WSJ: власти Китая попросили Alibaba избавиться от медиаактивов — их беспокоит влияние компании на общественное мнение Статьи редакции
У Alibaba есть доли в платформе для блогов Weibo, видеосервисе Bilibili и в новостных изданиях.
Источники WSJ сообщили, что власти Китая были «потрясены» количеством медиаактивов Alibaba и попросили компанию разработать план их сокращения. По их словам, чиновники считают влияние Alibaba серьезным вызовом Коммунистической партии и её пропаганде.
У Alibaba есть доли в платформе для блогов Weibo, видеосервисе Bilibili и нескольких китайских цифровых и печатных новостных изданиях. Компания полностью владеет ведущей англоязычной газетой Гонконга South China Morning Post.
Власти не ответили на запрос WSJ, Alibaba отказалась комментировать продажу СМИ. В заявлении компании говорится, что она «пассивно» инвестирует в медиаактивы, чтобы помочь компаниям и сотрудничать с ними в коммерческом поле. «Мы не вмешивались и не вмешиваемся в деятельность СМИ или редакционные решения», — сообщили в Alibaba.
За последние годы у китайских чиновников росли опасения по поводу влияния Alibaba в СМИ — компания могла использовать свои инвестиции в новости и соцсети, чтобы повлиять на политику правительства, отмечает WSJ. Эти опасения усилились после того, как в мае 2020 года компания удалила из Weibo сообщения о внебрачных связях одного из топ-менеджеров.
Тогда Администрация киберпространства Китая заявила в отчёте, что Alibaba вмешивалась в публикации Weibo и использовала «капитал для манипулирования общественным мнением», рассказали источники WSJ.
Наряду с этим, компания также может выплатить рекордный штраф в рамках антимонопольного расследования — компанию обвиняют в том, что она не разрешает продавцам платформы сотрудничать с другими. Сумма штрафа не уточняется, но он будет больше, чем наложенный на Qualcomm в 2015 году — $975 млн.
Блоги компаний
Показать еще