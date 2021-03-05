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«Кинопоиск» закрыл сервис подписки на походы в кино, запущенный перед пандемией Статьи редакции

Пользователям подарили прощальную подписку на «Плюс» и «кэшбек-баллы».

4 4 комментария
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Сервис подписки на походы в кино «Кинопоиск Go» запустили перед началом пандемии и заморозили на время действия ограничений в России. Редактор TJ, подписанный на сервис, 5 марта получил уведомление о прекращении работы абонемента.

Скриншот TJ

Пользователям «Кинопоиск Go» предложили три месяца подписки «Яндекс.Плюс», в которую в том числе входит онлайн-кинотеатр «Кинопоиск HD», а также тысячу рублей в виде баллов «Плюса» — ими можно оплатить билеты в кино, подписку и отдельные фильмы.

Причиной закрытия сервиса «Кинопоиск» назвал необходимость в «тайм-ауте, чтобы изобрести абонемент заново и сделать его выгодным и удобным для всех». Сервис не раскрыл количество абонентов и другие показатели «Go».

Скриншот TJ

«Кинопоиск» начал тестировать «Go» в мае 2019 года. Сначала подписка была ежемесячной и позволяла ходить на один фильм в месяц за 187 рублей в Москве и на четыре фильма в месяц за 499 рублей в Петербурге.

Онлайн-кинотеатр запустил сервис абонементов в ноябре 2019 года — за несколько месяцев до начала пандемии Covid-19 и введения карантина в разных странах. К старту бизнес-модель изменили: оплатить абонемент нужно было сразу на весь год, а сходить по нему в кино можно было шесть раз за всё время — это обходилось примерно в 1200 рублей или в 200 рублей за сеанс. При этом абонемент давал полгода подписки на сервисы «Яндекса».

Из новости «Кинопоиска» о запуске «Go» Изображение «Яндекса»

С началом пандемии «Кинопоиск» заморозил абонемент и предложил подписчикам потратить неизрасходованные билеты на покупку билетов в онлайн-кинотеатре. После снятия ограничений сервис несколько раз повысил цены и изменил модель: старым подписчикам периодически начисляли бонусную подписку, даже если они потратили весь абонемент.

Три месяца подписки «Плюса» и тысячу рублей «кэшбек-баллами» также могут получить все, кто когда-либо был подписан на сервис вне зависимости от оставшихся билетов в абонементе.

#новость #кинопоиск

4 4 комментария
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4 комментария
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Fedya Khvan

2

Закрытие вполне логично - за период пандемии люди поняли, что кинотеатры не особо и нужны. Многие, если не все, премьеры теперь будут выходить сразу и в кино и на стриминги.

КиноПоиску респект - накидали людям кучу полезной халявы перед закрытием. Этим сервисом не пользовался, но КиноПоиск HD - лучший онлайн-кинотеатр в России, change my mind.

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Bulat Ziganshin

0

кручу-верчу, обмануть хочу

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Aleksandr A

0

Норм был абонемент. Я как раз участвовал в 2019г в тесте. Летом 2020 его несколько раз продляли даже бесплатно из-за закрытия кинотеатров, чтобы можно было использовать проходы в кино после открытия. Выходило очень дешево.  

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Костя Жажиев

0

Потратил всего 1200 сходил в кино пару раз, пару раз взял фильм на прокат. Пол года послушал музыку и фильмы смотрел на Смарт тв. Очень выгодно кстати, а потом ещё и три. Месяца ещё халявно дали и 1000 баллов) Яндекс респект

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