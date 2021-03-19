Запрет пытаются ввести с 2019 года.

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Министерство культуры подготовило проект постановления правительства «об утверждении правил оказания услуг по показу фильмов в кинозалах», пишет «Коммерсантъ».

Согласно проекту, кинотеатры смогут сами устанавливать запрет на пронос в кинозалы продуктов питания, алкогольных и прохладительных напитков.

«С учетом разных позиций кинотеатров по этому вопросу мы сочли правильным отдать решение по проносу еды в кинозалы на их усмотрение в рамках законодательства по защите прав потребителей»,— объяснили «Ъ» в Минкульте.

Крупнейшие киносети поддерживают принятие документа. «Нигде в мире не разрешен пронос еды на территорию кинотеатра»,— отмечает вице-президент по управлению маркетингом, кафе и кинобарами «Каро» Ольга Проскурякова.

По мнению редактора издания «Бюллетень кинопрокатчика» Александра Нечаева, если кинотеатры закрепят запрет на пронос еды, они могут столкнуться со сложностями при его реализации.

В декабре 2020 года Минкульт предлагал ввести такие правила среди поправок к закону «О кинематографии». В поправках прописали основания для удаления из кинозала, а зрителям запретили проносить в зал оружие, опасные предметы, вещества и лазерные указки.

В документе напрямую не прописали запрет проносить в кинозал продукты, алкогольные или прохладительные напитки, кроме тех, что продаются в кинобарах. Против запрета выступил Роспотребнадзор. По словам источника «Ъ», знакомого с ситуацией, документ так и внесли в правительство.