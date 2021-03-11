Новым совладельцем и гендиректором компании станет сооснователь «Пикчер» Всеволод Чагаев.

{"id":219067,"url":"https:\/\/vc.ru\/media\/219067-soosnovatelnica-nauchno-populyarnogo-izdaniya-n-1-anna-krongauz-vyshla-iz-proekta","title":"\u0421\u043e\u043e\u0441\u043d\u043e\u0432\u0430\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u0438\u0446\u0430 \u043d\u0430\u0443\u0447\u043d\u043e-\u043f\u043e\u043f\u0443\u043b\u044f\u0440\u043d\u043e\u0433\u043e \u0438\u0437\u0434\u0430\u043d\u0438\u044f N+1 \u0410\u043d\u043d\u0430 \u041a\u0440\u043e\u043d\u0433\u0430\u0443\u0437 \u0432\u044b\u0448\u043b\u0430 \u0438\u0437 \u043f\u0440\u043e\u0435\u043a\u0442\u0430","services":{"facebook":{"url":"https:\/\/www.facebook.com\/sharer\/sharer.php?u=https:\/\/vc.ru\/media\/219067-soosnovatelnica-nauchno-populyarnogo-izdaniya-n-1-anna-krongauz-vyshla-iz-proekta","short_name":"FB","title":"Facebook","width":600,"height":450},"vkontakte":{"url":"https:\/\/vk.com\/share.php?url=https:\/\/vc.ru\/media\/219067-soosnovatelnica-nauchno-populyarnogo-izdaniya-n-1-anna-krongauz-vyshla-iz-proekta&title=\u0421\u043e\u043e\u0441\u043d\u043e\u0432\u0430\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u0438\u0446\u0430 \u043d\u0430\u0443\u0447\u043d\u043e-\u043f\u043e\u043f\u0443\u043b\u044f\u0440\u043d\u043e\u0433\u043e \u0438\u0437\u0434\u0430\u043d\u0438\u044f N+1 \u0410\u043d\u043d\u0430 \u041a\u0440\u043e\u043d\u0433\u0430\u0443\u0437 \u0432\u044b\u0448\u043b\u0430 \u0438\u0437 \u043f\u0440\u043e\u0435\u043a\u0442\u0430","short_name":"VK","title":"\u0412\u041a\u043e\u043d\u0442\u0430\u043a\u0442\u0435","width":600,"height":450},"twitter":{"url":"https:\/\/twitter.com\/intent\/tweet?url=https:\/\/vc.ru\/media\/219067-soosnovatelnica-nauchno-populyarnogo-izdaniya-n-1-anna-krongauz-vyshla-iz-proekta&text=\u0421\u043e\u043e\u0441\u043d\u043e\u0432\u0430\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u0438\u0446\u0430 \u043d\u0430\u0443\u0447\u043d\u043e-\u043f\u043e\u043f\u0443\u043b\u044f\u0440\u043d\u043e\u0433\u043e \u0438\u0437\u0434\u0430\u043d\u0438\u044f N+1 \u0410\u043d\u043d\u0430 \u041a\u0440\u043e\u043d\u0433\u0430\u0443\u0437 \u0432\u044b\u0448\u043b\u0430 \u0438\u0437 \u043f\u0440\u043e\u0435\u043a\u0442\u0430","short_name":"TW","title":"Twitter","width":600,"height":450},"telegram":{"url":"tg:\/\/msg_url?url=https:\/\/vc.ru\/media\/219067-soosnovatelnica-nauchno-populyarnogo-izdaniya-n-1-anna-krongauz-vyshla-iz-proekta&text=\u0421\u043e\u043e\u0441\u043d\u043e\u0432\u0430\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u0438\u0446\u0430 \u043d\u0430\u0443\u0447\u043d\u043e-\u043f\u043e\u043f\u0443\u043b\u044f\u0440\u043d\u043e\u0433\u043e \u0438\u0437\u0434\u0430\u043d\u0438\u044f N+1 \u0410\u043d\u043d\u0430 \u041a\u0440\u043e\u043d\u0433\u0430\u0443\u0437 \u0432\u044b\u0448\u043b\u0430 \u0438\u0437 \u043f\u0440\u043e\u0435\u043a\u0442\u0430","short_name":"TG","title":"Telegram","width":600,"height":450},"odnoklassniki":{"url":"http:\/\/connect.ok.ru\/dk?st.cmd=WidgetSharePreview&service=odnoklassniki&st.shareUrl=https:\/\/vc.ru\/media\/219067-soosnovatelnica-nauchno-populyarnogo-izdaniya-n-1-anna-krongauz-vyshla-iz-proekta","short_name":"OK","title":"\u041e\u0434\u043d\u043e\u043a\u043b\u0430\u0441\u0441\u043d\u0438\u043a\u0438","width":600,"height":450},"email":{"url":"mailto:?subject=\u0421\u043e\u043e\u0441\u043d\u043e\u0432\u0430\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u0438\u0446\u0430 \u043d\u0430\u0443\u0447\u043d\u043e-\u043f\u043e\u043f\u0443\u043b\u044f\u0440\u043d\u043e\u0433\u043e \u0438\u0437\u0434\u0430\u043d\u0438\u044f N+1 \u0410\u043d\u043d\u0430 \u041a\u0440\u043e\u043d\u0433\u0430\u0443\u0437 \u0432\u044b\u0448\u043b\u0430 \u0438\u0437 \u043f\u0440\u043e\u0435\u043a\u0442\u0430&body=https:\/\/vc.ru\/media\/219067-soosnovatelnica-nauchno-populyarnogo-izdaniya-n-1-anna-krongauz-vyshla-iz-proekta","short_name":"Email","title":"\u041e\u0442\u043f\u0440\u0430\u0432\u0438\u0442\u044c \u043d\u0430 \u043f\u043e\u0447\u0442\u0443","width":600,"height":450}},"isFavorited":false} 1995 просмотров

Соосновательница и гендиректор научно-популярного издания N+1 Анна Кронгауз продала свою долю в проекте и покинула пост главы компании. Об этом vc.ru рассказала сама Кронгауз.

Согласно данным «Контур.Фокус», Кронгауз принадлежит 25% ООО «Айлем», которое управляет N+1. По её словам, большую часть из этой доли приобрёл сооснователь агентства «Пикчер» Всеволод Чагаев, остальное — неназванное частное лицо.

Сумму сделки стороны не разглашают. Чагаев также займёт пост гендиректора «Айлем». Сам он в беседе с vc.ru уточнил, что купил 20%. Он добавил, что останется совладельцем «Пикчера», но в ежедневной операционной работе участвовать уже не будет.

Кронгауз отметила, что за почти шесть лет команда смогла добиться того, что задумала в начале: «Сделать научные новости такими же важным и оперативными, как экономические или политические, а также ввести научную, технологическую и новую этическую повестку в общественный дискурс». Компания также смогла сделать нишевое научное издание прибыльным.

«N+1 для меня как родной, потому что он развивался рядом и параллельно с нашим агентством “Пикчер”, мы одно время даже сидели в одном офисе», — прокомментировал Чагаев.

По его словам, в планах N+1 на 2021 год — редизайн, запуск образовательных курсов и функций сообщества. Также при издании появится агентство N+1 Production, которое будет предлагать услуги редакторского бюро и запускать корпоративные медиа. «Все эти вещи позволят больше зарабатывать и тратить на развитие и новый контент», — отметил Чагаев.

Инвестиции на новые проекты привлекать не будут, говорит Чагаев: «N+1 давно в операционной прибыли, а запуск N+1 Production почти никаких инвестиций не требует. Новая выручка поможет профинансировать редизайн и запуск новых направлений».

По данным «Контур.Фокуса», ещё 25% «Айлем» принадлежит издателю N+1 и сооснователю «Пикчера» Андрею Коняеву, 50% у Владимира Пляко. Выручка за 2019 года составила 31,4 млн рублей, чистая прибыль — 2,2 млн рублей. По собственным данным, ежемесячная аудитория — более 2 млн человек.

Вся команда во главе с Коняевым и главным редактором Ильей Ферапонтовым осталась в издании, отметила Кронгауз.