происходит. Им казалось, что это сейчас закончится. А бабушка с дедушкой говорили: «Хватит уже. Непонятно, что вы там делаете. Давайте бросайте и на завод». Дмитрий Бухман

Как догадались сразу делать игры на английском

Тиньков спросил, почему братья, находясь в Вологде, стали делать игры сразу на английском и сразу на международный рынок. По словам Тинькова, несмотря на то, что он шесть лет прожил в Кремниевой долине, ему бы «в голову не пришло» делать банк с интерфейсом на английском. Он также отметил, что сейчас долина — это «контртренд», и все оттуда уезжают.

Не было какого-то понимания, что нужно обязательно делать так, а не по-другому. Просто наверное нам повезло. Мы видели похожие игры. Они были на английском. Наверное, было понимание, что в России никто не будет платить $20, чтобы купить игру. Ты мог поиграть 60 минут бесплатно, а потом если ты хочешь продолжить, нужно было купить полную версию. Мы понимали, что в России это не развито. Игорь Бухман

Вопрос хороший, но надо понимать, что когда мы это начинали, мы никак не думали, что это будет бизнес. Слово «рынок» мы никогда не слышали. Мы шаг за шагом сами узнавали, как это всё работает: что такое деньги, что такое менеджмент. Это всё не так, что мы сели и сказали, какой бы нам выбрать бизнес и рынок. У нас не было в окружении никого, кто занимался бизнесом. Дмитрий Бухман

Как Бухманы развивали ИТ-компанию в Вологде

Первый компьютер Бухманам подарил дедушка, второй они купили сами на свои доходы, рассказывают предприниматели.

В 2004 году разработчики зарегистрировали компанию, открыли офис и начали нанимать первых сотрудников. Они проработали в Вологде до 2013 года.

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В какой-то момент появился рынок, на котором уже была своя аудитория. Мы уже понимали, что им нравится, что может стать успешным. Тогда аудитория казуальных игр — это были женщины старше 35. Сейчас она помолодела. Мужчины тоже играют, но целевая аудитория — женщины. Они больше играют. Игорь Бухман

Тиньков отметил, что предприниматели «перепрыгнули» Москву — делали бизнес из Вологды, а затем переехали в другую страну.

Мы жили в Вологде и не чувствовали, что Москва или какой-то другой город именно в России поможет нам в плане бизнеса. Я и сейчас считаю, что можно делать такой бизнес где угодно. Это дело выбора. Нас всегда привлекала Америка. Москву или Санкт-Петербург мы даже не обсуждали. Когда мы уже практически решили, что переезжаем, мы поняли, что, поехав в Америку, мы навредим бизнесу. Там другой часовой пояс. В итоге мы поехали в Дублин, потому что на тот момент у нас уже была штаб-квартира в Дублине. Дмитрий Бухман

Сейчас в компании работает больше 3000 человек по всему миру. Офисы компании расположены примерно в 30 городах, за пределами СНГ офисы есть в Ирландии, Сербии, Хорватии.

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Тиньков спросил, какой главный информационный сайт для игровой индустрии. В пример такого сайта для банковской индустрии он привёл TechCrunch. Игорь Бухман рассказал, что для русскоязычной аудитории есть app2top.ru.

«Он не очень большой, на профессионалов ориентирован, но каждый день я как минимум один раз смотрю. Там актуальные новости о том, что произошло в индустрии. Есть и западные аналоги, но больше информации я получаю оттуда», — объяснил он. Дмитрий Бухман добавил, что читает vc.ru.

Что мешает завоевать азиатский игровой рынок

По словам братьев, Playrix росла практически каждый год с 2014 года — в среднем на 50-100%. На азиатском рынке у компании «достаточно большой оборот для неместной компании, рассказал Игорь Бухман.

Наши игры по какой-то неизвестной нам причине нравятся тем же китайцам. Но мы смотрим глобально. Мы не делаем каких-то конкретных шагов и отдельные версии (для азиатского рынка — vc.ru). Мы делаем одну игру и надеемся, что она понравится всем. При этом мы немного всё таки ориентированы на западный рынок. Игорь Бухман

Стать в азиатском регионе крупным, не будучи китайской компанией, очень сложно. Рынок регулируется. Он защищен. Самые успешные их игры культурно адаптированы. Помимо культурной составляющей, там нужно искать партнёра. Всё это очень сложно и становится сложнее. Например, недавно китайское правительство потребовало лицензировать все игры, которые есть в App Store. Были удалены десятки приложений. Наши нет, у нас есть лицензия, но мы одни из очень небольшого количества некитайских компаний, которые там остались.

Дмитрий Бухман

Что дальше: продажа компании или M&E?

В 2018 году братья задумались, что делать дальше — продавать ли компанию, но отказались от этой идеи, рассказывает Дмитрий Бухман. По его словам, после сделки они получат деньги, но глобальных целей у них не останется.

«Если мы продадим бизнес, в нашей жизни ничего не изменится. И зачем тогда продавать?», — дополнил Игорь Бухман, отметив, что они уже заработали достаточно денег.

Дальше мы искали, что нам интересно — нам интересно работать и Playrix развивать. Мы решили, что хотим стать крупнейшей игровой компанией в мире. Скажем, есть Activision Blizzard, а мы хотим стать больше. У нас есть стратегия: создание новых продуктов, M&А (mergers and acquisitions, слияние и поглощение). Мы чувствуем, что через 3-5-10 лет мы станем сильно больше. Дмитрий Бухман

Игорь Бухман добавил, что если бы стать крупнейшей компанией было единственной целью, то Playrix могла бы просто объединиться с другим игроком. «Лучше покупать, копите кэш», — посоветовал Тиньков.

Как Бухманы купили долю в игровой компании Nexters

Тиньков напомнил, что братья Бухманы 2018 году инвестировали в российского издателя мобильных игр Nexters и спросил, можно ли считать это шагом к M&А-стратегии. Разработчики объяснили, что это личные инвестиции, которые не относятся к Playrix.

В феврале Nexters объявила, что выйдет выйдет на Nasdaq через SPAC, объединившись со специальной компанией Kismet Acquisition One Corp. Ивана Таврина. Бухманы не рассматривают SPAC, но не исключают консолидации с другими компаниями, в том числе с Nexters.

Я вообще не инвестор. Я никуда в жизни не инвестировал, кроме «Тинькофф» и всех тех бизнесов, которые я делал. Но если вы будете объединяться с Nexters и Ваней Тавриным, может быть даже я 3% купил. Я в это верю. Круто делать самую большую игровую компанию с молодыми. Олег Тиньков

Как понять, кто конкурент, а кто нет

Тиньков рассказал, что недавно братья Бухманы спрашивали у него, как «Тинькофф» будет конкурировать с другими крупными банками вроде «Альфа-банка». Тот объяснил, что это несравнимые вещи, потому что «Тинькофф» сразу переводил все операции в мобильный банк, пока остальные развивали физические отделения, и похожая ситуация может быть и на игровом рынке.

«Это примерно как с вами будет конкурировать Blizzard. Это принципиально другая модель. В мобильные игры пользователи играют сидя, например, в больнице, а в Blizzard ему нужно прийти домой и открыть компьютер», — говорит Тиньков.

В больших бизнесах появляется какая-то неповоротливость. Мы тоже это чувствуем. Появляются какие-то маленькие компании в каких-то новых нишах. Мы развиваемся в эту сторону медленнее, чем это могло происходить. Игорь Бухман

Клип Земфиры «Здравствуй, Остин» про дворецкого из игры Homescapes

19 февраля Земфира в преддверии выхода нового альбома выпустила клип «Остин» по мотивам игры Homescapes от студии Playrix. Певица сняла клип в сотрудничестве с компанией.

Братья Бухманы рассказали, что давно слушают Земфиру. Они узнали, что певица прошла все 5-6 тысяч уровней Homescapes и написала песню. Разработчики познакомились с Земфирой ещё до пандемии, тогда песня была уже написана.

У Playrix сейчас всего пять игр, в 2021 году компания планирует выпустить ещё одну, добавили Бухманы.

Советы начинающим предпринимателям

Всё индивидуально и зависит от того, есть у тебя склонность к бизнесу или нет. Если совсем общими словами, то надо порядочным быть и важен фокус. Игорь Бухман

Многие боятся просто пробовать, боятся неудачи. Надо пробовать — это нормально, что не получается. В основном ни у кого не получается, но ещё больше людей вообще не пробует. Например, в Кремниевой долине культ неудачи. Сама попытка уже большое достижение. Это касается не только бизнеса, а всего нового. Дмитрий Бухман