Медиа
Таня Боброва

Гендиректор Rambler&Co Максим Тадевосян покинет компанию Статьи редакции

«Сбер» выкупил 100% Rambler Group у Александра Мамута осенью 2020 года и тогда же начал менять команду.

9 9 комментариев
1018 просмотров

Задачи топ-менеджера пока будут распределены между нынешним руководством Rambler Group, рассказали vc.ru в группе.

Какими проектами займётся Тадевосян, в компании не ответили. Редакция vc.ru обратилась за комментарием к топ-менеджеру.

Фотография со страницы Максима Тадевосяна в Facebook

Максим Тадевосян работал в Rambler&Co с 2014 года, заняв позицию первого заместителя гендиректора. В 2019 году он возглавил компанию, которая объединяет медиаактивы — Lenta.ru, «Газета.ru», «Чемпионат» и другие, а также «Афишу», онлайн-сервис по продаже билетов на мероприятия «Рамблер/касса» и медиаселлера «Индекс 20».

«За семь лет пройден большой путь — от разрозненного набора медиа- и сервисных активов до единой компании — лидера российского интернет-медиабизнеса. Конечно, что-то получилось, а что-то нет, но самым большим достижением стала команда и те результаты, которые она демонстрирует с точки зрения бизнес-показателей», — приводятся в пресс-релизе слова Тадевосяна.

По данным Rambler Group, выручка группы с 2014 года выросла более чем в три раза. Абсолютные цифры в компании не раскрывают. Ежемесячная аудитория медиа Rambler&Co, по данным «Яндекс.Метрики», — более 168 млн пользователей.

  • Осенью 2020 года единственным владельцем Rambler Group стал «Сбер».
  • В декабре гендиректором группы стала выходец из «Газпром-медиа» Татьяна Доброхвалова, которая летом присоединилась к команде банка как старший вице-президент. Рафаэль Абрамян, который ранее возглавлял Rambler Group, принял решение продолжить свою карьеру вне компании, сообщали в «Сбере».
  • В ноябре основным владельцем интернет-изданий Rambler Group стал бывший топ-менеджер «Газпром-медиа» Сергей Шишкин. В марте 2021 года в компанию пришёл ещё один выходец из «Газпром-медиа»: Наталья Дмитриева стала главой агентства «Индекс 20».

#новость #ramblergroup #кадры

9 9 комментариев
2
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
{ "author_name": "Таня Боброва", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u043a\u0430\u0434\u0440\u044b","ramblergroup"], "comments": 9, "likes": 2, "favorites": 3, "is_advertisement": false, "subsite_label": "media", "id": 218303, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Tue, 09 Mar 2021 18:19:55 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
9 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Сергей Щукин

0

Максу удачи 🖖

Ответить

Evgeny Boyko

0

Смена директоров в Рамблере это скорее спорт (с)

Ответить

greg chudnoff

Evgeny
0

Это не спорт, это энтропия.

Ответить

Nikolay Kenig

0

Сберу бабки девать не куда! 
Сбер дайте 10млн. на стартап.
Я хочу делать роботов!

Ответить

Bender Rodriguez

Nikolay
0

зачем?

Ответить

Оригинальный Валера

Bender
0

Очевидно же - строить Луна-парки

Ответить

Nikolay Kenig

Bender
0

Чтоб у каждого был свой аватар, а вы им из дома управляли😎

Ответить

Gavroche

0

В декабре ушёл Абрамян, сейчас Тадевосян. Кто следующий? Вангую, что это будет кто-то с фамилией, заканчивающейся на "ян". Держите в курсе)

Ответить

Железный SNX

0

Про ремблер все равно все уже давно забыли

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия

Блоги компаний

Bang Bang Education
Подписан
Отписаться
26 полезных плагинов и скриптов в After Effects
Моушн-дизайнер и преподаватель в Bang Bang Education Константин Новиков составил большую подборку полезных скриптов и п…
0
Тинькофф
Подписан
Отписаться
Конструктор сайтов Тинькофф: как быстро перевести бизнес в онлайн и начать принимать платежи
ВТБ
Подписан
Отписаться
Сценарии работы с новым Big Data - сервисом СП ВТБ и «Ростелекома» для малого, среднего и крупного бизнеса
Оценить трафик перед открытием магазина, дать прогноз по среднему чеку и объемам продаж, проверить эффективность реклам…
2

Показать еще

Лучшие комментарии
Павел Евграфович
за день
У нас страной руководит человек, живущий в выдуманном им капиталистическом мире конца 70-х годов. Человек, который не пользуется компьютером и мобильным телефоном, который не воспринимает критики и возражений, который…
Госдума одобрила во втором чтении штрафы за продажу техники без предустановки российских приложений
/\ec
за неделю
Это навряд ли ведь он смотрит интересное в Тик Токе. 
Я удалил Clubhouse

Комментарии

Александр

Яндекс.такси: "Комфорт…

Nino Nekret

«Альфа-банк» подтвердил покупку…

Андрен Норов

Тренды дизайна 2021 года, на…

ur spam

РЖД разработает единый стандарт…

Игорь Петрашевский

Маркетплейсы убивают бизнес. 3…

Максим Мостовой

РЖД разработает единый стандарт…

Andy Lenty

Госдума одобрила во втором…

Андрен Норов

Тренды дизайна 2021 года, на…

Roman Nenznaskiy

Платформа для поиска…

badResistor

«ВКонтакте» и Mail.ru Group…

Andy Lenty

Госдума одобрила во втором…

Птиц

Оператор СБП начал…

mirge

Абонентов меньше, а выручка…

Nikolay Kenig

Гендиректор Rambler&Co Максим…

Aleksandr Stikharev

Gift cards и не только: 5 +1…

ur spam

РЖД разработает единый стандарт…

greg chudnoff

РЖД разработает единый стандарт…

Nick Nick

РЖД разработает единый стандарт…

Aleksey Anisin

Текстики умерли и никому не…

greg chudnoff

РЖД разработает единый стандарт…
null