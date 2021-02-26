Кроме этого, фонду перейдут сеть спортивных блогеров United и маркетинговое агентство Fever Pitch.

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Фонд выкупил 100% Sports.ru. Помимо основного бизнеса, в сделку также войдут сеть спортивных блогеров United и маркетинговое агентство Fever Pitch. Сумма сделки не раскрывается.

По словам генерального директора Sports.ru Марка Тена, в компании ничего не поменяется, команда в полном составе продолжит работу.

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Основатели Дмитрий Навоша и Дмитрий Степанов войдут в совет директоров Sports.ru в роли наблюдателей. Международные проекты холдинга Tribuna.com и Betting Insider — в сделку не вошли. Они продолжат работать отдельно от Sports.ru.

Партнёр фонда Илья Пушкин рассказал Forbes, что в фонде «любят проекты с сильным сообществом, это всегда многое говорит об устойчивости бизнеса». Он рассказал, что фонд уже инвестировал в проект о материнстве Baby.ru и видим в Sports.ru продолжение этой стратегии».

До сделки 67,75% акций принадлежали Герману Ткаченко, 23,75% — Дмитрию Навоше, 8% — Дмитрию Степанову и 0,5% — Юрию Дудю, пишет Sports.ru.

Sports.ru — крупнейшее медиа и сообщество о спорте в России и СНГ, основанное в 1998 году. Ежемесячная аудитория — 20 млн человек.

В январе 2020 года основатели Faberlic Алексей Нечаев и Александр Даванков объявили о создании собственной политической партии.