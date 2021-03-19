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Евгения Евсеева

Минкульт разрешит кинотеатрам не пускать зрителей в залы со своей едой Статьи редакции

Запрет пытаются ввести с 2019 года.

94 94 комментария
2218 просмотров

Министерство культуры подготовило проект постановления правительства «об утверждении правил оказания услуг по показу фильмов в кинозалах», пишет «Коммерсантъ».

Согласно проекту, кинотеатры смогут сами устанавливать запрет на пронос в кинозалы продуктов питания, алкогольных и прохладительных напитков.

«С учетом разных позиций кинотеатров по этому вопросу мы сочли правильным отдать решение по проносу еды в кинозалы на их усмотрение в рамках законодательства по защите прав потребителей»,— объяснили «Ъ» в Минкульте.

Крупнейшие киносети поддерживают принятие документа. «Нигде в мире не разрешен пронос еды на территорию кинотеатра»,— отмечает вице-президент по управлению маркетингом, кафе и кинобарами «Каро» Ольга Проскурякова.

По мнению редактора издания «Бюллетень кинопрокатчика» Александра Нечаева, если кинотеатры закрепят запрет на пронос еды, они могут столкнуться со сложностями при его реализации.

В декабре 2020 года Минкульт предлагал ввести такие правила среди поправок к закону «О кинематографии». В поправках прописали основания для удаления из кинозала, а зрителям запретили проносить в зал оружие, опасные предметы, вещества и лазерные указки.

В документе напрямую не прописали запрет проносить в кинозал продукты, алкогольные или прохладительные напитки, кроме тех, что продаются в кинобарах. Против запрета выступил Роспотребнадзор. По словам источника «Ъ», знакомого с ситуацией, документ так и внесли в правительство.

Введение запрета на пронос своей еды обсуждают уже несколько лет. Его продвигают сами киносети, которые рассчитывают, что это поможет увеличить выручку кинобаров на 10%.

#новость #кинотеатры

94 94 комментария
2
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94 комментария
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Airat Kafman

52

Разрешить запрещать - божественная формулировка) такая родная.

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Сергей Королевский

Airat
14

А не пошли ли они нахер?! Если не хотят, чтобы я проносил свою еду, нехер в своих кафе ставить ценники х5

Ответить

Mikhail Che

Сергей
3

да плевать,  я пронесу кфс в рюкзаке и буду из него жрать

Ответить

Ware Wow

Mikhail
2

Супер, но почему в кинотеатре? )

Ответить

Sergei Timofeyev

Ware
1

А где ещё? )

Ответить

Ware Wow

Sergei
1

В ночлежке можно

Ответить

Sergei Timofeyev

Ware
4

Но ведь ещё не ночь.

Ответить

Сибирский

Ware
1

Потому что есть в кинотеатре это уже социальное явление. Получаешь от этого своеобразный мещанский кайф.
Понятно,что это все мерзко. Но так приятно!

Ответить

Sergei Timofeyev

Сибирск…
0

Пытаюсь вспомнить, когда в последний раз был в кинотеатре. По-моему, это было в 2013 году напротив вокзала в Астрахани.

Ответить

Сибирский томагавк_два

Сергей
0

так ради X5 и затевалось!

Ответить

Gordon Freeman

Airat
2

Первая адекватная инициатива для кинотеатров. Людей которые громко жрут и обсуждают фильмы, хочется крошить монтировкой! Они наверное с борщом купленным в Му-му летают из Домодедова.

Ответить

Алфей Заморышев

Gordon
2

Крошить-то кто будет? Лох который всё равно пошёл в кинотеатр зная о такому контингенте?

Ответить

Gordon Freeman

Алфей
4

Лох, который хочет посмотреть фильм любимого режиссера, но не готов ждать полгода, пока тот появится на стрингах.

Лох, в городе которого, еще нет кинотеатров с индивидуальными залами для интровертов с низким порогом терпимости к чавкающим пивным долб...бам.

Лох, который любит кино, а не пожрать.

Ответить

Андрей Ивченко

Gordon
–1

Гляньтек "крошителей по переписке" завезли

Ответить

Ware Wow

Gordon
2

Так они не запрещают есть к сожалению, они просто хотят, чтобы у них покупали.

Ответить

Sergei Timofeyev

Ware
0

В поездах пить запретили, так что...

Ответить

Elijah Garrison

Gordon
2

Этот закон принимают не для вашего комфорта, а для того чтобы кинотеатры зарабатывали на своём оверпрайснутом попкорне 

Ответить

Артём А.

Gordon
1

Они и без того будуи громко жрать. Половина таких уже сейчас берут чипсы и попкорн именно в кинобарах

Ответить

Gordon Freeman

Артём
3

Тогда надо сразу при покупке: дать попкорн и по еб..лу :(

Ответить

Артём А.

Gordon
1

Да ты попроси, тебе и дадут

Ответить

Сибирский томагавк_два

Gordon
1

Вы не поняли - нельзя проносить "свою" еду. А еду,купленную в кинотеатре (чипсы) - можно.

Ответить

Сидор

29

«Нигде в мире не разрешен пронос еды на территорию кинотеатра» -
Люблю эту выборочность их категории "нигде в мире"

А если взять, что «Нигде в мире не разрешен запрет на массовые собрания, одиночные пикеты, свободу выражения мнения, и не разрешена нечаянная коррупция" и внедрить у нас?  
Ну ради эксперимента. На пару лет... 

Ответить

Артем Бондарев

Сидор
1

Вы обращаетесь к вице-президенту по управлению маркетингом, кафе и кинобарами «Каро» Ольге Проскуряковой? Боюсь это немного не её компетенция.

Ответить

Сидор

Артем
14

я обращаюсь к чиновникам, которые слушают таких как "вице-президент по управлению маркетингом, кафе и кинобарами «Каро» Ольгу Проскурякову", но не слушают свой народ. 

Ответить

Roman Trifonov

19

А нахер бы им не пойти? 
Прямое нарушение ст. 16 ЗоЗПП. 

Если их шарашки такие невыгодные — пусть закрываются и дадут дорогу тем, кто сможет сделать выгодно. 

Ответить

Евгений Бв

Roman
0

Кинотеатры в нынешнее время не могут быть выгодными, это я вам говорю, как бывший руководить одного из мультиплекса.

Ответить

Николай Кузнецов

Евгений
3

В последние годы хожу в кинозал только на утренние сеансы по 150 рублей, и всё равно  чувство, что переплатил в два раза, такое вот сейчас кино. 

Ответить

Roman Trifonov

Николай
4

Буквально пару дней назад ходил в кино, и сейчас в репертуаре 60% низкокачественного российского говна (а то и больше), даже трейлеры которого отбивают все желание его смотреть. 

Ответить

Николай Кузнецов

Roman
1

Я не хожу на российское почти, ушел из зала с последних ЗВ, на Людях в Черном Интернешнл чуть не уснул, Плохие парни навсегда вызвали легкое недоумение. 

Ответить

Евгений Бв

Николай
1

Верно

Ответить

Roman Trifonov

Евгений
2

Я и предлагаю, чтобы они закрылись и дали дорогу молодым, которые смогут найти адекватное решение, а не "Рррряяяяя, ЗОПРЕТИТЬ!!!". 

Ответить

Евгений Бв

Roman
2

Его нет, этого решения, вы не поверите, но АБСОЛЮТНО ВСЕ КИНОТЕАТРЫ В МИРЕ, возводят только ради продажи ПОП-КОРНА и продукции снек бара. И не больше.
Ради показов фильма не построили ни один кинотеатр.

Ответить

Anton B.

Евгений
0

Странно. И это работает? Почему тогда просто не построить кафе, зачем к нему сбоку прикручивать кинозал? 
А судя по тому, как активно работают сотрудники баров в кинотеатрах нашего города, у нас у единственных их построили таки ради просмотра кино)

Ответить

Евгений Бв

Anton
5

Такс, раскрою маленькие секреты киноиндустрии))
1. Под моим управлением был 10 зальник на 1850 мест. На его отделку(не постройку), если мне память не изменяет, было потрачено около 15 млн$ по курсу 2014-2015 годов.
2. Один только проектор стоил по тем временам, кажется пол миллиона евро, если не больше.
3. Персонал на 10 залов +-20-25 человек с ЗП около 20000. Системы чаевых нет, так что чистый оклад и огромная текучка.
4. Выручка на тот момент у нас составляла +- 20 млн рублей.
5. Основная выручка идёт от снек бара. Накрутка на поп-корн +-2000-2800%. На колу примерно 1000-1500%, на остальную продукцию меньше.
6. Средняя цена билета 300 рублей. Заполняемость залов в месяц +- 40%. Редкие месяцы больше, когда выходил топовый фильм.
Итог. Через два года после открытия, долг только за аренду в ТЦ превысил 1 млрд рублей)))
Нас даже не закрывали, т.к. ТЦ понимал, что эти деньги он тогда вообще не увидит.
Ещё через год - банкротство.
Именно поэтому, чем больше залов, тем больше вероятность того, что можно отбить деньги, но учитывая популярность онлайн кинотеатров и ужасающее качество нынешнего кино, этот бизнес на 500% убыточный изначально.

Ответить

Ware Wow

Евгений
0

Интересно. Короче Cinemark Holdings, Inc. надо скидывать.
Основная выручка идёт от снек бара

Больше 60%?

Ответить

Евгений Бв

Ware
1

Процентов 80-+

Ответить

Евгений Бв

Anton
1

Ещё добавлю.
Диванчики на последних рядах делают исключительно для секса. У нас даже в женском туалете стоял аппарат для презервативов. Диваны очень удобные для этого, сам проверял с персоналом. Рекомендую.
Двери в залах никто в жизни никогда не закроет и закрывать не будет, т.к. это удар по своему же бизнесу. Так что из известных событий делайте выводы сами.
В кинотеатрах уже нет плёночных проекторов.

Ответить

Сибирский

Евгений
0

Прикольно. До секса на последнем ряду я так и не дошел. Думал.что для поцелуев и легкого петтинга максимум.

Ответить

Евгений Бв

Сибирск…
1

Поцелуи - это для школьников)).
У нас там как-то три гея на последнем сеансе такие оргии устроили, что охренели даже бывалые работники)).
Да, в залах стоят камеры, их не видно, так что все ваши оргии записываются)) Но их настолько много, что никто не обращает внимание. Можете не стесняться))

Ответить

Илья М

Евгений
0

записи потом на порнхаб? допдоход убыточному бизнесу :)

Ответить

Евгений Бв

Илья
1

Да там их столько, что можно сайт отдельный открывать).
Было несколько парочек, взрослых, которые ходили год, в один и тот же зал, на одни и те же места, в одно и тоже время и кувыркались там жёстко. Не знаю, может негде было, но мы по ним часы сверяли)

Ответить

Достаточный

Евгений
0

То есть получается, если я построю бесплатный "мужской клуб", где буду предлагать в снек-баре гондоны и смазку по цене 10х, мне тоже можно будет идти в правительство для запрета проносить своё?

Ответить

Евгений Бв

Достато…
0

Это разный бизнес)

Ответить

Достаточный

Евгений
1

Никакой поддержки от государства, блин ))

Ответить

Сибирский томагавк_два

Евгений
0

Они всегда были невыгодными без своих кафешек с X3-5 наценкой. А уж сейчас и подавно.
Но вот вчера на Кинопоиске какой то фильм-комикс про суперов вышел.
Окно Овертона сдвинулось. 
Кинотеатры умирают окончательно. 
Конечно, они останутся, но как раз для того чтобы прийти вместе с друзьями и пожрать пиццу))
Кинотетр это про социальное общение,а не про тупо посмотреть кинцо.
Кинотеатр это про поцелуи на галерках ,а не про вдумчивое погружение в фильм.

Для всего остального есть телевизор за 20к в формате 4К

Ответить

Elijah Garrison

Евгений
0

Запрет пытаются ввести с 2019 года.

Ответить

Евгений Бв

Elijah
0

С 2015. Помню сколько скандалов было, когда у нас решили перекрыть это..ууу, через месяц отменили от греха подальше

Ответить

Богдан Шаповалов

2

Как же достали люди которые приходят в кинотеатр поесть и поговорить... Едите в кафе/ресторане, болтайте на кухне и т.д. Это кино, сюда мы идём за эмоциями, а не пожрать.

Ответить

greg chudnoff

Богдан
13

Как же достали люди, которых достали люди, которые приходят в кинотеатр поесть и поговорить! Это кино, мы идем сюда за обсуждением фильма, а не молчать как рыбы об лед. Молчите себе дома перед телеком, в полном одиночестве.

Ответить

Артем Бондарев

greg
0

👌.

Ответить

Airat Kafman

Богдан
2

Когда сосед открывает пачку чипсов на самом тихом моменте фильма....

Ответить

Ekaterina Zaitseva

8

Разрешить запретить или запретить разрешать? 🧐

Ответить

greg chudnoff

7

Больше ограничений, больше ада! И так в кино сейчас почти никто не ходит, давайте добьем отрасль.

Минкульту больше заняться нечем? Ох чует моя интуиция, скоро этот карточный домик рухнет.

Ответить

Александр Студенков

greg
1

Многие люди не ходят, потому что в кинотеатре постоянно трындят и громко жуют.

Ответить

Максим Попов

2

А без "жрачки" кино нельзя посмотреть? Когда-то повелись на "а вот они, там, за границей, лучше знают" и "нужно брать с собой ведро воздушной кукурузы" ибо если не жевать, то восприятие не то? Попкорн в кино вообще тема ведомых, "хомячков", кто сможет обосновать необходимость есть В кинотеатре, а не ДО или ПОСЛЕ сеанса кино??? Никто не думал, почему в кино попкорн продают, а в театре и на концертах, например нет? Или все решения только зомбоящик подсказывает?

Ответить

Хлоргексидин

Максим
0

С учётом того, что обычно крутят в наших кинотеатрах... Тут даже жрачка не поможет.

Ответить

Alex Kuz

3

А кто то приносил с собой курочку и яички? ;)

Ответить

Maxim Stroganoff

3

Нельзя ли иметь возможность как-то маркировать эту новость важнейшей?

Ответить

Vlad Limbo

2

Как же теперь в кино без курочуки и яичечек. Но вообще, очень по росиянски, пытаются свое неумелое управление окупить за счет, в данном случае, потребителя.

Ответить

Сергей Королевский

Vlad
3

Ууу, а пюрешку с котлеткой навернуть в кино! Самое то! Ням ням

Ответить

Vlad Limbo

Сергей
1

Сорри, совсем про них забыл=) Еще на долгий фильм, можно пельмешек с собой прихватить)

Ответить

Сергей

Vlad
1

С малосольными огурчиками и сметанкой, ммммммм!

Ответить

Максим Попов

Сергей
1

И чесночку пару зубчиков обязательно...

Ответить

Vlad Limbo

Максим
0

Вообще, лучше прийти на сеанс со своей микроволновкой и разогреть в ней рыбу, прямо в зале.

Ответить

Vlad Limbo

Сергей
0

Остановитесь, я только позавтракал, но уже хочу пообедать)

Ответить

Сибирский томагавк_два

Сергей
–1

Не путайте плацкарт с кинотеатром.
В киношку надо брать колу+чипсы+попкорн.

А в плацкарт - куру в фольге.

Ответить

Александр Студенков

2

Я думаю, надо два типа кинозалов или раздельные сеансы. Где можно есть и говорить и где нельзя.

Ответить

Евгений Бв

Александр
0

Такой кинотеатр проживет пару месяцев и закроется. Никто не строит кинотеатр ради показов фильма, это нереально.

Ответить

Александр Студенков

Евгений
0

Ну и сравнили бы посещаемость. А так просто голословное утверждение.

Ответить

Евгений Бв

Алексан…
0

Выше описал

Ответить

Путачок

2

- Хмммм.... что-то мы все запрещаем, а давайте что-то разрешим?
* few minutes later *

Ответить

Dan Grigoryev

1

И как это будут реализовывать? Досмотр всех сумок на входе в кинозалы - это разве законно? По росгвардейцу поставят?

Ответить

Евгений Бв

Dan
1

Нет, осмотр и реакция на жалобы других гостей

Ответить

NN

1

дал разрешение на запрет 🤔

Ответить

Непонятный бинокль

NN
0

В к/т в Гуме лет 7 как нельзя заходит в зал с едой. Правда там и не было касс с попкорном

Ответить

Alex Kuz

Непонятный
0

В кинотеатре Пионер не было попкорна, там нестандартные фильмы обычно показывали.

Ответить

Непонятный

Alex
0

Точно. Но пускали с бокалом шампанского, которое сами же подавали в особые дни. Например, в показ первых двух серий молодого папы 

Ответить

An Ar

1

позабавило что со своей едой нельзя, а купленой у них можно. лол.

Ответить

Denis Timofeev

1

Если бы не конские цены в их хваленых кинобарах, но когда в два или три раза дороже. 

Ответить

Pietro Maximoff

Denis
0

Вот правда, можно было бы в разы увеличить прибыль просто снижением цен. Но нет нажо пойти сложным путем...

Ответить

Вадим Швальняк

1

Агония оффлайн кино. 

Ответить

Andrey Kulakov

1

Практически ежедневная рубрика 😸

Ответить

Ware Wow

0

Зачем есть в зале?!

Ответить

Кто то из паралельной вселенной

0

только разрешили? Город Няндома, кинотеатр Заря, спонсируемый Фондом Кино не разрешает проносить еду в кинозал. Даже купленную у них.

Ответить

Артем Александров

0

а минкульту вообще какое дело?)) мне кажется кинотеатры сами решать должны такие вопросы. но если такое введут, то народ может просто из принципа отказаться покупать еду и напитки в самом кинотеатре по бешеным ценам. так что не понятно, кому будет хуже. да и откровенно говоря в кино сейчас показывают один шлак, так что и смотреть-то нечего

Ответить

Решительный корабль

0

Слово 2021 "запрещать". Оно есть даже в предложении где есть слово "разрешать"

Ответить

Чит Чат

0

Обыскивать будут?

Ответить

Чит Чат

0
Ответить

Victor Axonoff

0

Не думаю, что их это спасёт. Ещё интересно, как это будет реализовано? Осматривать сумки на входе? Помню в одном кинотеатре такое было, от чего чувствуешь себя каким-то вором. А ещё чувствуешь , что тебя грабят, покупая еду в снэкбаре по неадекватным ценам. А ещё чувствуешь, что тупеешь уже только читая названия 80% российских фильмов, потому что других сейчас в кинотеатрах нет.

Ответить

Сибирский томагавк_два

0

Никогда я еще не чувствовал себя таким крутым, как пронеся в зал 0.5 колы, купленной в магните за 50р.

Ответить

Аркадий Кушнерчук

0

Снизьте цены на попкорн и никто не будет носить еду.

Ответить

Pietro Maximoff

0

Давайте, добивайте отрасль! Сейчас бы придумать, как вернуть людей в кинотеатры и оторвать от стримингов. Боже какие же тупые инициативы🤦‍♂️

Ответить

Аркадий Кушнерчук

0

Я бы предложил проверять что проносят, так как есть индивиды, которые умудряются приносить с собой бутерброды с колбасой, рыбу и прочие прелести с запахом....

Ответить

Alex

–1

Минкульт понять можно. Зайду издалека.
1. Для сохранения правящей группировки надо убеждать какой то там "народ" в духовноскрепной основе существующего строя.
2. Синематогроф является мощнейшим инструментом воспитания масс (причем в основном менально убогих масс), в фильме "Человек с бульвара капуцинов" это очень отчетливо показано.
3. Чтобы народ воспитывался в нужном направлении нужно отечественное кино с правильным акцентами.
4. Человек сам по доброй воле такое кино дома смотреть не будет, конкуренция в сети высока, особенно с NETFLIX и HBO, в крайнем случае пойдет скрипя зубами с семьей в кинотеатр, там можно квоту на российские фильмы сделать.
5. Чтобы было куда ходить, нужно чтобы кинотеатры существовали, а их существования зависит от их выручки, ибо дотировать кинотеатры никто не станет, тем более когда плесень образовалась, и надо домик переделать.
6. Окупаемость кинотеатра при том качестве российского кино будет не просто отрицательной, а мегаотрицательной, поэтому кинотеатры должны заниматься их основным бизнесом - продажей мусорной жратвы по диким ценам. Мне кажется, что на входе в кинозал можно вообще баннер повесить: "без попкорна вход запрещен" и печатать билет на какой то очередной российский блокбастер прям на пачке попкорна.
7. А чтобы эта конструкция окупалась, надо запретить особо "умным" покупать еду в том же ТЦ в Ашане по розничной цене и проносить её в кинозал.

Так что задумайтесь, люди! Благополучие вашего государства и любимых лидеров основано на бутылке "Клинского", пачке чипсов и ведре попкорна. Иначе в ваших кинотеатрах будут сидеть солдаты НАТО.

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