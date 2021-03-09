«Сбер» выкупил 100% Rambler Group у Александра Мамута осенью 2020 года и тогда же начал менять команду.

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Задачи топ-менеджера пока будут распределены между нынешним руководством Rambler Group, рассказали vc.ru в группе.

Какими проектами займётся Тадевосян, в компании не ответили. Редакция vc.ru обратилась за комментарием к топ-менеджеру.

Фотография со страницы Максима Тадевосяна в Facebook

Максим Тадевосян работал в Rambler&Co с 2014 года, заняв позицию первого заместителя гендиректора. В 2019 году он возглавил компанию, которая объединяет медиаактивы — Lenta.ru, «Газета.ru», «Чемпионат» и другие, а также «Афишу», онлайн-сервис по продаже билетов на мероприятия «Рамблер/касса» и медиаселлера «Индекс 20».

«За семь лет пройден большой путь — от разрозненного набора медиа- и сервисных активов до единой компании — лидера российского интернет-медиабизнеса. Конечно, что-то получилось, а что-то нет, но самым большим достижением стала команда и те результаты, которые она демонстрирует с точки зрения бизнес-показателей», — приводятся в пресс-релизе слова Тадевосяна.

По данным Rambler Group, выручка группы с 2014 года выросла более чем в три раза. Абсолютные цифры в компании не раскрывают. Ежемесячная аудитория медиа Rambler&Co, по данным «Яндекс.Метрики», — более 168 млн пользователей.