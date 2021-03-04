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Евгения Евсеева

Платёжная система Square Джека Дорси купила музыкальный сервис Tidal рэпера Jay-Z Статьи редакции

Это поможет артистам найти новые способы заработка, считает Дорси.

6 6 комментариев
903 просмотров

Square заплатила $297 млн наличными и акциями за «значительный контрольный пакет акций». Tidal продолжит работать независимо вместе с другими компаниями Square, а её владелец Jay-Z войдёт в совет директоров.

Джек Дорси в Twitter пояснил, почему компания финансовых услуг объединилась с музыкальным сервисом. «Точно так же, как Square дала продавцам новые инструменты для заработка, доля компании в Tidal поможет артистам найти способы зарабатывать», — говорит он.

О возможной сделке в декабре 2020 года сообщал Bloomberg — издание писало, что Джек Дорси обсуждает покупку музыкального сервиса с рэпером Jay-Z. По мнению Bloomberg, Дорси хочет превратить Square в холдинг с самостоятельными компаниями по типу Disney.

Tidal — интернет-сервис подписки на музыку, подкасты и потоковое видео, основанный в 2014 году. В 2015 году его приобрёл рэпер Jay-Z за $56 млн.

Площадка раскрывала аудиторию в 2016 году — тогда у неё было 3 млн платящих подписчиков. Сервис доступен в 53 странах и предлагает более 70 млн песен. Доли в сервисе есть у Бейонсе, Рианны, Мадонны и других.

В июле 2019 года Square запустила сервис для профессиональной фотосъемки товаров на продажу, а основные продукты системы — Square Seller и Cash App — уже работают как самостоятельные компании.

#новость #square #tidal

6 6 комментариев
5
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Andrey Kulakov

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Так я узнал о том, что Jay-Z имеет отношение к сервису Tidal

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Кирилл Кондратьев

4

I got 99 problems but a Square ain't one.
Заявил Jay-Z

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Сергей

0

«Найти способ зарабатывать» а до этого артисты там не зарабатывали?

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Andreas Kraut

0

Ура! любимый Tidal попал к классному чуваку!

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Andreas Lapueros

Andreas
0

Ваще хз кто все эти люди ))

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Степан Марципан

0

Я все думал кому его уже спихнут. Таки нашелся один.. Бизнес от Jay-z. Купи за 466, продай за 297. Профит.

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