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Евгения Евсеева

Сеть кинотеатров «Каро» предложила аренду залов для геймеров Статьи редакции

«Каро» рассчитывает, что видеоигры на большом экране могут привлечь аудиторию в кинотеатры.

8 8 комментариев
1581 просмотров

Потенциальная аудитория услуги — 65 млн человек, играющих сегодня в видеоигры, сообщают «Ведомости» со ссылкой на президента «Каро» Ольгу Зинякову. По её мнению, сейчас подходящий момент для запуска услуги, так как у кинотеатров «нет избытка контента».

Стоимость аренды зала для геймеров будет зависеть, в частности, от вместимости и местоположения. Например, в Москве аренда зала на 44 места на два часа обойдётся в 12 тысяч рублей с понедельника по четверг, с пятницы по воскресенье — 15 тысяч рублей.

Оценить экономический эффект от услуги пока невозможно, но в перспективе трех лет «игровая» выручка может достичь 2−3% от кассовых сборов «Каро», прогнозирует Зинякова. Этому будет способствовать рост игровой индустрии, считает она.

Опрошенные «Ведомостями» эксперты считают, что аренда кинозалов способна заинтересовать российских геймеров. Потенциально услуга может быть интересна как отдельным игрокам, так и геймерским сообществам, считает Елена Григорян, директор по маркетингу и рекламе My.Games.

Если один из кинотеатров будет готов «переупаковаться» под игровую аудиторию, может получиться хороший эксперимент по созданию на его базе своеобразного клуба для геймеров, считает владелец «Канобу» и «Игромании» Гаджи Махтиев.

Многие студии перенесли премьеры на постпандемийный период, поэтому кинотеатры по всему миру испытывают нехватку контента, пишет издание. Из-за пандемии и ограничений кинотеатры экспериментируют с форматами, чтобы заработать.

Например, в феврале 2021 года сеть кинотеатров в Южной Корее CGV начала сдавать залы в аренду геймерам. Этот опыт переняли в США и Великобритании, а теперь хотят опробовать в России.

#новость #каро

8 8 комментариев
5
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8 комментариев
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Daniel Kholoptsev

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Ура! Доту на большой экран)

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Константин Суворов

1

В Перми уже два с половиной года работает клуб для игр в формате мини-кинотеатра - gamagama.ru

Не реклама, но по теме кейса. Людям нравится, некоторые так познакомились с играми, купили консоль домой и вот это вот всё. Точка входа в индустрию для тех, кто привык только смотреть, а не играть.

Но в целом, идея то на поверхности. Зачем просто сидеть, если можно взаимодействовать с экраном. Ещё и кооперативно. :) При этом это явно не про киберспорт, а именно про игры, как искусство. Это широкая аудитория.

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Олег Крегонин

Константин
0

Йо, вот это продвинутая Пермь. 

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Иннокентий Фефилов

Константин
0

Не надо имидж городу портить. В центре всякие ботаники-программисты-дизайнеры ходят как у себя дома, ничего не боятся. Вот где надо усилия прикладывать.

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Григорий Матасов

1

Очень странная математика. Я думаю, что потенциальная аудитория тех, кто готов за час игры отдать 12000-15000 ₽ — далеко не 65 млн человек. 

Так можно и потенциальными покупателями Ролс-Ройсов посчитать всех, у кого есть права. 

Ну и ценник, конечно, жадности невероятной. Логика удивительная: у нас нет контента и нет гостей, поэтому мы будем сдавать зал в аренду по цене выкупа всех кресел в зале. 12000/44 = 273 р за место. Вполне себе цена билета в кино в маленький зал в будний день. Не помню на своей памяти вообще ни разу, чтоб в таком зале был аншлаг. 

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KINCH

0

Интересно, если показывать киберсоревы на большом экране, будут ходить?

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Максим Лебедев

KINCH
1

Давно ходят)

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Paavo Ulmanis

0

В Эстонии предложили аренду залов за €150/сеанс. Смотри кино в одиночестве. Но из-за нового локдауна, увы, четыре дня как кинотеатры закрыты.

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