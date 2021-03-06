Netflix и «Кинопоиск HD» потеснили Okko и ivi на рынке онлайн-кинотеатров в 2020 году — Telecom Daily Статьи редакции
Но им удалось сохранить лидерство по объёму выручки: доля ivi — 22,5%, Okko — 13,6%, подсчитали аналитики.
Общая выручка легальных онлайн-видеосервисов в России составила 38,94 млрд рублей в 2020 году, говорится в исследовании аналитической компании Telecom Daily (есть у vc.ru). Это на 52% больше, чем годом ранее.
Платная модель принесла сервисам более 78% выручки — в 2019 году она составляла чуть более 70%. При этом доля подписок достигла 61%, а выручки от покупки или аренды фильмов — 17%. Реклама принесла онлайн-кинотеатрам 21% выручки по итогам года.
Среди игроков по объёму выручки лидирует ivi, следует из данных аналитиков — но за год его доля снизилась с 25% до 22,5%. Доля Okko сократилась с 15% до 13,6%, доля YouTube составила в 2020 году 9% против 13% годом ранее.
Сократилась доля у Wink («Ростелеком») с 8% до 7,3% — он на пятом месте, а также у Megogo — его доля опустилась с 9% в 2019-м до 6,6% в 2020-м, говорится в исследовании.
При этом выросла доля Netflix — с 4% в 2019 году до 8,4% в 2020-м, а также «Кинопоиска HD» — с 3% до 7,1%, онлайн-кинотеатра Start — с 2% до 4% и Premier — с 2% до 3%.
«Мы видим, что предположения, что все абоненты, подключенные в ходе стимулирующих акций во время карантина, уйдут и обернутся для игроков высоким оттоком, пока не оправдались. Часть пользователей удалось удержать. Тем не менее, привычные схемы работают плохо и лидерам всё сложнее увеличивать базу подписчиков», — отметил гендиректор Telecom Daily Денис Кусков.
При подсчётах Telecom Daily учитывало данные самих компаний, данные отраслевой статистики от Минцифры и Росстата, результаты измерений аудитории.
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Так задумано или ошибка?
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