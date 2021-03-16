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РБК: в России появится фонд отечественного онлайн-контента по аналогии с Фондом кино Статьи редакции

На субсидии смогут претендовать создатели сериалов для онлайн-кинотеатров.

Среди вариантов господдержки обсуждают софинансирование производства контента, но объём будущего фонда, источники финансирования и конкретные условия для авторов пока не определили. Об этом пишет РБК со ссылкой на три источника.

Собеседник журналистов назвал одним из основных рассматриваемых вариантов господдержки использование средств, которые онлайн-кинотеатры уплачивают в качестве НДС. «По всей цепочке производства и дистрибуции контента онлайн-кинотеатров речь идёт о сумме примерно 3 млрд рублей в год», — рассказал он. Второй собеседник назвал это пока лишь «одним из обсуждаемых вариантов».

Источник РБК уточнил, что в России пока нет «механизма поддержки онлайн-контента». Представитель аппарата вице-премьера Дмитрия Чернышенко подтвердил идею создания фонда, но назвал обсуждение деталей преждевременным.

«На интернет-площадках количество российского контента увеличивается естественным образом, в том числе на это повлияла и пандемия, но с государственной поддержкой этот процесс может идти быстрее», — говорит один из источников РБК.

  • Федеральный фонд социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии (Фонд кино) создали в январе 1995 года. Он занимается финансированием российских фильмов: ежегодно распределяют около 3,5 млрд рублей, в основном безвозвратно, пишет РБК.

#новость #онлайнкинотеатры

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Евгений Бв

9

Ну вот, ещё одна распилочная, для съёмок всякого дна. А после этого ещё будут требовать заплатить, осуждать торренты и бесплатные сайты.
И ведь найдутся те, кто заплатит дважды за низкокачественный продукт подписками или прямыми деньгами.

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Andrey Andreev

Евгений
3

Ну почему же, та же "Эпидемия" была весьма хороша, хоть и снята онлайн-кинотеатром.
Как по мне, процент говна среди русских сериалов примерно тот же, что и в штатах. У них тоже на каждый "Лучше звоните Солу" приходится по десять сериалов CW.

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Аркадий Перфилов

Andrey
1

Вот из-за таких комментариев я и посмотрел эту поделку... Очень пожалел и долго потом плевался, глупейший сериал с кучей серьезных ляпов, в том числе сюжетных. У нас есть неплохие сериалы(именно неплохие, но не идеальные), но их буквально пересчитать по пальцам одной руки(по крайней мере те, что я смотрел) и эпидемия в этот список даже близко не входит.

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Илья М

Евгений
2

покупать на свои (подпиской или напрямую)  - это хотя бы наш выбор. А вот эта вот распилочная при прачечной-херачечной новая - отстоище лютое как и Фонд кино. Пущай снимают на свои то говно что снимают сейчас , может его меньше станет.

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Трейдер мамкин

4

Да заебали они деньги наши воровать

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Airat Kafman

3

Оооооо! Новая кормушка! 

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Dear Moscow,

1

РБК: в России появится фонд отечественного онлайн-контента

Предлагаю незамедлительно внести в него созданные мной за более, чем 5.5 лет комментарии на онлайн-платформе vc.ru.

Авторские отчисления считаю правильным отчислять мне.

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Sergei Timofeyev

Dear
1

Отчисления будут уходить в ФАК (Фонд Авторских Комментариев) с дальнейшим перераспределением на основании работы алгоритма, определяющего ценность, важность, токсичность, эмоциональную лабильность того или иного комментария. На содержание ФАК и алгоритма может уходить до 146% поступающих средств. В общем, с вас ещё 5000 руб.

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Антон Агальцов

0

Прочитав заголовок думал что речь про блогеров и всяких "Галилео". А нет.

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Чит Чат

0

А комменты на VC, это тоже онлайн-контент?

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Gleb Tyutikov

0

Сейчас на фоне засилья либерального контента, подрывающего идеологию гос. капитализма, стране необходимо с честью о ответить на данный вызов времени и дать по морде информационной гидре запада, наладив выпуск патриотического контента в промышленных масштабах. Только представьте, квадратные километры съёмочных площадок, на которых за наши деньги снимают кино, как нам жить хорошо! 
Я просто обязан встретить эту инициативу аплодисментами, переходящими в овацию.

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