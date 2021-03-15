«Каро» рассчитывает, что видеоигры на большом экране могут привлечь аудиторию в кинотеатры.

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Потенциальная аудитория услуги — 65 млн человек, играющих сегодня в видеоигры, сообщают «Ведомости» со ссылкой на президента «Каро» Ольгу Зинякову. По её мнению, сейчас подходящий момент для запуска услуги, так как у кинотеатров «нет избытка контента».

Стоимость аренды зала для геймеров будет зависеть, в частности, от вместимости и местоположения. Например, в Москве аренда зала на 44 места на два часа обойдётся в 12 тысяч рублей с понедельника по четверг, с пятницы по воскресенье — 15 тысяч рублей.

Оценить экономический эффект от услуги пока невозможно, но в перспективе трех лет «игровая» выручка может достичь 2−3% от кассовых сборов «Каро», прогнозирует Зинякова. Этому будет способствовать рост игровой индустрии, считает она.

Опрошенные «Ведомостями» эксперты считают, что аренда кинозалов способна заинтересовать российских геймеров. Потенциально услуга может быть интересна как отдельным игрокам, так и геймерским сообществам, считает Елена Григорян, директор по маркетингу и рекламе My.Games.

Если один из кинотеатров будет готов «переупаковаться» под игровую аудиторию, может получиться хороший эксперимент по созданию на его базе своеобразного клуба для геймеров, считает владелец «Канобу» и «Игромании» Гаджи Махтиев.

Многие студии перенесли премьеры на постпандемийный период, поэтому кинотеатры по всему миру испытывают нехватку контента, пишет издание. Из-за пандемии и ограничений кинотеатры экспериментируют с форматами, чтобы заработать.