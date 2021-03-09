Гендиректор Rambler&Co Максим Тадевосян покинет компанию Статьи редакции
«Сбер» выкупил 100% Rambler Group у Александра Мамута осенью 2020 года и тогда же начал менять команду.
Задачи топ-менеджера пока будут распределены между нынешним руководством Rambler Group, рассказали vc.ru в группе.
Какими проектами займётся Тадевосян, в компании не ответили. Редакция vc.ru обратилась за комментарием к топ-менеджеру.
Максим Тадевосян работал в Rambler&Co с 2014 года, заняв позицию первого заместителя гендиректора. В 2019 году он возглавил компанию, которая объединяет медиаактивы — Lenta.ru, «Газета.ru», «Чемпионат» и другие, а также «Афишу», онлайн-сервис по продаже билетов на мероприятия «Рамблер/касса» и медиаселлера «Индекс 20».
«За семь лет пройден большой путь — от разрозненного набора медиа- и сервисных активов до единой компании — лидера российского интернет-медиабизнеса. Конечно, что-то получилось, а что-то нет, но самым большим достижением стала команда и те результаты, которые она демонстрирует с точки зрения бизнес-показателей», — приводятся в пресс-релизе слова Тадевосяна.
По данным Rambler Group, выручка группы с 2014 года выросла более чем в три раза. Абсолютные цифры в компании не раскрывают. Ежемесячная аудитория медиа Rambler&Co, по данным «Яндекс.Метрики», — более 168 млн пользователей.
- Осенью 2020 года единственным владельцем Rambler Group стал «Сбер».
- В декабре гендиректором группы стала выходец из «Газпром-медиа» Татьяна Доброхвалова, которая летом присоединилась к команде банка как старший вице-президент. Рафаэль Абрамян, который ранее возглавлял Rambler Group, принял решение продолжить свою карьеру вне компании, сообщали в «Сбере».
- В ноябре основным владельцем интернет-изданий Rambler Group стал бывший топ-менеджер «Газпром-медиа» Сергей Шишкин. В марте 2021 года в компанию пришёл ещё один выходец из «Газпром-медиа»: Наталья Дмитриева стала главой агентства «Индекс 20».
Смена директоров в Рамблере это скорее спорт (с)
Сберу бабки девать не куда!
Сбер дайте 10млн. на стартап.
Я хочу делать роботов!
зачем?
В декабре ушёл Абрамян, сейчас Тадевосян. Кто следующий? Вангую, что это будет кто-то с фамилией, заканчивающейся на "ян". Держите в курсе)
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