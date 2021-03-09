Число подписчиков Disney+ превысило 100 млн — через 16 месяцев после запуска Статьи редакции
Всё ещё в два раза меньше, чем у Netflix — у него 200 млн подписчиков.
- О том, что онлайн-кинотеатр достиг нового рубежа, объявил глава Disney Боб Чапек во время встречи с инвесторами.
- По словам Чапека, успех сервиса вдохновил компанию значительно увеличить инвестиции в разработку контента. Одна из целей Disney — выпускать в год больше сотни новых фильмов и сериалов.
- В феврале 2021 года Disney+ отчитался о росте числа подписчиков до 94,9 млн — компания достигла четырёхлетней цели за 14 месяцев. Компания добавила около 9 млн подписчиков за месяц — в декабре их было 86 млн.
- Disney запустил сервис в ноябре 2019 года. Тогда в компании ожидали, что Disney+ достигнет от 60 млн до 90 млн подписчиков по всему миру к 2024 году.
- Аудитория Netflix, ближайшего конкурента Disney+, по итогам 2020 года превысила 200 млн подписчиков. Компания набрала 100 млн в 2017 году, ей понадобилось три года, чтобы набрать ещё столько же.
ВандаВижн поднял планку супергеройского сериала очень высоко, выше, чем Каратель и Сорвиголова от Netflix, так что совсем неудивительно
Ну фиг его знает. Как по мне очень детский по сравнению с сорвиголовой или карателем. Проработка персонажей никакая, за 8 серий мы ничего не узнаём особо нового, персонажи тоже не развиваются. Диалоги особенно агентов примитивные и тупые. Норм, чтобы между делом посмотреть, но не более того.
Фантастическая скорость роста, конечно. И это ещё только с имеющимся контентом по большому счёту.
Что же будет, когда они смогут часть новинок премьерить в онлайне? 🤔
И этот рост без максимального охвата рынка.
Однозначно это только начало для них. Особенно учитывая планы по выпуску оригинальных сериалов.
Жду новых марвел сериалов
Высокий рост оправдан пока еще низкой ценой и то что дети сидят дома, надо им что-то смотреть. Однако, новые релизы требуют дополнительной подписки на премьеры, что делает все намного дороже. Хотя эти самые премьеры не выходят каждый месяц. National Geographic там какой-то обрезанный, не все есть и в целом, смотреть нечего.
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