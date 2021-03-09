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Евгения Евсеева

Число подписчиков Disney+ превысило 100 млн Статьи редакции

Всё ещё в два раза меньше, чем у Netflix — у него 200 млн подписчиков.

  • О том, что онлайн-кинотеатр достиг нового рубежа, объявил глава Disney Боб Чапек во время встречи с инвесторами.
  • По словам Чапека, успех сервиса вдохновил компанию значительно увеличить инвестиции в разработку контента. Одна из целей Disney — выпускать в год больше сотни новых фильмов и сериалов.
  • В феврале 2021 года Disney+ отчитался о росте числа подписчиков до 94,9 млн — компания достигла четырёхлетней цели за 14 месяцев. Компания добавила около 9 млн подписчиков за месяц — в декабре их было 86 млн.
  • Disney запустил сервис в ноябре 2019 года. Тогда в компании ожидали, что Disney+ достигнет от 60 млн до 90 млн подписчиков по всему миру к 2024 году.
  • Аудитория Netflix, ближайшего конкурента Disney+, по итогам 2020 года превысила 200 млн подписчиков. Компания набрала 100 млн в 2017 году, ей понадобилось три года, чтобы набрать ещё столько же.

#новость #disney

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