Почему гифку с Nyan Cat купили за полмиллиона долларов, хотя её легко скопировать Статьи редакции
Возможно, вместо виниловых пластинок и кроссовок в будущем будут коллекционировать цифровое искусство.
Пересказ материала The New York Times.
В 2011 году Крис Торрес создал Nyan Cat — анимированную кошку с печеньем вместо тела, оставляющую за собой радужный след. Спустя десять лет он продал гифку с кошкой на онлайн-аукционе Foundation — за 300 эфиров. 19 февраля, в день сделки, эта сумма была эквивалентна $580 тысячам, а на 27 февраля — $442 тысячи.
Эта сделка подтверждает, что рынок цифрового искусства — или NFT, несгораемых токенов — растёт. Но пользователи приобретают вовсе не владение арт-объектом, не торговую марку, не право на продажу. Они покупают «право на хвастовство» и знание того, что их копия — подлинная.
Другие примеры:
- Видео, где баскетболист Леброн Джеймс блокирует бросок, продали за $100 тысяч.
- Твит инвестора и владельца баскетбольного клуба «Даллас Маверикс» Марка Кубана купили за $952.
- Линдси Лохан продала свой цифровой портрет за $17 тысяч (его быстро перепродали за $57 тысяч) и заявила, что верит в «финансовую децентрализацию», намекая на криптовалюты.
Люди давно наделяют эмоциональной или эстетической ценностью физические предметы: скупают картины и бейсбольные карточки. Но у цифрового искусства до недавних пор такой ценности не было, ведь его легко скопировать и украсть.
Блокчейн решает эту проблему. NFT-рынки используют его, чтобы защитить официальную копию арт-объекта. Это позволяет продавать по высокой цене те вещи, которые иначе бы не стоили ничего. В ходе сделки все компьютеры, подключенные к криптовалютной сети, заносят данные о ней в общую цепочку. Такие публичные записи служат свидетельством подлинности, их нельзя изменить или стереть.
Такие арт-объекты покупают коллекционеры или поклонники артиста. Они хвастаются покупками в соцсетях или показывают их дома на экранах. Некоторые пытаются заработать на скачке цен на криптовалюты.
Высокие цены на цифровое искусство спровоцировали тот же поток насмешек и непонимания, который прежде обрушился на мир криптовалют: технология пока не нашла применения за пределами валютного обмена. Кроме того, неясно, насколько стабильна ценность товаров вроде гифки с Nyan Сat. В сделках используются криптовалюты, а их стоимость сильно колеблется последние пару лет.
Но адепты NFT напоминают, что нередко большие технологии — от Faсebook до мобильного телефона — казались лишь игрушками. «Кроссовки, картины и бейсбольные карточки покупают не ради них самих, а ради того, что они значат для человека. Себестоимость кроссовок за $200 — $5, так что фактически мы покупаем чувство, ощущение», — объяснили инвесторы Бен Хоровиц и Марк Андриссен в недавней беседе в Clubhouse.
Рынок NFT начал расти в 2020-м. Согласно Nonfungible, в продажах на сумму $250 млн участвовали более 222 тысяч человек — в четыре раза больше, чем в 2019 году. Во время пандемии подрос фондовый рынок, так что инвесторы начали искать более интересные и рискованные методы заработка — от кроссовок и стритвира до вина и предметов искусства. Скачки цен на криптовалюту привели к тому, что у владельцев биткоина оказались «лишние» деньги.
Музыкант 3LAU, к примеру, в качестве NFT разметил невыпущенные релизы с эксклюзивными спецэффектами, так как пандемия остановила гастроли. Несмотря на то что авторы сохраняют права на работу, а сами треки легко распространить, поклонники все равно приобретают подлинники. «Зарождается новая культура владения цифровыми активами», — считает музыкант.
А новый сезон NBA привлёк внимание к цифровым карточкам с баскетболистами.
Сайт Nifty Gateway, где продают и покупают NFT, появился ради забавы в 2018 году, но теперь на площадке проходят аукционы на тысячи долларов.
Стартап Dapper Labs продавал цифровых тамагочи-котов. Вместе с падением цен на эфир интерес к ним угас (животных продавали за эту валюту), но в 2020-м Dapper Labs объединилась с NBA и продаёт с ней коллекционные вырезки из матчей на площадке Top Shot. Только в январе 2021 года продажи на ней составили $43,8 млн. В Dapper Labs инвестировал фонд Andreessen Horowitz, но сумма неизвестна.
С открытия 3 февраля 2021-го платформа Foundation провела сделок на более чем $1 млн. Одним из первых продавцов на платформе был Дом Хоффман, он продавал простое видео с летней ночью в Нью-Йорке, записанное в 2012 году.
Этот ролик — один из первых на закрытом сервисе Vine, который с партнёрами сздал Хоффман, запись представляла историческую ценность. Спустя пятнадцать заявок видео продали за $17 200, почти девять эфиров. Цена удивила Хоффмана, он задумывал распределить полученные деньги на другие цифровые покупки.
Пока движение с NFT кажется переоценённым. Но это интересно и что-то развивает. В случае с изображениями, было бы круто, например, если бы продавались реальные экраны-рамы, которые транслировали купленное изображение или набор/коллекцию карточек (вместо классических картин), но так чтобы с подписью автора (наверное, должен быть какой-то ресурс, подтверждающий подлинность и транслирующий подлинность). В общем такой кусочек киберпанка.
Не совсем понятно - покупатель покупает эксклюзивное "право на хвастовство"? Или технология позволяет тиражировать объекты? В оффлайне весомый вклад в ценность составляет редкость объекта. Защищен ли как-то покупатель в случае, если автор решит подпродать еще копий? Ведь в таком случае ценность его копии упадет. И как вообще дела с перепродажей?
Да все так же как и с оффлайн искусством, просто копирование цифрового не стоит почти ничего. Копирование картины все же стоит ресурсов. Еще нужно подкупить (или как то обмануть)экспертов, которые подтвердят что это “оригинал”.
Если сам автор сделает копии то это и будет "авторские копии” (в искусстве это известное понятие).
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