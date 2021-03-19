Netflix вошёл в четвёрку самых популярных у россиян видеосервисов после ivi, «Кинопоиск HD» и Okko — Telecom Daily Статьи редакции
Участники рынка не согласны с результатами опроса.
Netflix вошел в четвёрку самых популярных онлайн-кинотеатров у жителей крупных городов России после ivi, «Кинопоиск HD» и Okko, следует из опроса Telecom Daily (есть у vc.ru). В нём приняли участие около тысячи человек из городов с населением более 500 тысяч жителей.
По данным опроса, в тройке крупнейших онлайн-кинотеатров ivi (34%), «Кинопоиск HD» (21%) и Okko (11%). На четвёртом месте оказался Netflix (9%), за ним Wink (7%) и Megogo (7%).
Среди опрошенных 22% заявили, что не пользуются услугами онлайн-кинотеатров, хотя 44% из них пользовались раньше. Среди тех, кто считает себя зрителям сервисов, 21% платит за ежемесячную подписку, 17% платит разово за покупку фильма или сериала и 39% — смотрят бесплатно, в том числе по промокодам.
Участники рынка не согласны с оценками, пишет «Коммерсантъ». Гендиректор «Megogo Россия» Виктор Чеканов заявил, что компания не считает эту цифру корректной. В Okko назвали исследование нерепрезентативным для определения долей на рынке. С этим согласны и в «Амедиатеке» — глава сервиса Татьяна Калита рассказала, что выручка сервиса в 2020 году выросла на 41%, а число платящих подписчиков увеличилось на 50%.
Директор по взаимодействию с индустрией «Яндекса» Ксения Болецкая рассказала, что с января число смотрящих подписчиков «КиноПоиска» превышает 3 миллиона в месяц, что в три раза больше, чем в начале 2020 года. В «Ростелекоме», ivi, российском представительстве Netflix и НМГ отказались от комментариев.
- В марте Telecom Daily сообщал, что Netflix и «Кинопоиск HD» потеснили Okko и ivi на рынке онлайн-кинотеатров в 2020 году
назвали исследование нерепрезентативным для определения долей на рынке
Когда сказал инвесторам про 30% доли на рынке, но подоспело исследование.
Netflix к сожалению в России имеет ОЧЕНЬ урезанную библиотеку фильмов. Невозможно использовать подписку. Просто тупо пройдитесь по Top250 IMDB, ничего практически нет.... нонсенс.
Вообще два разочарования по стримингам модным, Нетфликс с отсутствием кино. И распиаренный "волшебный" Spotify, который оказался как рекомендательная система слабее Яндекс Музыки.
По окончанию этого месяца, решил остаться только с одной подпиской - на Кинопоиск. на эксклюзивы Нетфликса времени нет.
Остался бы и с ЯМузыкой вместо Спотифай, но вот в плане интеграции с колонками и в целом в удобстве пользования, Яндекс Музыка, к сожалению, стоит в очереди в банк Сосьете Женераль (все очень плохо, как-будто даже туда Лебедев добрался). Приходится сидеть между двух стульев.
Spotify слабее ямузыки... Какие то критерии есть для определения силы или это чисто субъективное суждение? Если говорить о личном опыте, то я нахожу на спотифае гораздо больше интересной музыки, которой на яндексе просто нет, а также благодаря рекомендациям открыл для себя много нового. Речь сейчас идет не о попсе, ее везде навалом.
Любопытно, что тут нет tnt premier. Смотрю у них всё и в КиноПоиск hd. Причем на tnt когда то давно умудрился подписаться за 29 рублей)
Компании которые теряют рынок говорят что все хорошо и все не правда , а те кто работает и наращивает - просто работают !!!))
Не удивительно, на сколько я знаю годовой бюджет Netflix на производство $16 млрд., годовой бюджет всей российской медиаиндустрии где-то 4-5$ млрд., качество и количество производимого контента в Netflix пока нереально догнать ни одному Российскому онлайн кинотеатру.
Думаю через года 3 Netflix будет первым, учитывая что со старта он уже в топ 4.
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