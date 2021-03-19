Минкульт разрешит кинотеатрам не пускать зрителей в залы со своей едой Статьи редакции
Запрет пытаются ввести с 2019 года.
Министерство культуры подготовило проект постановления правительства «об утверждении правил оказания услуг по показу фильмов в кинозалах», пишет «Коммерсантъ».
Согласно проекту, кинотеатры смогут сами устанавливать запрет на пронос в кинозалы продуктов питания, алкогольных и прохладительных напитков.
«С учетом разных позиций кинотеатров по этому вопросу мы сочли правильным отдать решение по проносу еды в кинозалы на их усмотрение в рамках законодательства по защите прав потребителей»,— объяснили «Ъ» в Минкульте.
Крупнейшие киносети поддерживают принятие документа. «Нигде в мире не разрешен пронос еды на территорию кинотеатра»,— отмечает вице-президент по управлению маркетингом, кафе и кинобарами «Каро» Ольга Проскурякова.
По мнению редактора издания «Бюллетень кинопрокатчика» Александра Нечаева, если кинотеатры закрепят запрет на пронос еды, они могут столкнуться со сложностями при его реализации.
В декабре 2020 года Минкульт предлагал ввести такие правила среди поправок к закону «О кинематографии». В поправках прописали основания для удаления из кинозала, а зрителям запретили проносить в зал оружие, опасные предметы, вещества и лазерные указки.
В документе напрямую не прописали запрет проносить в кинозал продукты, алкогольные или прохладительные напитки, кроме тех, что продаются в кинобарах. Против запрета выступил Роспотребнадзор. По словам источника «Ъ», знакомого с ситуацией, документ так и внесли в правительство.
Введение запрета на пронос своей еды обсуждают уже несколько лет. Его продвигают сами киносети, которые рассчитывают, что это поможет увеличить выручку кинобаров на 10%.
Разрешить запрещать - божественная формулировка) такая родная.
А не пошли ли они нахер?! Если не хотят, чтобы я проносил свою еду, нехер в своих кафе ставить ценники х5
да плевать, я пронесу кфс в рюкзаке и буду из него жрать
А где ещё? )
Сибирский
Потому что есть в кинотеатре это уже социальное явление. Получаешь от этого своеобразный мещанский кайф.
Понятно,что это все мерзко. Но так приятно!
Пытаюсь вспомнить, когда в последний раз был в кинотеатре. По-моему, это было в 2013 году напротив вокзала в Астрахани.
Первая адекватная инициатива для кинотеатров. Людей которые громко жрут и обсуждают фильмы, хочется крошить монтировкой! Они наверное с борщом купленным в Му-му летают из Домодедова.
Крошить-то кто будет? Лох который всё равно пошёл в кинотеатр зная о такому контингенте?
Лох, который хочет посмотреть фильм любимого режиссера, но не готов ждать полгода, пока тот появится на стрингах.
Лох, в городе которого, еще нет кинотеатров с индивидуальными залами для интровертов с низким порогом терпимости к чавкающим пивным долб...бам.
Лох, который любит кино, а не пожрать.
Этот закон принимают не для вашего комфорта, а для того чтобы кинотеатры зарабатывали на своём оверпрайснутом попкорне
Тогда надо сразу при покупке: дать попкорн и по еб..лу :(
Сибирский томагавк_два
Вы не поняли - нельзя проносить "свою" еду. А еду,купленную в кинотеатре (чипсы) - можно.
«Нигде в мире не разрешен пронос еды на территорию кинотеатра» -
Люблю эту выборочность их категории "нигде в мире"
А если взять, что «Нигде в мире не разрешен запрет на массовые собрания, одиночные пикеты, свободу выражения мнения, и не разрешена нечаянная коррупция" и внедрить у нас?
Ну ради эксперимента. На пару лет...
Вы обращаетесь к вице-президенту по управлению маркетингом, кафе и кинобарами «Каро» Ольге Проскуряковой? Боюсь это немного не её компетенция.
А нахер бы им не пойти?
Прямое нарушение ст. 16 ЗоЗПП.
Если их шарашки такие невыгодные — пусть закрываются и дадут дорогу тем, кто сможет сделать выгодно.
Кинотеатры в нынешнее время не могут быть выгодными, это я вам говорю, как бывший руководить одного из мультиплекса.
В последние годы хожу в кинозал только на утренние сеансы по 150 рублей, и всё равно чувство, что переплатил в два раза, такое вот сейчас кино.
Буквально пару дней назад ходил в кино, и сейчас в репертуаре 60% низкокачественного российского говна (а то и больше), даже трейлеры которого отбивают все желание его смотреть.
Я не хожу на российское почти, ушел из зала с последних ЗВ, на Людях в Черном Интернешнл чуть не уснул, Плохие парни навсегда вызвали легкое недоумение.
Я и предлагаю, чтобы они закрылись и дали дорогу молодым, которые смогут найти адекватное решение, а не "Рррряяяяя, ЗОПРЕТИТЬ!!!".
Его нет, этого решения, вы не поверите, но АБСОЛЮТНО ВСЕ КИНОТЕАТРЫ В МИРЕ, возводят только ради продажи ПОП-КОРНА и продукции снек бара. И не больше.
Ради показов фильма не построили ни один кинотеатр.
Такс, раскрою маленькие секреты киноиндустрии))
1. Под моим управлением был 10 зальник на 1850 мест. На его отделку(не постройку), если мне память не изменяет, было потрачено около 15 млн$ по курсу 2014-2015 годов.
2. Один только проектор стоил по тем временам, кажется пол миллиона евро, если не больше.
3. Персонал на 10 залов +-20-25 человек с ЗП около 20000. Системы чаевых нет, так что чистый оклад и огромная текучка.
4. Выручка на тот момент у нас составляла +- 20 млн рублей.
5. Основная выручка идёт от снек бара. Накрутка на поп-корн +-2000-2800%. На колу примерно 1000-1500%, на остальную продукцию меньше.
6. Средняя цена билета 300 рублей. Заполняемость залов в месяц +- 40%. Редкие месяцы больше, когда выходил топовый фильм.
Итог. Через два года после открытия, долг только за аренду в ТЦ превысил 1 млрд рублей)))
Нас даже не закрывали, т.к. ТЦ понимал, что эти деньги он тогда вообще не увидит.
Ещё через год - банкротство.
Именно поэтому, чем больше залов, тем больше вероятность того, что можно отбить деньги, но учитывая популярность онлайн кинотеатров и ужасающее качество нынешнего кино, этот бизнес на 500% убыточный изначально.
Ещё добавлю.
Диванчики на последних рядах делают исключительно для секса. У нас даже в женском туалете стоял аппарат для презервативов. Диваны очень удобные для этого, сам проверял с персоналом. Рекомендую.
Двери в залах никто в жизни никогда не закроет и закрывать не будет, т.к. это удар по своему же бизнесу. Так что из известных событий делайте выводы сами.
В кинотеатрах уже нет плёночных проекторов.
Сибирский
Прикольно. До секса на последнем ряду я так и не дошел. Думал.что для поцелуев и легкого петтинга максимум.
Поцелуи - это для школьников)).
У нас там как-то три гея на последнем сеансе такие оргии устроили, что охренели даже бывалые работники)).
Да, в залах стоят камеры, их не видно, так что все ваши оргии записываются)) Но их настолько много, что никто не обращает внимание. Можете не стесняться))
Да там их столько, что можно сайт отдельный открывать).
Было несколько парочек, взрослых, которые ходили год, в один и тот же зал, на одни и те же места, в одно и тоже время и кувыркались там жёстко. Не знаю, может негде было, но мы по ним часы сверяли)
То есть получается, если я построю бесплатный "мужской клуб", где буду предлагать в снек-баре гондоны и смазку по цене 10х, мне тоже можно будет идти в правительство для запрета проносить своё?
Это разный бизнес)
Сибирский томагавк_два
Они всегда были невыгодными без своих кафешек с X3-5 наценкой. А уж сейчас и подавно.
Но вот вчера на Кинопоиске какой то фильм-комикс про суперов вышел.
Окно Овертона сдвинулось.
Кинотеатры умирают окончательно.
Конечно, они останутся, но как раз для того чтобы прийти вместе с друзьями и пожрать пиццу))
Кинотетр это про социальное общение,а не про тупо посмотреть кинцо.
Кинотеатр это про поцелуи на галерках ,а не про вдумчивое погружение в фильм.
Для всего остального есть телевизор за 20к в формате 4К
Запрет пытаются ввести с 2019 года.
С 2015. Помню сколько скандалов было, когда у нас решили перекрыть это..ууу, через месяц отменили от греха подальше
Как же достали люди которые приходят в кинотеатр поесть и поговорить... Едите в кафе/ресторане, болтайте на кухне и т.д. Это кино, сюда мы идём за эмоциями, а не пожрать.
Как же достали люди, которых достали люди, которые приходят в кинотеатр поесть и поговорить! Это кино, мы идем сюда за обсуждением фильма, а не молчать как рыбы об лед. Молчите себе дома перед телеком, в полном одиночестве.
Больше ограничений, больше ада! И так в кино сейчас почти никто не ходит, давайте добьем отрасль.
Минкульту больше заняться нечем? Ох чует моя интуиция, скоро этот карточный домик рухнет.
Многие люди не ходят, потому что в кинотеатре постоянно трындят и громко жуют.
А без "жрачки" кино нельзя посмотреть? Когда-то повелись на "а вот они, там, за границей, лучше знают" и "нужно брать с собой ведро воздушной кукурузы" ибо если не жевать, то восприятие не то? Попкорн в кино вообще тема ведомых, "хомячков", кто сможет обосновать необходимость есть В кинотеатре, а не ДО или ПОСЛЕ сеанса кино??? Никто не думал, почему в кино попкорн продают, а в театре и на концертах, например нет? Или все решения только зомбоящик подсказывает?
С учётом того, что обычно крутят в наших кинотеатрах... Тут даже жрачка не поможет.
Как же теперь в кино без курочуки и яичечек. Но вообще, очень по росиянски, пытаются свое неумелое управление окупить за счет, в данном случае, потребителя.
Ууу, а пюрешку с котлеткой навернуть в кино! Самое то! Ням ням
Сорри, совсем про них забыл=) Еще на долгий фильм, можно пельмешек с собой прихватить)
И чесночку пару зубчиков обязательно...
Вообще, лучше прийти на сеанс со своей микроволновкой и разогреть в ней рыбу, прямо в зале.
Не путайте плацкарт с кинотеатром.
В киношку надо брать колу+чипсы+попкорн.
А в плацкарт - куру в фольге.
Я думаю, надо два типа кинозалов или раздельные сеансы. Где можно есть и говорить и где нельзя.
Такой кинотеатр проживет пару месяцев и закроется. Никто не строит кинотеатр ради показов фильма, это нереально.
Ну и сравнили бы посещаемость. А так просто голословное утверждение.
- Хмммм.... что-то мы все запрещаем, а давайте что-то разрешим?
* few minutes later *
И как это будут реализовывать? Досмотр всех сумок на входе в кинозалы - это разве законно? По росгвардейцу поставят?
дал разрешение на запрет 🤔
Непонятный бинокль
В к/т в Гуме лет 7 как нельзя заходит в зал с едой. Правда там и не было касс с попкорном
В кинотеатре Пионер не было попкорна, там нестандартные фильмы обычно показывали.
Непонятный
Точно. Но пускали с бокалом шампанского, которое сами же подавали в особые дни. Например, в показ первых двух серий молодого папы
Если бы не конские цены в их хваленых кинобарах, но когда в два или три раза дороже.
Вот правда, можно было бы в разы увеличить прибыль просто снижением цен. Но нет нажо пойти сложным путем...
только разрешили? Город Няндома, кинотеатр Заря, спонсируемый Фондом Кино не разрешает проносить еду в кинозал. Даже купленную у них.
а минкульту вообще какое дело?)) мне кажется кинотеатры сами решать должны такие вопросы. но если такое введут, то народ может просто из принципа отказаться покупать еду и напитки в самом кинотеатре по бешеным ценам. так что не понятно, кому будет хуже. да и откровенно говоря в кино сейчас показывают один шлак, так что и смотреть-то нечего
Не думаю, что их это спасёт. Ещё интересно, как это будет реализовано? Осматривать сумки на входе? Помню в одном кинотеатре такое было, от чего чувствуешь себя каким-то вором. А ещё чувствуешь , что тебя грабят, покупая еду в снэкбаре по неадекватным ценам. А ещё чувствуешь, что тупеешь уже только читая названия 80% российских фильмов, потому что других сейчас в кинотеатрах нет.
Давайте, добивайте отрасль! Сейчас бы придумать, как вернуть людей в кинотеатры и оторвать от стримингов. Боже какие же тупые инициативы🤦♂️
Я бы предложил проверять что проносят, так как есть индивиды, которые умудряются приносить с собой бутерброды с колбасой, рыбу и прочие прелести с запахом....
Минкульт понять можно. Зайду издалека.
1. Для сохранения правящей группировки надо убеждать какой то там "народ" в духовноскрепной основе существующего строя.
2. Синематогроф является мощнейшим инструментом воспитания масс (причем в основном менально убогих масс), в фильме "Человек с бульвара капуцинов" это очень отчетливо показано.
3. Чтобы народ воспитывался в нужном направлении нужно отечественное кино с правильным акцентами.
4. Человек сам по доброй воле такое кино дома смотреть не будет, конкуренция в сети высока, особенно с NETFLIX и HBO, в крайнем случае пойдет скрипя зубами с семьей в кинотеатр, там можно квоту на российские фильмы сделать.
5. Чтобы было куда ходить, нужно чтобы кинотеатры существовали, а их существования зависит от их выручки, ибо дотировать кинотеатры никто не станет, тем более когда плесень образовалась, и надо домик переделать.
6. Окупаемость кинотеатра при том качестве российского кино будет не просто отрицательной, а мегаотрицательной, поэтому кинотеатры должны заниматься их основным бизнесом - продажей мусорной жратвы по диким ценам. Мне кажется, что на входе в кинозал можно вообще баннер повесить: "без попкорна вход запрещен" и печатать билет на какой то очередной российский блокбастер прям на пачке попкорна.
7. А чтобы эта конструкция окупалась, надо запретить особо "умным" покупать еду в том же ТЦ в Ашане по розничной цене и проносить её в кинозал.
Так что задумайтесь, люди! Благополучие вашего государства и любимых лидеров основано на бутылке "Клинского", пачке чипсов и ведре попкорна. Иначе в ваших кинотеатрах будут сидеть солдаты НАТО.
Блоги компаний
Показать еще