Участники рынка не согласны с результатами опроса.

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Netflix вошел в четвёрку самых популярных онлайн-кинотеатров у жителей крупных городов России после ivi, «Кинопоиск HD» и Okko, следует из опроса Telecom Daily (есть у vc.ru). В нём приняли участие около тысячи человек из городов с населением более 500 тысяч жителей.

По данным опроса, в тройке крупнейших онлайн-кинотеатров ivi (34%), «Кинопоиск HD» (21%) и Okko (11%). На четвёртом месте оказался Netflix (9%), за ним Wink (7%) и Megogo (7%).

Среди опрошенных 22% заявили, что не пользуются услугами онлайн-кинотеатров, хотя 44% из них пользовались раньше. Среди тех, кто считает себя зрителям сервисов, 21% платит за ежемесячную подписку, 17% платит разово за покупку фильма или сериала и 39% — смотрят бесплатно, в том числе по промокодам.

Участники рынка не согласны с оценками, пишет «Коммерсантъ». Гендиректор «Megogo Россия» Виктор Чеканов заявил, что компания не считает эту цифру корректной. В Okko назвали исследование нерепрезентативным для определения долей на рынке. С этим согласны и в «Амедиатеке» — глава сервиса Татьяна Калита рассказала, что выручка сервиса в 2020 году выросла на 41%, а число платящих подписчиков увеличилось на 50%.

Директор по взаимодействию с индустрией «Яндекса» Ксения Болецкая рассказала, что с января число смотрящих подписчиков «КиноПоиска» превышает 3 миллиона в месяц, что в три раза больше, чем в начале 2020 года. В «Ростелекоме», ivi, российском представительстве Netflix и НМГ отказались от комментариев.