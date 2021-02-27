Медиа
Irina Schepetilnikova

Почему гифку с Nyan Cat купили за полмиллиона долларов, хотя её легко скопировать Статьи редакции

Возможно, вместо виниловых пластинок и кроссовок в будущем будут коллекционировать цифровое искусство.

4 4 комментария
1150 просмотров

Пересказ материала The New York Times.

Объявление о покупке с гифкой Nyan Cat

В 2011 году Крис Торрес создал Nyan Cat — анимированную кошку с печеньем вместо тела, оставляющую за собой радужный след. Спустя десять лет он продал гифку с кошкой на онлайн-аукционе Foundation — за 300 эфиров. 19 февраля, в день сделки, эта сумма была эквивалентна $580 тысячам, а на 27 февраля — $442 тысячи.

Эта сделка подтверждает, что рынок цифрового искусства — или NFT, несгораемых токенов — растёт. Но пользователи приобретают вовсе не владение арт-объектом, не торговую марку, не право на продажу. Они покупают «право на хвастовство» и знание того, что их копия — подлинная.

Другие примеры:

  • Видео, где баскетболист Леброн Джеймс блокирует бросок, продали за $100 тысяч.
  • Твит инвестора и владельца баскетбольного клуба «Даллас Маверикс» Марка Кубана купили за $952.
  • Линдси Лохан продала свой цифровой портрет за $17 тысяч (его быстро перепродали за $57 тысяч) и заявила, что верит в «финансовую децентрализацию», намекая на криптовалюты.

Люди давно наделяют эмоциональной или эстетической ценностью физические предметы: скупают картины и бейсбольные карточки. Но у цифрового искусства до недавних пор такой ценности не было, ведь его легко скопировать и украсть.

Крис Торрес и Марти — прообраз Nyan Cat

Блокчейн решает эту проблему. NFT-рынки используют его, чтобы защитить официальную копию арт-объекта. Это позволяет продавать по высокой цене те вещи, которые иначе бы не стоили ничего. В ходе сделки все компьютеры, подключенные к криптовалютной сети, заносят данные о ней в общую цепочку. Такие публичные записи служат свидетельством подлинности, их нельзя изменить или стереть.

Развитие NFT-рынка позволяет создателям контента продавать произведения искусства напрямую аудитории, без посредников.

Такие арт-объекты покупают коллекционеры или поклонники артиста. Они хвастаются покупками в соцсетях или показывают их дома на экранах. Некоторые пытаются заработать на скачке цен на криптовалюты.

Высокие цены на цифровое искусство спровоцировали тот же поток насмешек и непонимания, который прежде обрушился на мир криптовалют: технология пока не нашла применения за пределами валютного обмена. Кроме того, неясно, насколько стабильна ценность товаров вроде гифки с Nyan Сat. В сделках используются криптовалюты, а их стоимость сильно колеблется последние пару лет.

Но адепты NFT напоминают, что нередко большие технологии — от Faсebook до мобильного телефона — казались лишь игрушками. «Кроссовки, картины и бейсбольные карточки покупают не ради них самих, а ради того, что они значат для человека. Себестоимость кроссовок за $200 — $5, так что фактически мы покупаем чувство, ощущение», — объяснили инвесторы Бен Хоровиц и Марк Андриссен в недавней беседе в Clubhouse.

Рынок NFT начал расти в 2020-м. Согласно Nonfungible, в продажах на сумму $250 млн участвовали более 222 тысяч человек — в четыре раза больше, чем в 2019 году. Во время пандемии подрос фондовый рынок, так что инвесторы начали искать более интересные и рискованные методы заработка — от кроссовок и стритвира до вина и предметов искусства. Скачки цен на криптовалюту привели к тому, что у владельцев биткоина оказались «лишние» деньги.

Музыкант 3LAU, к примеру, в качестве NFT разметил невыпущенные релизы с эксклюзивными спецэффектами, так как пандемия остановила гастроли. Несмотря на то что авторы сохраняют права на работу, а сами треки легко распространить, поклонники все равно приобретают подлинники. «Зарождается новая культура владения цифровыми активами», — считает музыкант.

А новый сезон NBA привлёк внимание к цифровым карточкам с баскетболистами.

@3LAU
Stepping up my 🎵 NFT game!

This is the 1st tokenized album ever.

The games begin in 9 days.

Sign up @ http://nft.3lau.com

Built by @OriginProtocol @matthewliu @joshfraser $OGN https://t.co/Cef8qHFpMd
Твит 3LAU с анонсом песен, защищенных токенами

Сайт Nifty Gateway, где продают и покупают NFT, появился ради забавы в 2018 году, но теперь на площадке проходят аукционы на тысячи долларов.

Стартап Dapper Labs продавал цифровых тамагочи-котов. Вместе с падением цен на эфир интерес к ним угас (животных продавали за эту валюту), но в 2020-м Dapper Labs объединилась с NBA и продаёт с ней коллекционные вырезки из матчей на площадке Top Shot. Только в январе 2021 года продажи на ней составили $43,8 млн. В Dapper Labs инвестировал фонд Andreessen Horowitz, но сумма неизвестна.

С открытия 3 февраля 2021-го платформа Foundation провела сделок на более чем $1 млн. Одним из первых продавцов на платформе был Дом Хоффман, он продавал простое видео с летней ночью в Нью-Йорке, записанное в 2012 году.

Этот ролик — один из первых на закрытом сервисе Vine, который с партнёрами сздал Хоффман, запись представляла историческую ценность. Спустя пятнадцать заявок видео продали за $17 200, почти девять эфиров. Цена удивила Хоффмана, он задумывал распределить полученные деньги на другие цифровые покупки.

#цифровизация

4 4 комментария
2
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
{ "author_name": "Irina Schepetilnikova", "author_type": "self", "tags": ["\u0446\u0438\u0444\u0440\u043e\u0432\u0438\u0437\u0430\u0446\u0438\u044f"], "comments": 4, "likes": 2, "favorites": 7, "is_advertisement": false, "subsite_label": "media", "id": 213946, "is_wide": false, "is_ugc": true, "date": "Sat, 27 Feb 2021 14:23:25 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
4 комментария
Популярные
По порядку

Dmitry Voloshin

0

Пока движение с NFT кажется переоценённым. Но это интересно и что-то развивает. В случае с изображениями, было бы круто, например, если бы продавались реальные экраны-рамы, которые транслировали купленное изображение или набор/коллекцию карточек (вместо классических картин), но так чтобы с подписью автора (наверное, должен быть какой-то ресурс, подтверждающий подлинность и транслирующий подлинность). В общем такой кусочек киберпанка.

Ответить

Ilya Dorofeev

0

Не совсем понятно - покупатель покупает эксклюзивное "право на хвастовство"? Или технология позволяет тиражировать объекты? В оффлайне весомый вклад в ценность составляет редкость объекта. Защищен ли как-то покупатель в случае, если автор решит подпродать еще копий? Ведь в таком случае ценность его копии упадет. И как вообще дела с перепродажей? 

Ответить

Yury S

Ilya
0

Да все так же как и с оффлайн искусством, просто копирование цифрового не стоит почти ничего. Копирование картины все же стоит ресурсов. Еще нужно подкупить (или как то обмануть)экспертов, которые подтвердят что это “оригинал”. 

Если сам автор сделает копии то это и будет "авторские копии” (в искусстве это известное понятие). 

Ответить

Кремлевский пистолет

0

Покупать гифку с душевнобольным лгбт-рисунком за пол миллиона? Пролетая на летающей тарелке мимо такой планеты, я бы махнул рукой "Не, продолжаем поиск разумной формы жизни. Эта точно не она".

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия

Блоги компаний

БКС Мир инвестиций
Подписан
Отписаться
Что изменится на российских биржах с 1 марта
Российские биржи вводят утреннюю сессию
0
IPQuorum
Подписан
Отписаться
Бизнес с творческим подходом: в России создана Федерация креативных индустрий
24 февраля 2021 года впервые состоялось заседание учредителей Федерации креативных индустрий, которая объединила более…
1
FriFlex
Подписан
Отписаться
Войти в IT, сменить сферу, получить новую профессию. Реальные истории
Сложно ли получить профессию в IT и сменить сферу деятельности? Поговорили с экспертами и с теми, у кого это получилось.
12

Показать еще

Лучшие комментарии
Denis Logunovich
за день
Может себе позволить два телефона. 
Билл Гейтс рассказал, что предпочитает Android из-за «гибкости» операционной системы
BearStrikesBack
за неделю
Владислав Геннадиевич, пост на vc.ru - это, конечно, хорошо, но вы будете погашать задолженность в 170.23 рубля или нет?
«Сбербанк» искусственно создал задолженность, которую нельзя погасить в «Сбербанке»

Комментарии

В гостях у енота

Как я открыл AndilBurger в 21…

Борис Моренко

«Тинькофф» забрал обратно…

Yury S

Почему гифку с Nyan Cat купили…

Альфа-Банк

Альфа-Банк не учитывает доход…

Елена Миненкова

Как производители термопечей…

Денис Файзулин

«Мы решили стать крупнейшей…

Роман

Я.Маркет - из трех заказов…

Дюша Метёлкин

Как производители термопечей…

Михаил Фадеев

Как производители термопечей…

Илья М

Rutracker.org собрал $25 тысяч…

Кирилл Трубецкой

Я.Маркет - из трех заказов…

Дюша Метёлкин

Как производители термопечей…

Дюша Метёлкин

Как производители термопечей…

Михаил Фадеев

Как производители термопечей…

В гостях у енота

Как я открыл AndilBurger в 21…

Дюша Метёлкин

Как производители термопечей…

Александр Гутарёв

Я.Маркет - из трех заказов…

Alex Belousov

Как производители термопечей…

Михаил Фадеев

Как производители термопечей…

Денис Седов

Как я открыл AndilBurger в 21…
null