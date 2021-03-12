Сервис впервые обратил внимание на совместное использование аккаунтов.

Крупнейший стриминговый сервис Netflix пробует на некоторых клиентах новую функцию, которая напоминает им о необходимости открыть свой аккаунт, а не использовать чужой, обратил внимание The Streamable.

Клиенты получают уведомление, в котором говорится, что если они не живут с владельцем этой учетной записи, то им необходим собственный аккаунт, чтобы продолжать просмотр. Согласно условиям Netflix, пользователь может предоставить доступ к учетной записи только членам семьи.

По словам представителя компании, Netflix проводит «сотни» тестов в год с частью клиентов. В заявлении компании говорится, что «тест разработан, чтобы гарантировать, что люди, использующие аккаунты Netflix, имеют на это право».

Пробная версия может не привести к более жестким мерам в отношении обмена паролями, отмечает CNBC. До сих пор Netflix не делал ничего для прекращения этой практики, но The Streamable пишет, что компании обращают на это внимание по мере того, как отрасль становится более зрелой.

По данным исследовательской компании Magid, около 33% всех пользователей Netflix делятся своим паролем хотя бы с одним человеком. Базовый план Netflix стоит $8,99 или 599 рублей в месяц. В конце 2020 года аудитория у сервиса было 200 млн подписчиков.