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Евгения Евсеева

Инвестфонд основателя Faberlic Алексея Нечаева купил интернет-издание Sports.ru Статьи редакции

Кроме этого, фонду перейдут сеть спортивных блогеров United и маркетинговое агентство Fever Pitch.

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Фонд выкупил 100% Sports.ru. Помимо основного бизнеса, в сделку также войдут сеть спортивных блогеров United и маркетинговое агентство Fever Pitch. Сумма сделки не раскрывается.

По словам генерального директора Sports.ru Марка Тена, в компании ничего не поменяется, команда в полном составе продолжит работу.

Основатели Дмитрий Навоша и Дмитрий Степанов войдут в совет директоров Sports.ru в роли наблюдателей. Международные проекты холдинга Tribuna.com и Betting Insider в сделку не вошли. Они продолжат работать отдельно от Sports.ru.

Партнёр фонда Илья Пушкин рассказал, что в фонде «любят проекты с сильным сообществом, это всегда многое говорит об устойчивости бизнеса». Он рассказал, что фонд уже инвестировал в проект о материнстве Baby.ru и «видит в Sports.ru продолжение этой стратегии».

Прямо сейчас сделка позволит Sports.ru более уверенно планировать капиталоемкие проекты с длинным циклом окупаемости, например, покупку прав на спортивные трансляции, производство оригинального видеоконтента, развитие проекта о здоровом образе жизни. Но наши амбиции не ограничиваются экспансией внутри спортивного рынка.

Мы целимся в то, чтобы вместе с новыми партнерами создать медиахолдинг, состоящий из разных тематических медиа и сервисов: спорт, киберспорт, здоровье, материнство, финансы и инвестиции, кино и сериалы, – любых вертикалей с потенциалом для объединения людей в сообщества

Марк Тен
генеральный директор Sports.ru

По данным «Контур.Фокуса», до сделки 67,75% акций принадлежали Герману Ткаченко, 23,75% — Дмитрию Навоше, 8% — Дмитрию Степанову и 0,5% — Юрию Дудю. Выручка компании за 2019 год составила 416,5 млн рублей, чистая прибыль — 17,5 млн рублей.

Sports.ru — крупнейшее медиа и сообщество о спорте в России и СНГ, основанное в 1998 году. По собственным данным, ежемесячная аудитория — более 20 млн человек.

  • В марте 2020 года Алексей Нечаев зарегистрировал политическую партию «Новые люди». По данным источников из АП, её основали для создания иллюзии конкуренции, а также чтобы «увести» молодёжь с уличных протестов.
  • В январе 2021 года в пабликах-миллионниках во «ВКонтакте» публиковали похожие мемы с критикой митингов и Навального. TJ выяснил, что в 2019 году бывший владелец паблика «4ch» продал сеть сообществ основателю Faberlic Алексею Нечаеву.

#новость #sportsru

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Alex

12

Спортс - единственная спортплощадка (из крупных), где редакция не боялась затрагивать тему политики в новостях и материалах, интересно изменится ли это с приходом новых владельцев

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Hambala Fully

Alex
3

Но, поверь, аудитория спортса все ещё состоит из футбольных мужичков, которым надо пропустить пивка перед матчами и написать свой высер в комменты.
Редакция действительно не боится писать на важные социальные и политические темы, но аудитория пока вообще не але.

А про ветки фигурного катания даже говорить нет смысла. Туда заходить страшно.

Вон внизу уже один с ником «Сидор» вылез. И таких там сотни.

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Сидор

Hambala
0

"Но, поверь, аудитория спортса все ещё состоит из футбольных мужичков, которым надо пропустить пивка перед матчами" - вы глубок ошибаетесь на счет ЦА. 
Я со Спортс с 2009 года, и никогда там не было тех, кого вы нафантазировали себе как ЦА Спортс.

"Редакция действительно не боится писать на важные социальные и политические темы, но аудитория пока вообще не але" - редакция давно БОИТЬСЯ. Меньше чем остальные, но случай с объяснениями навоши по поводу футболиста многое показал.

 "Вон внизу уже один с ником «Сидор» вылез" - я давно тут, а вы походу решили рассказть, как могло бы быть в Спортсе, а не как есть на самом деле.

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Плотный Влад

Hambala
0

"Редакция действительно не боится писать на важные социальные и политические темы" именно поэтому я этот сайт называю помойкой и давно перестал читать. Потому что на спортивном сайте этих других тем иногда больше чем спорта.

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Плотный Влад

Alex
3

И превратила эту площадку в мерзкую помойку с ненавистью, оскорблениями и политотой. С чем, кстати, согласны и пользователи спорт.сру, вот комменты под аналогичной новостью там )

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Пётр Радищев

Плотный
0

Ну, кому-то политота и "ненависть" может быть и зайдёт. 

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Плотный Влад

Пётр
0

Конечно, только на кой себя спортивным ресурсом тогда называть? Кроме того, срач, ненависть, оскорбления и политота в комментах - редакционная политика )

Ответить

Пётр Радищев

Плотный
0

Ну, так в связке со спортивным контентом и политическим я имею ввиду. 

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Плотный Влад

Пётр
0

Ну это одно из.. у них и большинство собственных авторов очень слабые. Ну, кто в редакции работает, а не бесплатный контент пишет. А уж когда я пару лет назад статью их главного редактора почитал, я просто охеренел, как этот человек с мозгом подростка лет 13 вообще редактором стал.

Собственно, с этого сайта многие ушли как и я. Видно по комментам: одни подростки остались, которым на спорт плевать, главное троллить и оскорблять)

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Evgeniy Myasin

Alex
1

Если это тот спойлер нечаева о котором я думаю, то скорее всего да)

Ответить

Дмитрий Немов

Evgeniy
0

Это он и есть.

Ответить

Пётр Радищев

Alex
0

Возможно так и будет кстати. 

Ответить

Andrey Vasilev

7

Может, наконец, новые хозяева дадут денег нормальных разработчиков нанять и сделать уже вменяемое мобильное приложение.

Ответить

Denis1710

Andrey
3

да и веб версию не помешало бы освежить. 

Ответить

Сидор

–8

Спортс в ситуации с видео одного рукопожатого футболера два дня молчал, (когда об этом писали, говорили все) придумывая при этом нелепые отмазки. 

Чем снизил свой рейтинг до 0, ибо так прогнуться под Газпром никто до них не смог. Так что независимость и Спортс - два невовместимых понятия

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Плотный Влад

Сидор
13

Так не терпелось дрочку другого мужика обсудить ?

Ответить

Сидор

Плотный
–3

Я не знаю, что вам не терпелось обсудить, так же как и где и с кем . 
Я вам здесь не помогу, увы.

Ответить

Плотный Влад

Сидор
5

Долго думали что ответить, но так и не придумали, кек.

Случай с Дзюбой - это единственное, за что спорт.сру можно уважать. А что другие новости про это публиковали, ну это ж ПИЗДЕЦ если обществу есть до этого дело. И вы, по ходу, часть этого пиздеца xD

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Сидор

Плотный
–2

"Долго думали что ответить, но так и не придумали, кек"  - Гадания по комментариям - вообще не ваше, бросайте это дело. 

"Случай с Дзюбой - это единственное, за что спорт.сру можно уважать" - если для вы уважаете кого-то за прогибы Газпрому и конкретно Миллеру - ваше право. 
У меня на этот счет противоположное мнение. 

"И вы, по ходу, часть этого пиздеца xD" - пока получается,  это вы из этого самого "пиздеца xD". И, возможно, вам там хорошо, раз все еще не выбирались  оттуда

Ответить

Плотный Влад

Сидор
1

А, типичный среднестатистический юзер спортса, ясно, вопросов больше нет)

Ответить

Сидор

Плотный
–1

А, типичный среднестатистический по себе людей судящий, ясно, вопросов больше нет)

Ответить

Никита Лихачёв

4

Ну, поздравления всем причастным с долгожданным экзитом!

Ответить

Anton Smets

1

Хуже уже не станет. Это тот ресурс, где в комментариях восхваляют муссолини и одобряют расизм. Хотя 5 лет назад там действительно были хорошие материалы.

Ответить

Yusuf Abdullaev

Anton
2

да и редакция не ахти, недавно была статья, где называли героем еврейского боксера, который в концлагерях дрался/избивал таких же как он узников и выжил потому что развлекал руководство

Ответить

Юрий Глотов

1

Хоть бы название фонда написали.

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Sergey Vasiliev

0

Просрали спорт 

Ответить

Пётр Радищев

Sergey
0

Почему?

Ответить

Ruslan Umarkhanov

0

Аудитория спортс всем привет! Сегодня объявлен срач по поводу и без на площадке VC))))😜

Ответить

Nick Kluev

0

Спортс, наверное, единственный спортивный сайт, который хоть как-то освещал политику. Видимо, больше этого не будет.

Ответить

Igor Kachura

Nick
0

Потому что Навоша на волне протестов совсем е-анулся. Как раз в 2012 они как "дождь" начали активно форсить тему политики. А после Крыма он в фейсбуке псковских десантников собирался отучать воевать с  Украиной. Независимых СМИ у нас нет, поэтому логично что и спортс передали угодным людям. К перевыборам вождя темы про Панарина, Кафельникова и белорусов заиграют другими красками. Вижу так. А Дмитрию здоровья - психического!

Ответить

Чит Чат

0

Ну, наконец-то пристроили

Ответить

Чит Чат

0

почем продали то?

Ответить

Всеобщий бас

0

Когда этого Нечаева и новых людей пиарили перед выборами куда-то там аэ целый Незыгарь - я понял что дело нечисто)

Ответить

Артём Рубченков

0

RIP
Хотя он давно уже скатился, а жаль

Ответить

Балкон.Ру

0

После того, как в 15 продали форбс, там стало больше половины страниц-статей про неизвестных людей с малюююсенькой пометочкой на развороте НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ. Читать стало неинтересно, читаешь по диагонали. Со спортс будет такая же история, государство поняло, что помимо телеканалов надо скупить еще и сайты.

Ответить

Igor Kachura

0

А они же в какой то момент у фонда Абрамовича были? Когда там у Ткаченко контрольный пакет образовался?

Ответить

Dennis Gerasimov

0

Какая боль, какая боль .....

Ответить

Oleg Oleg

0

Сначала прочитал новость как "нечаянно купил"

Ответить

Fred Han

0

Сам с 2012 года сижу на FAPL.RU и знаю про футбольные и полит срачи от корки до корки.
Спортс со своими подгорелыми модераторами курит в сторонке, типичный слонятник для детей. Кстати и интерфейс у сайта вырви глаз, все ярко-зелёное и бесячее) 

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Антон Гранд

0

Этот тот у которого партия Новые люди ?

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