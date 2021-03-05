Выручка сервиса выросла на 44% и составила 8,8 млрд рублей без НДС.

Среднемесячная платящая аудитория онлайн-кинотеатра составила 4,4 млн пользователей в декабре 2020 года, рассказали vc.ru в компании. В ivi уточнили, что это пользователи, оформившие подписку или покупавшие фильмы.

Месячная аудитория сервиса достигла 59,5 млн уникальных пользователей в декабре. В 2019 году было 52 млн, добавили в сервисе.

Выручка ivi по МСФО за год выросла на 44% — до 8,8 млрд рублей без НДС. Доля платной модели в общей выручке составила 80% против 76% годом ранее — 7,1 млрд рублей. Валовая выручка от рекламной модели выросла на 18% и составил 2,3 млрд рублей. Компания уточнила, что это бюджеты рекламодателей на размещение рекламы в ivi.

Среди драйверов роста в компании называют эксклюзивные цифровые премьеры, собственное производство фильмов и сериалов ivi Originals, сделки с телеканалами и развитие моделей catch-up и catch-forward (показ видео до или сразу после эфира).

Количество платящих пользователей онлайн-кинотеатра Okko достигло 2,6 млн на конец 2020 года, сообщил 4 марта «Сбер» (владелец онлайн-кинотеатра). «Кинопоиск HD» рассказывал о рекордных 3 млн смотрящих подписчиков в январе 2021 года.

По данным «Контур.Фокуса», в 2019 году выручка ООО «Иви.ру» составила 6,1 млрд рублей, чистый убыток — 496 млн рублей. Учредитель компании — кипрская «Иви.ру Медиа Лимитед».