Издатели считают, что проверка регулятора была формальной, и будут оспаривать решения.

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ФАС отказалась возбуждать дела о нарушении антимонопольного законодательства «Яндексом» и Mail.ru Group, пишет «Коммерсантъ». Информацию подтвердили в пресс-службе регулятора и Ассоциации защиты авторских прав в интернете.

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АЗАПИ, которая представляет интересы 15 крупнейших издательств — «Эксмо», АСТ, «Альпина паблишер» и других, подала жалобу в декабре.

По мнению издателей, в рамках антипиратского меморандума «Яндекс» даёт преференции только видеосервисам, а книжные издательства такого механизма лишены. Mail.ru Group не распространяет технологию «цифрового отпечатка», которая позволяет выявлять во «ВКонтакте» нелегальные копии книг, на других площадках.

Издатели также считают, что интернет-компании получают выгоду от продвижения пиратских ссылок на книги.

ФАС указывает, что «Яндекс», Mail.ru Group и издатели книг работают на разных рынках, поэтому оснований для недобросовестной конкуренции нет. Издатели также могут пожаловаться на пиратские ссылки через систему жалоб «Яндекса», говорится в решении регулятора.