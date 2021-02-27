Возможно, вместо виниловых пластинок и кроссовок в будущем будут коллекционировать цифровое искусство.

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Пересказ материала The New York Times.

Объявление о покупке с гифкой Nyan Cat

В 2011 году Крис Торрес создал Nyan Cat — анимированную кошку с печеньем вместо тела, оставляющую за собой радужный след. Спустя десять лет он продал гифку с кошкой на онлайн-аукционе Foundation — за 300 эфиров. 19 февраля, в день сделки, эта сумма была эквивалентна $580 тысячам, а на 27 февраля — $442 тысячи.

Эта сделка подтверждает, что рынок цифрового искусства — или NFT, несгораемых токенов — растёт. Но пользователи приобретают вовсе не владение арт-объектом, не торговую марку, не право на продажу. Они покупают «право на хвастовство» и знание того, что их копия — подлинная.

Другие примеры:

Видео, где баскетболист Леброн Джеймс блокирует бросок, продали за $100 тысяч.

Твит инвестора и владельца баскетбольного клуба «Даллас Маверикс» Марка Кубана купили за $952.



Линдси Лохан продала свой цифровой портрет за $17 тысяч (его быстро перепродали за $57 тысяч) и заявила, что верит в «финансовую децентрализацию», намекая на криптовалюты.



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Люди давно наделяют эмоциональной или эстетической ценностью физические предметы: скупают картины и бейсбольные карточки. Но у цифрового искусства до недавних пор такой ценности не было, ведь его легко скопировать и украсть.

Крис Торрес и Марти — прообраз Nyan Cat

Блокчейн решает эту проблему. NFT-рынки используют его, чтобы защитить официальную копию арт-объекта. Это позволяет продавать по высокой цене те вещи, которые иначе бы не стоили ничего. В ходе сделки все компьютеры, подключенные к криптовалютной сети, заносят данные о ней в общую цепочку. Такие публичные записи служат свидетельством подлинности, их нельзя изменить или стереть.

Развитие NFT-рынка позволяет создателям контента продавать произведения искусства напрямую аудитории, без посредников.

Такие арт-объекты покупают коллекционеры или поклонники артиста. Они хвастаются покупками в соцсетях или показывают их дома на экранах. Некоторые пытаются заработать на скачке цен на криптовалюты.

Высокие цены на цифровое искусство спровоцировали тот же поток насмешек и непонимания, который прежде обрушился на мир криптовалют: технология пока не нашла применения за пределами валютного обмена. Кроме того, неясно, насколько стабильна ценность товаров вроде гифки с Nyan Сat. В сделках используются криптовалюты, а их стоимость сильно колеблется последние пару лет.

Но адепты NFT напоминают, что нередко большие технологии — от Faсebook до мобильного телефона — казались лишь игрушками. «Кроссовки, картины и бейсбольные карточки покупают не ради них самих, а ради того, что они значат для человека. Себестоимость кроссовок за $200 — $5, так что фактически мы покупаем чувство, ощущение», — объяснили инвесторы Бен Хоровиц и Марк Андриссен в недавней беседе в Clubhouse.

Рынок NFT начал расти в 2020-м. Согласно Nonfungible, в продажах на сумму $250 млн участвовали более 222 тысяч человек — в четыре раза больше, чем в 2019 году. Во время пандемии подрос фондовый рынок, так что инвесторы начали искать более интересные и рискованные методы заработка — от кроссовок и стритвира до вина и предметов искусства. Скачки цен на криптовалюту привели к тому, что у владельцев биткоина оказались «лишние» деньги.

Музыкант 3LAU, к примеру, в качестве NFT разметил невыпущенные релизы с эксклюзивными спецэффектами, так как пандемия остановила гастроли. Несмотря на то что авторы сохраняют права на работу, а сами треки легко распространить, поклонники все равно приобретают подлинники. «Зарождается новая культура владения цифровыми активами», — считает музыкант.

А новый сезон NBA привлёк внимание к цифровым карточкам с баскетболистами.

▽ @3LAU



This is the 1st tokenized album ever.



The games begin in 9 days.



Sign up @



Built by @matthewliu Stepping up my 🎵 NFT game!This is the 1st tokenized album ever.The games begin in 9 days.Sign up @ http://nft.3lau.com Built by @OriginProtocol @joshfraser $OGN https://t.co/Cef8qHFpMd Твит 3LAU с анонсом песен, защищенных токенами

Сайт Nifty Gateway, где продают и покупают NFT, появился ради забавы в 2018 году, но теперь на площадке проходят аукционы на тысячи долларов.

Стартап Dapper Labs продавал цифровых тамагочи-котов. Вместе с падением цен на эфир интерес к ним угас (животных продавали за эту валюту), но в 2020-м Dapper Labs объединилась с NBA и продаёт с ней коллекционные вырезки из матчей на площадке Top Shot. Только в январе 2021 года продажи на ней составили $43,8 млн. В Dapper Labs инвестировал фонд Andreessen Horowitz, но сумма неизвестна. С открытия 3 февраля 2021-го платформа Foundation провела сделок на более чем $1 млн. Одним из первых продавцов на платформе был Дом Хоффман, он продавал простое видео с летней ночью в Нью-Йорке, записанное в 2012 году.