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Евгения Евсеева

Инвестиционный фонд основателя Faberlic Алексея Нечаева купил интернет-издание Sports.ru Статьи редакции

Кроме этого, фонду перейдут сеть спортивных блогеров United и маркетинговое агентство Fever Pitch.

8 8 комментариев
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Фонд выкупил 100% Sports.ru. Помимо основного бизнеса, в сделку также войдут сеть спортивных блогеров United и маркетинговое агентство Fever Pitch. Сумма сделки не раскрывается.

По словам генерального директора Sports.ru Марка Тена, в компании ничего не поменяется, команда в полном составе продолжит работу.

Основатели Дмитрий Навоша и Дмитрий Степанов войдут в совет директоров Sports.ru в роли наблюдателей. Международные проекты холдинга Tribuna.com и Betting Insider — в сделку не вошли. Они продолжат работать отдельно от Sports.ru.

Партнёр фонда Илья Пушкин рассказал Forbes, что в фонде «любят проекты с сильным сообществом, это всегда многое говорит об устойчивости бизнеса». Он рассказал, что фонд уже инвестировал в проект о материнстве Baby.ru и видим в Sports.ru продолжение этой стратегии».

До сделки 67,75% акций принадлежали Герману Ткаченко, 23,75% — Дмитрию Навоше, 8% — Дмитрию Степанову и 0,5% — Юрию Дудю, пишет Sports.ru.

Sports.ru — крупнейшее медиа и сообщество о спорте в России и СНГ, основанное в 1998 году. Ежемесячная аудитория — 20 млн человек.

  • В январе 2020 года основатели Faberlic Алексей Нечаев и Александр Даванков объявили о создании собственной политической партии.

#новость #sportsru

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8 8 комментариев
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8 комментариев
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Alex

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Спортс - единственная спортплощадка (из крупных), где редакция не боялась затрагивать тему политики в новостях и материалах, интересно изменится ли это с приходом новых владельцев

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Evgeniy Myasin

Alex
0

Если это тот спойлер нечаева о котором я думаю, то скорее всего да)

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Дмитрий Немов

Evgeniy
0

Это он и есть.

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Hambala Fully

Alex
0

Но, поверь, аудитория спортса все ещё состоит из футбольных мужичков, которым надо пропустить пивка перед матчами и написать свой высер в комменты.
Редакция действительно не боится писать на важные социальные и политические темы, но аудитория пока вообще не але.

А про ветки фигурного катания даже говорить нет смысла. Туда заходить страшно.

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Никита Лихачёв

3

Ну, поздравления всем причастным с долгожданным экзитом!

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Andrey Vasilev

1

Может, наконец, новые хозяева дадут денег нормальных разработчиков нанять и сделать уже вменяемое мобильное приложение.

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Сидор

0

Спортс в ситуации с видео одного рукопожатого футболера два дня молчал, (когда об этом писали, говорили все) придумывая при этом нелепые отмазки. 

Чем снизил свой рейтинг до 0, ибо так прогнуться под Газпром никто до них не смог. Так что независимость и Спортс - два невовместимых понятия

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Юрий Глотов

0

Хоть бы название фонда написали.

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