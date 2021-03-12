Netflix начал тестировать ограничения для пользователей чужих аккаунтов Статьи редакции
Тем, кто не похож на семью владельца аккаунта, пока только предлагают войти в свой профиль.
Крупнейший стриминговый сервис Netflix пробует на некоторых клиентах новую функцию, которая напоминает им о необходимости открыть свой аккаунт, а не использовать чужой, обратил внимание The Streamable.
Клиенты получают уведомление, в котором говорится, что если они не живут с владельцем этой учетной записи, то им необходим собственный аккаунт, чтобы продолжать просмотр. Согласно условиям Netflix, пользователь может предоставить доступ к учетной записи только членам семьи.
По словам представителя компании, Netflix проводит «сотни» тестов в год с частью клиентов. В заявлении компании говорится, что «тест разработан, чтобы гарантировать, что люди, использующие аккаунты Netflix, имеют на это право».
Пробная версия может не привести к более жестким мерам в отношении обмена паролями, отмечает CNBC. До сих пор Netflix не делал ничего для прекращения этой практики, но The Streamable пишет, что компании обращают на это внимание по мере того, как отрасль становится более зрелой.
По данным исследовательской компании Magid, около 33% всех пользователей Netflix делятся своим паролем хотя бы с одним человеком. Базовый план Netflix стоит $8,99 или 599 рублей в месяц. В конце 2020 года аудитория у сервиса было 200 млн подписчиков.
Пока сериалы появляется на открытых площадках на СЛЕДУЮЩИЙ ДЕНЬ после выхода на Netflix (и на других сервисах) и БЕЗ региональных ограничений – Netflix может усиливать контроль за использованием семейного аккаунта.
Нетфликс это удобство (каталог, звуковые дорожки, скорость, качество, собственный контент) и без рекламы. Так что да, могут усиливать.
В каком смысле "живут"? В плотском, территориальном, экзистенциальном?
Целесообразный бинокль
В плотском. При чем надо будет предоставить в Нетфликс фото и видео фиксацию такого сожительства, а так же документы о браке или венчании
200 млн подписчиков
Чудовищное количество людей сливают свою жизнь в унитаз. Тысячи человек-лет просто вникуда.
Смешно смотреть на реакцию, как будто это не правда. Алё, люди, от комментирования на VC вы не становитесь лучше, сильнее, успешнее, духовно богаче или красивее. Вы даже душевного спокойствия от этого "чиллинга" не получаете.
так я уже лучший, сильный, успешный, духовно богатый и к тому же невероятно красивый, что мне теперь сериалы не смотреть?
Не знаю, в чем проблема у них: в тарифе четко указано кол-во устройств. Взяли с друзьями на 2 ТВ и нет проблем.
даже интересно, по каким критериям они понимают, что используется "чужой аккаунт"
Главное, чтобы осталось беспрепятственное право входить в свой аккаунт на любом устройстве. Тут, конечно, здравствуйте, идентификация через FaceID лет через 5-10.
Собственно пытаюсь понять в чем разница
Если в подписку входит использование на более чем одном устройстве
Может имеются ввиду 2 одинаковых устройства по типу, 2 пк и тд. Но тогда получается если дома есть нетфликс и поехал с ноутом куда нибудь посмотреть фильм - можешь получить бан
У меня youtube premium на нескольких устройствах в двух квартирах, но везде в аккаунты захожу я. Когда на них другие, им не охота по моим рекомендациям смотреть, хоть и без рекламы)))
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