Участники рынка оценивают интернет-издание в 80-342 млн рублей.

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Основатели «Лайфхакера» Сергей Булаев и Олег Недерев ещё в ноябре 2020 года продали свои доли «Кибертеху», который получил полный контроль над изданием, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на базу данных «СПАРК».

По данным базы «Контур.Фокус», закрытым паевым фондом «Кибертех» управляет ООО «Велес Траст», которым владеют партнёр инвесткомпании «Велес Капитал» Дмитрий Бугаенко (62%) и её совладелец Алексей Гнедовский (38%).

Булаев, Недерев и издатель «Лайфхакера» Алексей Пономарь отказались от комментариев. Новые владельцы не ответили на запрос издания.

Выручка ООО «Буферная бухта», которое управляет «Лайфхакером», в 2019 году составила 137,2 млн рублей, чистая прибыль — 21,8 млн рублей, следует из данных «Контур.Фокуса».

Один из участников рынка оценивает интернет-издание в 80 млн рублей — четырехкратный размер годовой прибыли. Другой — в 342 млн рублей, это около 2-2,5 годовых выручки, пишет «Коммерсантъ».

Булаев и Недерев основали «Лайфхакер» в 2008 году как издание об ИТ, но в 2014 году оно изменило концепцию. На сайте издания говорится, что «Лайфхакер» «рассказываем обо всём, что улучшает жизнь, отвечает на сложные вопросы, помогает читателю решать проблемы и делать повседневность осмысленной». Лицензии СМИ у издания нет.

Месячная аудитория «Лайфхакера» в декабре 2020 года составляла 4,8 млн человек, приводит «Коммерсантъ» данные Mediascope (пользователи из России старше 12 лет). В 2017 году сами основатели называли цифру в 10 млн уникальных посетителей в месяц.