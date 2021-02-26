«Мы решили стать крупнейшей игровой компанией в мире»: создатели Playrix братья Бухманы дали интервью Тинькову Статьи редакции
В «Бизнес-секретах» они рассказали, как начинали бизнес без опыта и ориентиров, почему никогда не стремились в Москву и какие ставят перед собой задачи.
Кто такие братья Бухманы и чем они занимаются
Дмитрий Бухман рассказал, что навыки программирования братья получили с помощью самообразования. «Игорь знал какие-то базовые вещи из школы и начал учить меня. Потом он поступил уже в университет, начал получать профильное образование и продолжал учить меня», — делится он.
Чёткого разделения в обязанностях (программирование и творческая часть, продумывание игры) у братьев не было — они до сих пор многое обсуждают вместе. Оба брата изучали прикладную математику в Вологодском педагогическом государственном университете.
По словам Игоря, когда братья начали делать игры, сформировавшегося рынка ещё не было. Они ориентировались на то, во что играли сами и что легко было сделать — дизайнерских способностей у них тогда не было.
Как догадались сразу делать игры на английском
Тиньков спросил, почему братья, находясь в Вологде, стали делать игры сразу на английском и сразу на международный рынок. По словам Тинькова, несмотря на то, что он шесть лет прожил в Кремниевой долине, ему бы «в голову не пришло» делать банк с интерфейсом на английском. Он также отметил, что сейчас долина — это «контртренд», и все оттуда уезжают.
Как Бухманы развивали ИТ-компанию в Вологде
Первый компьютер Бухманам подарил дедушка, второй они купили сами на свои доходы, рассказывают предприниматели.
В 2004 году разработчики зарегистрировали компанию, открыли офис и начали нанимать первых сотрудников. Они проработали в Вологде до 2013 года.
Тиньков отметил, что предприниматели «перепрыгнули» Москву — делали бизнес из Вологды, а затем переехали в другую страну.
Сейчас в компании работает больше 3000 человек по всему миру. Офисы компании расположены примерно в 30 городах, за пределами СНГ офисы есть в Ирландии, Сербии, Хорватии.
Тиньков спросил, какой главный информационный сайт для игровой индустрии. В пример такого сайта для банковской индустрии он привёл TechCrunch. Игорь Бухман рассказал, что для русскоязычной аудитории есть app2top.ru.
«Он не очень большой, на профессионалов ориентирован, но каждый день я как минимум один раз смотрю. Там актуальные новости о том, что произошло в индустрии. Есть и западные аналоги, но больше информации я получаю оттуда», — объяснил он. Дмитрий Бухман добавил, что читает vc.ru.
Что мешает завоевать азиатский игровой рынок
По словам братьев, Playrix росла практически каждый год с 2014 года — в среднем на 50-100%. На азиатском рынке у компании «достаточно большой оборот для неместной компании, рассказал Игорь Бухман.
Что дальше: продажа компании или M&E?
В 2018 году братья задумались, что делать дальше — продавать ли компанию, но отказались от этой идеи, рассказывает Дмитрий Бухман. По его словам, после сделки они получат деньги, но глобальных целей у них не останется.
«Если мы продадим бизнес, в нашей жизни ничего не изменится. И зачем тогда продавать?», — дополнил Игорь Бухман, отметив, что они уже заработали достаточно денег.
Игорь Бухман добавил, что если бы стать крупнейшей компанией было единственной целью, то Playrix могла бы просто объединиться с другим игроком. «Лучше покупать, копите кэш», — посоветовал Тиньков.
Как Бухманы купили долю в игровой компании Nexters
Тиньков напомнил, что братья Бухманы 2018 году инвестировали в российского издателя мобильных игр Nexters и спросил, можно ли считать это шагом к M&А-стратегии. Разработчики объяснили, что это личные инвестиции, которые не относятся к Playrix.
В феврале Nexters объявила, что выйдет выйдет на Nasdaq через SPAC, объединившись со специальной компанией Kismet Acquisition One Corp. Ивана Таврина. Бухманы не рассматривают SPAC, но не исключают консолидации с другими компаниями, в том числе с Nexters.
Как понять, кто конкурент, а кто нет
Тиньков рассказал, что недавно братья Бухманы спрашивали у него, как «Тинькофф» будет конкурировать с другими крупными банками вроде «Альфа-банка». Тот объяснил, что это несравнимые вещи, потому что «Тинькофф» сразу переводил все операции в мобильный банк, пока остальные развивали физические отделения, и похожая ситуация может быть и на игровом рынке.
«Это примерно как с вами будет конкурировать Blizzard. Это принципиально другая модель. В мобильные игры пользователи играют сидя, например, в больнице, а в Blizzard ему нужно прийти домой и открыть компьютер», — говорит Тиньков.
Клип Земфиры «Здравствуй, Остин» про дворецкого из игры Homescapes
19 февраля Земфира в преддверии выхода нового альбома выпустила клип «Остин» по мотивам игры Homescapes от студии Playrix. Певица сняла клип в сотрудничестве с компанией.
Братья Бухманы рассказали, что давно слушают Земфиру. Они узнали, что певица прошла все 5-6 тысяч уровней Homescapes и написала песню. Разработчики познакомились с Земфирой ещё до пандемии, тогда песня была уже написана.
У Playrix сейчас всего пять игр, в 2021 году компания планирует выпустить ещё одну, добавили Бухманы.
Советы начинающим предпринимателям
Ну, эти братья конечно крутые, мне бы их целеустремлённость. Ну а Тиньков уже легенда практически.
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