ФАС не нашла нарушений у «Яндекса» и Mail.ru Group после жалобы издателей книг на пиратский контент Статьи редакции
Издатели считают, что проверка регулятора была формальной, и будут оспаривать решения.
ФАС отказалась возбуждать дела о нарушении антимонопольного законодательства «Яндексом» и Mail.ru Group, пишет «Коммерсантъ». Информацию подтвердили в пресс-службе регулятора и Ассоциации защиты авторских прав в интернете.
АЗАПИ, которая представляет интересы 15 крупнейших издательств — «Эксмо», АСТ, «Альпина паблишер» и других, подала жалобу в декабре.
По мнению издателей, в рамках антипиратского меморандума «Яндекс» даёт преференции только видеосервисам, а книжные издательства такого механизма лишены. Mail.ru Group не распространяет технологию «цифрового отпечатка», которая позволяет выявлять во «ВКонтакте» нелегальные копии книг, на других площадках.
Издатели также считают, что интернет-компании получают выгоду от продвижения пиратских ссылок на книги.
ФАС указывает, что «Яндекс», Mail.ru Group и издатели книг работают на разных рынках, поэтому оснований для недобросовестной конкуренции нет. Издатели также могут пожаловаться на пиратские ссылки через систему жалоб «Яндекса», говорится в решении регулятора.
АЗАПИ будет оспаривать решения и обратится в Генпрокуратуру с заявлением о нарушении службой порядка рассмотрения обращений, сообщили в ассоциации. В «Яндексе» поддержали решение регулятора — обвинения беспочвенны. В Mail.ru Group называют решение «логичным».
ВК вообще хороший рассадник пиратского контента.
А в Яндексе зайти если в видео - ввести название фильма, то он откроет удобное окошко с выбором серий)
Даже банально если искать один и тот же фильм по скрипту Аля : Смотреть сериал Мир дикого запада. То Гугл вам не выдаст ссылок на пиратские ресурсы, а вот Яндекс легко)
Я не осуждаю, просто факт.
Надо же фсбшникам и полицаям кого-то крышевать. А то ишь удумали - жить по закону!
И ничего не найдут.. Ибо заносят куда нужно. Фас уже давно должно было как минимум заинтерисовать цены на такси по 500 рублей в соседний двор.
Интересно будет узнать, что решит Генпрокуратура по этому делу. Как говорится, ждём-с
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