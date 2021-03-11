Соосновательница научно-популярного издания N+1 Анна Кронгауз вышла из проекта Статьи редакции
Новым совладельцем и гендиректором компании станет сооснователь «Пикчер» Всеволод Чагаев.
Соосновательница и гендиректор научно-популярного издания N+1 Анна Кронгауз продала свою долю в проекте и покинула пост главы компании. Об этом vc.ru рассказала сама Кронгауз.
Согласно данным «Контур.Фокус», Кронгауз принадлежит 25% ООО «Айлем», которое управляет N+1. По её словам, большую часть из этой доли приобрёл сооснователь агентства «Пикчер» Всеволод Чагаев, остальное — неназванное частное лицо.
Сумму сделки стороны не разглашают. Чагаев также займёт пост гендиректора «Айлем». Сам он в беседе с vc.ru уточнил, что купил 20%. Он добавил, что останется совладельцем «Пикчера», но в ежедневной операционной работе участвовать уже не будет.
Кронгауз отметила, что за почти шесть лет команда смогла добиться того, что задумала в начале: «Сделать научные новости такими же важным и оперативными, как экономические или политические, а также ввести научную, технологическую и новую этическую повестку в общественный дискурс». Компания также смогла сделать нишевое научное издание прибыльным.
«N+1 для меня как родной, потому что он развивался рядом и параллельно с нашим агентством “Пикчер”, мы одно время даже сидели в одном офисе», — прокомментировал Чагаев.
По его словам, в планах N+1 на 2021 год — редизайн, запуск образовательных курсов и функций сообщества. Также при издании появится агентство N+1 Production, которое будет предлагать услуги редакторского бюро и запускать корпоративные медиа. «Все эти вещи позволят больше зарабатывать и тратить на развитие и новый контент», — отметил Чагаев.
Инвестиции на новые проекты привлекать не будут, говорит Чагаев: «N+1 давно в операционной прибыли, а запуск N+1 Production почти никаких инвестиций не требует. Новая выручка поможет профинансировать редизайн и запуск новых направлений».
По данным «Контур.Фокуса», ещё 25% «Айлем» принадлежит издателю N+1 и сооснователю «Пикчера» Андрею Коняеву, 50% у Владимира Пляко. Выручка за 2019 года составила 31,4 млн рублей, чистая прибыль — 2,2 млн рублей. По собственным данным, ежемесячная аудитория — более 2 млн человек.
Вся команда во главе с Коняевым и главным редактором Ильей Ферапонтовым осталась в издании, отметила Кронгауз.
Основанное в 2015 году издание N+1 пишет о физике, биологии, роботах и на другие темы. В декабре 2016 года в интервью «Секрету фирмы», Кронгауз и Коняев говорили, что с момента запуска компания привлекла чуть больше 20 млн рублей. Тогда же в декабре N+1 получило прибыль, писало издание.
Главное, чтобы Коняев остался :)
ну вышла и вышла
Ну написал и написал, что вышла и вышла...
Я не совсем понимаю зачем в принципе подобные комменты оставлять.
Контрольный Мурод
Ну чтобы оставить и оставить
Это из подкаста либо либо? Или другая?
Другая, та Екатерина
"Сумму сделки стороны не разглашают."
Забирай за так с долгами?
Верните научные мемы в инсте...
мемы сюда переехали https://www.instagram.com/obrazovach.memes/
Это не та Кронгауз, которая жена Красильщика из я.Лавки, а другая. Вроде не самая распространенная фамилия)
Этот Коняев какой-то странный. Слушаю на Эхе по пятницам иногда "На пальцах" - многие темы так или иначе касаются оплодотворения, сп4рматозоьдов, полового влечения и т.п. вещей. Уж не знаю случайно это получается или специализация Коняева и с этим связан его интерес.
Блоги компаний
Показать еще