У Alibaba есть доли в платформе для блогов Weibo, видеосервисе Bilibili и в новостных изданиях.

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Источники WSJ сообщили, что власти Китая были «потрясены» количеством медиаактивов Alibaba и попросили компанию разработать план их сокращения. По их словам, чиновники считают влияние Alibaba серьезным вызовом Коммунистической партии и её пропаганде.

У Alibaba есть доли в платформе для блогов Weibo, видеосервисе Bilibili и нескольких китайских цифровых и печатных новостных изданиях. Компания полностью владеет ведущей англоязычной газетой Гонконга South China Morning Post.

Власти не ответили на запрос WSJ, Alibaba отказалась комментировать продажу СМИ. В заявлении компании говорится, что она «пассивно» инвестирует в медиаактивы, чтобы помочь компаниям и сотрудничать с ними в коммерческом поле. «Мы не вмешивались и не вмешиваемся в деятельность СМИ или редакционные решения», — сообщили в Alibaba.

За последние годы у китайских чиновников росли опасения по поводу влияния Alibaba в СМИ — компания могла использовать свои инвестиции в новости и соцсети, чтобы повлиять на политику правительства, отмечает WSJ. Эти опасения усилились после того, как в мае 2020 года компания удалила из Weibo сообщения о внебрачных связях одного из топ-менеджеров.

Тогда Администрация киберпространства Китая заявила в отчёте, что Alibaba вмешивалась в публикации Weibo и использовала «капитал для манипулирования общественным мнением», рассказали источники WSJ.