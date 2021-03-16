РБК: в России появится фонд отечественного онлайн-контента по аналогии с Фондом кино Статьи редакции
На субсидии смогут претендовать создатели сериалов для онлайн-кинотеатров.
Среди вариантов господдержки обсуждают софинансирование производства контента, но объём будущего фонда, источники финансирования и конкретные условия для авторов пока не определили. Об этом пишет РБК со ссылкой на три источника.
Собеседник журналистов назвал одним из основных рассматриваемых вариантов господдержки использование средств, которые онлайн-кинотеатры уплачивают в качестве НДС. «По всей цепочке производства и дистрибуции контента онлайн-кинотеатров речь идёт о сумме примерно 3 млрд рублей в год», — рассказал он. Второй собеседник назвал это пока лишь «одним из обсуждаемых вариантов».
Источник РБК уточнил, что в России пока нет «механизма поддержки онлайн-контента». Представитель аппарата вице-премьера Дмитрия Чернышенко подтвердил идею создания фонда, но назвал обсуждение деталей преждевременным.
«На интернет-площадках количество российского контента увеличивается естественным образом, в том числе на это повлияла и пандемия, но с государственной поддержкой этот процесс может идти быстрее», — говорит один из источников РБК.
- Федеральный фонд социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии (Фонд кино) создали в январе 1995 года. Он занимается финансированием российских фильмов: ежегодно распределяют около 3,5 млрд рублей, в основном безвозвратно, пишет РБК.
Ну вот, ещё одна распилочная, для съёмок всякого дна. А после этого ещё будут требовать заплатить, осуждать торренты и бесплатные сайты.
И ведь найдутся те, кто заплатит дважды за низкокачественный продукт подписками или прямыми деньгами.
Ну почему же, та же "Эпидемия" была весьма хороша, хоть и снята онлайн-кинотеатром.
Как по мне, процент говна среди русских сериалов примерно тот же, что и в штатах. У них тоже на каждый "Лучше звоните Солу" приходится по десять сериалов CW.
Вот из-за таких комментариев я и посмотрел эту поделку... Очень пожалел и долго потом плевался, глупейший сериал с кучей серьезных ляпов, в том числе сюжетных. У нас есть неплохие сериалы(именно неплохие, но не идеальные), но их буквально пересчитать по пальцам одной руки(по крайней мере те, что я смотрел) и эпидемия в этот список даже близко не входит.
РБК: в России появится фонд отечественного онлайн-контента
Предлагаю незамедлительно внести в него созданные мной за более, чем 5.5 лет комментарии на онлайн-платформе vc.ru.
Авторские отчисления считаю правильным отчислять мне.
Отчисления будут уходить в ФАК (Фонд Авторских Комментариев) с дальнейшим перераспределением на основании работы алгоритма, определяющего ценность, важность, токсичность, эмоциональную лабильность того или иного комментария. На содержание ФАК и алгоритма может уходить до 146% поступающих средств. В общем, с вас ещё 5000 руб.
Сейчас на фоне засилья либерального контента, подрывающего идеологию гос. капитализма, стране необходимо с честью о ответить на данный вызов времени и дать по морде информационной гидре запада, наладив выпуск патриотического контента в промышленных масштабах. Только представьте, квадратные километры съёмочных площадок, на которых за наши деньги снимают кино, как нам жить хорошо!
Я просто обязан встретить эту инициативу аплодисментами, переходящими в овацию.
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