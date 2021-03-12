Зачем инвестфонд скупает медиапроекты, неизвестно.

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Главная страница агрегатора СМИ2



10 марта «Коммерсантъ» сообщил, что владельцем издания «Лайфхакер» стал закрытый паевой инвестиционный фонд «Кибертех» — основатели сайта Сергей Булаев и Олег Недерев продали свои доли ещё в ноябре 2020 года.

ЗПИФ «Кибертех» находится под управлением компании «Велес Траст», которая работает в составе инвестиционной группы «Велес Капитал». Изучив данные системы «Контур.Фокус», vc.ru обнаружил, что «Лайфхакер» не единственный медиа-актив в портфеле «Велес Траст»:

В декабре 2019 года «Кибертех» получил 67% в ООО «Икс Медиа», которое управляет сайтом fb.ru. Ещё 33% владеет гендиректор компании Михаил Погосов. По такой же схеме фонд стал основным владельцем ООО «Икс Групп», чей основной вид деятельности — разработка ПО.



Ещё 33% владеет гендиректор компании Михаил Погосов. По такой же схеме фонд стал основным владельцем ООО «Икс Групп», чей основной вид деятельности — разработка ПО. С февраля 2021 года «Кибертех» принадлежит 50% ООО «МТ», которое владеет рекомендательной платформой «МирТесен» и новостным агрегатором «СМИ2» (через ООО «СМИ2»). Ещё 25% «МТ» владеет ООО «Интернет-холдинг Е-генератор», а 6% — основатель «Е-генератора» Юрий Белоусов. Оставшиеся 19% принадлежат Finam Company Limited, структуре группы «Финам».

«Велес Траст» работает в основном с недвижимостью, а также занимается услугами доверительного управления закрытыми паевыми инвестиционными фондами. Среди направлений — ЗПИФ для создания холдингов, для инвестирования в российские и иностранные ценные бумаги, для оформления наследства и прочие. По итогам 2020 года под управлением компании находились активы стоимостью 22,6 млрд рублей.

«Велес Траст» отказался комментировать vc.ru, зачем компании нужны медиапроекты и как она планирует развивать их. «Кибертех» — фонд для квалифицированных инвесторов, поэтому информацию о нём не раскрывают, объяснил представитель компании.

Что известно о проектах

fb.ru

fb.ru — сайт с высокой посещаемостью, но активности его пользователей не видно. Под большинством публикаций на главной странице нет ни одного комментария, а счётчики просмотров у новых материалов (ещё не проиндексированных поисковиками) за редким исключением не превышают нескольких сотен.

Ежедневно fb.ru посещают 1,8 млн человек, каждый месяц — 30 млн человек, указано в описании проекта. Сайт называет себя соцсетью с последними новостями и авторскими статьями, публиковать материалы может каждый желающий.

На деле fb.ru — это контент-ферма, для которой пишут десятки авторов-фрилансеров, а большинство текстов составлены с использованием ключевых слов, чтобы отвечать на популярные запросы в поисковиках, писал TJ в начале 2019 года.

TJ обратил внимание на fb.ru, когда тот попал в 20 самых посещаемых сайтов рунета в 2018 году по версии Mediascope. Спустя два года после публикации основным источником трафика fb.ru остаются прямые заходы и поисковики, показывают данные SimilarWeb. TJ предполагал, что часть пользователей могла опечатываться при попытке набрать короткий адрес Facebook — fb.com.

Количество визитов на fb.ru за два года снизилось — с более чем 60 млн в январе 2019-го до 13,4 млн в январе 2021 года. В феврале было 10,8 млн визитов Статистика SimilarWeb



Источники трафика fb.ru: синяя шкала — прямые заходы на сайт, зелёная — переход по реферальным ссылкам, оранжевая — трафик от поисковиков, голубая — переходы из соцсетей Статистика SimilarWeb за февраль 2021 года



Два года назад главным источником реферального трафика для fb.ru был поисковик «Яндекса» в России, Белоруссии и Казахстане — в сумме доля превышала 67%. В феврале 2021 года «Яндекс» в России принёс только 6,52%, значительную долю заняли агрегаторы СМИ2 и Lentainform.

Слева — источники трафика fb.ru, справа — сайты, которые получают трафик с fb.ru

Статистика SimilarWeb за февраль 2021 года

Если в 2019 году о владельце fb.ru не было публичной информации (тогда его предполагаемое имя выяснил читатель TJ), то сейчас он указан на сайте — Михаил Погосов, совладелец и гендиректор ООО «Икс Медиа». По данным системы «Контур.Фокус», он был гендиректором и совладельцем закрывшегося ООО «Тревелменю», через которое работал туристический онлайн-сервис Travelmenu.

Погосов запустил Travelmenu в 2008 году вместе со своей сестрой Ниной. В 2013 году сервис прекратил существование, после того как сорвалась инвестиционная сделка с венчурным подразделением Intel, писал тогда журнал «Секрет фирмы».

fb.ru — не единственный проект «Икс Медиа». С помощью инструкции от читателя TJ и сервиса Whois редактор vc.ru нашёл ещё несколько подобных сайтов, зарегистрированных на компанию:

Syl.ru — закрытая соцсеть и издание для женщин.

Tony.ru — сайт, посвящённый спорту и фитнесу.

Realconsult.ru — интернет-журнал о праве и законах.

Luv.ru — сайт об уходе за волосами.

Janet.ru — сайт о моде и красоте.

Gkd.ru — проект о туризме и путешествиях.

На звонок по телефону, указанному на fb.ru, ответил человек, представившийся как Лев. Он сказал, что у него нет полномочий отвечать на вопросы о смене владельцев проекта, и предложил прислать вопросы на почту: «С вами свяжутся, если посчитают нужным». vc.ru отправил вопросы 11 марта, но к выходу материала не получил ответов.

«МирТесен» и СМИ2

«Мы эту сделку пока не комментируем», — ответил vc.ru исполнительный директор медиахолдинга «Е-Генератор» Павел Власов-Мрдуляш и отказался давать другие комментарии. Этот холдинг создал Юрий Белоусов, туда входят «МирТесен» и СМИ2, рекламное агенство «Е-Генератор» и сервис для продвижение с помощью блогеров LabelUp.

«МирТесен» начинался как геолокационная соцсеть: пользователь указывал свой адрес и видел на карте своих соседей, сделавших то же самое. Сейчас это рекомендательная платформа, которая подбирает материалы по интересам посетителя. По собственным данным, «МирТесен» посещают 30 млн пользователей каждый месяц. Кроме ссылок от медиа в «МирТесен» есть публикации от других пользователей.

Главная страница «МирТесен»



СМИ2 — новостной агрегатор и партнёрская сеть с охватом 35 млн пользователей в месяц, указано в разделе для рекламодателей. Блоки со ссылками от СМИ2 можно встретить в основном на новостных сайтах: например, на российском Forbes, «Интерфаксе», Business FM и других.

Так выглядит блок СМИ2. Похожие можно встретить от «Яндекс.Дзена», Relap и Lentainform.



Основной владелец «Е-Генератора» — инвесткомпания «Финам» — давно искал покупателя на СМИ2 и «МирТесен», чтобы получить новые возможности для роста бизнеса, напомнил vc.ru источник на рынке медиа. О планах «Финама» продать СМИ2 ещё в 2019 году писал «Коммерсантъ».

Тогда президент «Финама» Владислав Кочетков говорил, что холдинг готов продать долю от 50% плюс одной акции до 100%. Источник газеты, близкий к продавцу, оценивал СМИ2 в 3,8 млрд рублей. За 2018 год выручка СМИ2 составила 304 млн рублей, чистая прибыль — 144 млн рублей, приводил «Коммерсантъ» данные из презентации сервиса.

Актив хороший — с большой аудиторией, сильной командой, собственными технологиями и понятной моделью монетизации.

Но на российском рынке независимым игрокам уже тяжеловато — лидеры, крупнейшие российские и международные холдинги, становятся всё мощнее, поэтому наступает эпоха консолидации средних игроков. источник vc.ru на рынке медиа

о продаже СМИ2



В «Финам» не смогли прокомментировать сделку с «Кибертехом».

«Лайфхакер»

«Лайфхакер» работает с 2008 года и пишет о способах сделать жизнь проще в разных её сферах — здоровье, спорте, путешествиях, отношениях, финансах и так далее. В декабре 2020 года аудитория сайта достигла 32,8 млн уникальных посетителей, делился успехами издатель «Лайфхакера» Алексей Пономарь.

Основной источник дохода — реклама (нативная, спецпроекты и баннеры), писал в 2017 году про «Лайфхакер» журнал Inc. Ещё часть дохода приносит участие в партнёрских программах Aliexpress и других компаний: сайт получает комисию с покупок пользователей, пришедших в магазин по ссылке.

Финансовые показатели компания не раскрывает. По данным системы «Контур.Фокус», 2019 год «Буферная бухта» закончила с чистой прибылью 21,76 млн рублей при выручке 137,19 млн рублей.

Опрошенные «Коммерсантом» участники рынка оценили «Лайфхакер» в сумму от 80 млн до 342 млн рублей. Однако один из основателей Олег Недерев на своей странице в Facebook написал, что эти значения неверные.

Комментарии не даём, но информация есть в открытых источниках: «Лайфхакер» сменил владельцев. Олег Недерев

сооснователь «Лайфхакера»

