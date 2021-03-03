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Таня Боброва

ФАС не нашла нарушений у «Яндекса» и Mail.ru Group после жалобы издателей книг на пиратский контент Статьи редакции

Издатели считают, что проверка регулятора была формальной, и будут оспаривать решения.

9 9 комментариев
645 просмотров

ФАС отказалась возбуждать дела о нарушении антимонопольного законодательства «Яндексом» и Mail.ru Group, пишет «Коммерсантъ». Информацию подтвердили в пресс-службе регулятора и Ассоциации защиты авторских прав в интернете.

АЗАПИ, которая представляет интересы 15 крупнейших издательств — «Эксмо», АСТ, «Альпина паблишер» и других, подала жалобу в декабре.

По мнению издателей, в рамках антипиратского меморандума «Яндекс» даёт преференции только видеосервисам, а книжные издательства такого механизма лишены. Mail.ru Group не распространяет технологию «цифрового отпечатка», которая позволяет выявлять во «ВКонтакте» нелегальные копии книг, на других площадках.

Издатели также считают, что интернет-компании получают выгоду от продвижения пиратских ссылок на книги.

ФАС указывает, что «Яндекс», Mail.ru Group и издатели книг работают на разных рынках, поэтому оснований для недобросовестной конкуренции нет. Издатели также могут пожаловаться на пиратские ссылки через систему жалоб «Яндекса», говорится в решении регулятора.

АЗАПИ будет оспаривать решения и обратится в Генпрокуратуру с заявлением о нарушении службой порядка рассмотрения обращений, сообщили в ассоциации. В «Яндексе» поддержали решение регулятора — обвинения беспочвенны. В Mail.ru Group называют решение «логичным».

#новость #книги #яндекс #mailrugroup

9 9 комментариев
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9 комментариев
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Саня Видосов

3

ВК вообще хороший рассадник пиратского контента.
А в Яндексе зайти если в видео - ввести название фильма, то он откроет удобное окошко с выбором серий)

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Даниил Поляков

2

Ну я даже не удивлен, что ничего не нашли))

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Даниил Поляков

2

Даже банально если искать один и тот же фильм по скрипту Аля : Смотреть сериал Мир дикого запада. То Гугл вам не выдаст ссылок на пиратские ресурсы, а вот Яндекс легко)
Я не осуждаю, просто факт.

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Сергей Королевский

Даниил
0

Надо же фсбшникам и полицаям кого-то крышевать. А то ишь удумали - жить по закону! 

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Владимир Новиков

1

И ничего не найдут.. Ибо заносят куда нужно. Фас уже давно должно было как минимум заинтерисовать цены на такси по 500 рублей в соседний двор. 

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Kot Wild

Владимир
0

Что ты несёшь???

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Dennis Gooddeni

0

Ой тютешеньки-тёТё, да что вы говорите , какая неожиданность 🤓🤓

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Natalia Gmyzina

0

Интересно будет узнать, что решит Генпрокуратура по этому делу. Как говорится, ждём-с

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Vladislav Stan

0

ФАС куда смотрит?  почти любую книгу можно скачать c нужным запросом

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