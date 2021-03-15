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Рая Хачатрян

WSJ: власти Китая попросили Alibaba избавиться от медиаактивов — их беспокоит влияние компании на общественное мнение Статьи редакции

У Alibaba есть доли в платформе для блогов Weibo, видеосервисе Bilibili и в новостных изданиях.

4 4 комментария
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Источники WSJ сообщили, что власти Китая были «потрясены» количеством медиаактивов Alibaba и попросили компанию разработать план их сокращения. По их словам, чиновники считают влияние Alibaba серьезным вызовом Коммунистической партии и её пропаганде.

У Alibaba есть доли в платформе для блогов Weibo, видеосервисе Bilibili и нескольких китайских цифровых и печатных новостных изданиях. Компания полностью владеет ведущей англоязычной газетой Гонконга South China Morning Post.

Власти не ответили на запрос WSJ, Alibaba отказалась комментировать продажу СМИ. В заявлении компании говорится, что она «пассивно» инвестирует в медиаактивы, чтобы помочь компаниям и сотрудничать с ними в коммерческом поле. «Мы не вмешивались и не вмешиваемся в деятельность СМИ или редакционные решения», — сообщили в Alibaba.

За последние годы у китайских чиновников росли опасения по поводу влияния Alibaba в СМИ — компания могла использовать свои инвестиции в новости и соцсети, чтобы повлиять на политику правительства, отмечает WSJ. Эти опасения усилились после того, как в мае 2020 года компания удалила из Weibo сообщения о внебрачных связях одного из топ-менеджеров.

Тогда Администрация киберпространства Китая заявила в отчёте, что Alibaba вмешивалась в публикации Weibo и использовала «капитал для манипулирования общественным мнением», рассказали источники WSJ.

Наряду с этим, компания также может выплатить рекордный штраф в рамках антимонопольного расследования — компанию обвиняют в том, что она не разрешает продавцам платформы сотрудничать с другими. Сумма штрафа не уточняется, но он будет больше, чем наложенный на Qualcomm в 2015 году — $975 млн.

#новость #alibaba

4 4 комментария
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Alexey Moiseenkov

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Администрация киберпространства KEKW

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Ян

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Пуш два раза пришел

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Виктор Булов

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И все это из-за критики престарелых банковских чиновников началось

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Никита Шмелев

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Теперь ждём новости о продаже активов.
Грусно это все. Коммунизм крепчает.

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