Число подписчиков Disney+ превысило 100 млн Статьи редакции
Всё ещё в два раза меньше, чем у Netflix — у него 200 млн подписчиков.
- О том, что онлайн-кинотеатр достиг нового рубежа, объявил глава Disney Боб Чапек во время встречи с инвесторами.
- По словам Чапека, успех сервиса вдохновил компанию значительно увеличить инвестиции в разработку контента. Одна из целей Disney — выпускать в год больше сотни новых фильмов и сериалов.
- В феврале 2021 года Disney+ отчитался о росте числа подписчиков до 94,9 млн — компания достигла четырёхлетней цели за 14 месяцев. Компания добавила около 9 млн подписчиков за месяц — в декабре их было 86 млн.
- Disney запустил сервис в ноябре 2019 года. Тогда в компании ожидали, что Disney+ достигнет от 60 млн до 90 млн подписчиков по всему миру к 2024 году.
- Аудитория Netflix, ближайшего конкурента Disney+, по итогам 2020 года превысила 200 млн подписчиков. Компания набрала 100 млн в 2017 году, ей понадобилось три года, чтобы набрать ещё столько же.
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