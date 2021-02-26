Инвестфонд основателя Faberlic Алексея Нечаева купил интернет-издание Sports.ru Статьи редакции
Кроме этого, фонду перейдут сеть спортивных блогеров United и маркетинговое агентство Fever Pitch.
Фонд выкупил 100% Sports.ru. Помимо основного бизнеса, в сделку также войдут сеть спортивных блогеров United и маркетинговое агентство Fever Pitch. Сумма сделки не раскрывается.
По словам генерального директора Sports.ru Марка Тена, в компании ничего не поменяется, команда в полном составе продолжит работу.
Основатели Дмитрий Навоша и Дмитрий Степанов войдут в совет директоров Sports.ru в роли наблюдателей. Международные проекты холдинга Tribuna.com и Betting Insider в сделку не вошли. Они продолжат работать отдельно от Sports.ru.
Партнёр фонда Илья Пушкин рассказал, что в фонде «любят проекты с сильным сообществом, это всегда многое говорит об устойчивости бизнеса». Он рассказал, что фонд уже инвестировал в проект о материнстве Baby.ru и «видит в Sports.ru продолжение этой стратегии».
По данным «Контур.Фокуса», до сделки 67,75% акций принадлежали Герману Ткаченко, 23,75% — Дмитрию Навоше, 8% — Дмитрию Степанову и 0,5% — Юрию Дудю. Выручка компании за 2019 год составила 416,5 млн рублей, чистая прибыль — 17,5 млн рублей.
Sports.ru — крупнейшее медиа и сообщество о спорте в России и СНГ, основанное в 1998 году. По собственным данным, ежемесячная аудитория — более 20 млн человек.
- В марте 2020 года Алексей Нечаев зарегистрировал политическую партию «Новые люди». По данным источников из АП, её основали для создания иллюзии конкуренции, а также чтобы «увести» молодёжь с уличных протестов.
- В январе 2021 года в пабликах-миллионниках во «ВКонтакте» публиковали похожие мемы с критикой митингов и Навального. TJ выяснил, что в 2019 году бывший владелец паблика «4ch» продал сеть сообществ основателю Faberlic Алексею Нечаеву.
Спортс - единственная спортплощадка (из крупных), где редакция не боялась затрагивать тему политики в новостях и материалах, интересно изменится ли это с приходом новых владельцев
Но, поверь, аудитория спортса все ещё состоит из футбольных мужичков, которым надо пропустить пивка перед матчами и написать свой высер в комменты.
Редакция действительно не боится писать на важные социальные и политические темы, но аудитория пока вообще не але.
А про ветки фигурного катания даже говорить нет смысла. Туда заходить страшно.
Вон внизу уже один с ником «Сидор» вылез. И таких там сотни.
"Но, поверь, аудитория спортса все ещё состоит из футбольных мужичков, которым надо пропустить пивка перед матчами" - вы глубок ошибаетесь на счет ЦА.
Я со Спортс с 2009 года, и никогда там не было тех, кого вы нафантазировали себе как ЦА Спортс.
"Редакция действительно не боится писать на важные социальные и политические темы, но аудитория пока вообще не але" - редакция давно БОИТЬСЯ. Меньше чем остальные, но случай с объяснениями навоши по поводу футболиста многое показал.
"Вон внизу уже один с ником «Сидор» вылез" - я давно тут, а вы походу решили рассказть, как могло бы быть в Спортсе, а не как есть на самом деле.
Плотный Влад
"Редакция действительно не боится писать на важные социальные и политические темы" именно поэтому я этот сайт называю помойкой и давно перестал читать. Потому что на спортивном сайте этих других тем иногда больше чем спорта.
Плотный Влад
И превратила эту площадку в мерзкую помойку с ненавистью, оскорблениями и политотой. С чем, кстати, согласны и пользователи спорт.сру, вот комменты под аналогичной новостью там )
Ну, кому-то политота и "ненависть" может быть и зайдёт.
Конечно, только на кой себя спортивным ресурсом тогда называть? Кроме того, срач, ненависть, оскорбления и политота в комментах - редакционная политика )
Ну, так в связке со спортивным контентом и политическим я имею ввиду.
Ну это одно из.. у них и большинство собственных авторов очень слабые. Ну, кто в редакции работает, а не бесплатный контент пишет. А уж когда я пару лет назад статью их главного редактора почитал, я просто охеренел, как этот человек с мозгом подростка лет 13 вообще редактором стал.
Собственно, с этого сайта многие ушли как и я. Видно по комментам: одни подростки остались, которым на спорт плевать, главное троллить и оскорблять)
Если это тот спойлер нечаева о котором я думаю, то скорее всего да)
Может, наконец, новые хозяева дадут денег нормальных разработчиков нанять и сделать уже вменяемое мобильное приложение.
Спортс в ситуации с видео одного рукопожатого футболера два дня молчал, (когда об этом писали, говорили все) придумывая при этом нелепые отмазки.
Чем снизил свой рейтинг до 0, ибо так прогнуться под Газпром никто до них не смог. Так что независимость и Спортс - два невовместимых понятия
Так не терпелось дрочку другого мужика обсудить ?
Долго думали что ответить, но так и не придумали, кек.
Случай с Дзюбой - это единственное, за что спорт.сру можно уважать. А что другие новости про это публиковали, ну это ж ПИЗДЕЦ если обществу есть до этого дело. И вы, по ходу, часть этого пиздеца xD
"Долго думали что ответить, но так и не придумали, кек" - Гадания по комментариям - вообще не ваше, бросайте это дело.
"Случай с Дзюбой - это единственное, за что спорт.сру можно уважать" - если для вы уважаете кого-то за прогибы Газпрому и конкретно Миллеру - ваше право.
У меня на этот счет противоположное мнение.
"И вы, по ходу, часть этого пиздеца xD" - пока получается, это вы из этого самого "пиздеца xD". И, возможно, вам там хорошо, раз все еще не выбирались оттуда
Хуже уже не станет. Это тот ресурс, где в комментариях восхваляют муссолини и одобряют расизм. Хотя 5 лет назад там действительно были хорошие материалы.
да и редакция не ахти, недавно была статья, где называли героем еврейского боксера, который в концлагерях дрался/избивал таких же как он узников и выжил потому что развлекал руководство
Просрали спорт
Аудитория спортс всем привет! Сегодня объявлен срач по поводу и без на площадке VC))))😜
Спортс, наверное, единственный спортивный сайт, который хоть как-то освещал политику. Видимо, больше этого не будет.
Потому что Навоша на волне протестов совсем е-анулся. Как раз в 2012 они как "дождь" начали активно форсить тему политики. А после Крыма он в фейсбуке псковских десантников собирался отучать воевать с Украиной. Независимых СМИ у нас нет, поэтому логично что и спортс передали угодным людям. К перевыборам вождя темы про Панарина, Кафельникова и белорусов заиграют другими красками. Вижу так. А Дмитрию здоровья - психического!
После того, как в 15 продали форбс, там стало больше половины страниц-статей про неизвестных людей с малюююсенькой пометочкой на развороте НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ. Читать стало неинтересно, читаешь по диагонали. Со спортс будет такая же история, государство поняло, что помимо телеканалов надо скупить еще и сайты.
А они же в какой то момент у фонда Абрамовича были? Когда там у Ткаченко контрольный пакет образовался?
Сам с 2012 года сижу на FAPL.RU и знаю про футбольные и полит срачи от корки до корки.
Спортс со своими подгорелыми модераторами курит в сторонке, типичный слонятник для детей. Кстати и интерфейс у сайта вырви глаз, все ярко-зелёное и бесячее)
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