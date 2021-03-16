На субсидии смогут претендовать создатели сериалов для онлайн-кинотеатров.

Среди вариантов господдержки обсуждают софинансирование производства контента, но объём будущего фонда, источники финансирования и конкретные условия для авторов пока не определили. Об этом пишет РБК со ссылкой на три источника.

Собеседник журналистов назвал одним из основных рассматриваемых вариантов господдержки использование средств, которые онлайн-кинотеатры уплачивают в качестве НДС. «По всей цепочке производства и дистрибуции контента онлайн-кинотеатров речь идёт о сумме примерно 3 млрд рублей в год», — рассказал он. Второй собеседник назвал это пока лишь «одним из обсуждаемых вариантов».

Источник РБК уточнил, что в России пока нет «механизма поддержки онлайн-контента». Представитель аппарата вице-премьера Дмитрия Чернышенко подтвердил идею создания фонда, но назвал обсуждение деталей преждевременным.

«На интернет-площадках количество российского контента увеличивается естественным образом, в том числе на это повлияла и пандемия, но с государственной поддержкой этот процесс может идти быстрее», — говорит один из источников РБК.

Федеральный фонд социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии (Фонд кино) создали в январе 1995 года. Он занимается финансированием российских фильмов: ежегодно распределяют около 3,5 млрд рублей, в основном безвозвратно, пишет РБК.