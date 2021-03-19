Медиа
Евгения Евсеева

Netflix вошёл в четвёрку самых популярных у россиян видеосервисов после ivi, «Кинопоиск HD» и Okko — Telecom Daily Статьи редакции

Участники рынка не согласны с результатами опроса.

9 9 комментариев
744 просмотров

Netflix вошел в четвёрку самых популярных онлайн-кинотеатров у жителей крупных городов России после ivi, «Кинопоиск HD» и Okko, следует из опроса Telecom Daily (есть у vc.ru). В нём приняли участие около тысячи человек из городов с населением более 500 тысяч жителей.

По данным опроса, в тройке крупнейших онлайн-кинотеатров ivi (34%), «Кинопоиск HD» (21%) и Okko (11%). На четвёртом месте оказался Netflix (9%), за ним Wink (7%) и Megogo (7%).

Среди опрошенных 22% заявили, что не пользуются услугами онлайн-кинотеатров, хотя 44% из них пользовались раньше. Среди тех, кто считает себя зрителям сервисов, 21% платит за ежемесячную подписку, 17% платит разово за покупку фильма или сериала и 39% — смотрят бесплатно, в том числе по промокодам.

Участники рынка не согласны с оценками, пишет «Коммерсантъ». Гендиректор «Megogo Россия» Виктор Чеканов заявил, что компания не считает эту цифру корректной. В Okko назвали исследование нерепрезентативным для определения долей на рынке. С этим согласны и в «Амедиатеке» — глава сервиса Татьяна Калита рассказала, что выручка сервиса в 2020 году выросла на 41%, а число платящих подписчиков увеличилось на 50%.

Директор по взаимодействию с индустрией «Яндекса» Ксения Болецкая рассказала, что с января число смотрящих подписчиков «КиноПоиска» превышает 3 миллиона в месяц, что в три раза больше, чем в начале 2020 года. В «Ростелекоме», ivi, российском представительстве Netflix и НМГ отказались от комментариев.

  • В марте Telecom Daily сообщал, что Netflix и «Кинопоиск HD» потеснили Okko и ivi на рынке онлайн-кинотеатров в 2020 году

#новость #онлайнкинотеатры #исследования

9 9 комментариев
3
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
{ "author_name": "Евгения Евсеева", "author_type": "editor", "tags": ["\u043e\u043d\u043b\u0430\u0439\u043d\u043a\u0438\u043d\u043e\u0442\u0435\u0430\u0442\u0440\u044b","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u0438\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f"], "comments": 9, "likes": 3, "favorites": 1, "is_advertisement": false, "subsite_label": "media", "id": 222436, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Fri, 19 Mar 2021 09:47:12 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
9 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Станислав Назаров

7

 назвали исследование нерепрезентативным для определения долей на рынке

Когда сказал инвесторам про 30% доли на рынке, но подоспело исследование.

Ответить

Ware Wow

1

Netflix к сожалению в России имеет ОЧЕНЬ урезанную библиотеку фильмов. Невозможно использовать подписку. Просто тупо пройдитесь по Top250 IMDB, ничего практически нет.... нонсенс.
 
Вообще два разочарования по стримингам модным, Нетфликс с отсутствием кино. И распиаренный "волшебный" Spotify, который оказался как рекомендательная система слабее Яндекс Музыки.

Ответить

Airat Kafman

Ware
3

По окончанию этого месяца, решил остаться только с одной подпиской - на Кинопоиск. на эксклюзивы Нетфликса времени нет.
Остался бы и с ЯМузыкой вместо Спотифай, но вот в плане интеграции с колонками и в целом в удобстве пользования, Яндекс Музыка, к сожалению, стоит в очереди в банк Сосьете Женераль (все очень плохо, как-будто даже туда Лебедев добрался). Приходится сидеть между двух стульев.

Ответить

Папа Римский

Ware
1

Spotify слабее ямузыки... Какие то критерии есть для определения силы или это чисто субъективное суждение? Если говорить о личном опыте, то я нахожу на спотифае гораздо больше интересной музыки, которой на яндексе просто нет, а также благодаря рекомендациям открыл для себя много нового. Речь сейчас идет не о попсе, ее везде навалом.

Ответить

Чит Чат

0

Так скоро вех с рынка вытеснит.....

Ответить

Дмитрий Комиссаров

0

Любопытно, что тут нет tnt premier. Смотрю у них всё и в КиноПоиск hd. Причем на tnt когда то давно умудрился подписаться за 29 рублей)

Ответить

Сергей Милосердов

0

Ну логично, а кто мог ещё) 

Ответить

Kuskov

0

Компании которые теряют рынок говорят что все хорошо и все не правда , а те кто работает и наращивает - просто работают !!!)) 

Ответить

Валех Саликов

0

Не удивительно, на сколько я знаю годовой бюджет Netflix на производство $16 млрд., годовой бюджет всей российской медиаиндустрии где-то 4-5$ млрд., качество и количество производимого контента в Netflix пока нереально догнать ни одному Российскому онлайн кинотеатру.
Думаю через года 3 Netflix будет первым, учитывая что со старта он уже в топ 4.

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия

Блоги компаний

SberDevices
Подписан
Отписаться
От Опры Уинфри до Марка Цукерберга: кто построил для себя умные дома
Актёры и телеведущие любят умные дома за простоту и комфорт, а бизнесмены Кремниевой долины подходят к датчикам и умным…
1
НИУ ВШЭ
Подписан
Отписаться
Настолка как продвижение
Сергей Голубкин — владелец издательства настольных игр «ГЕМЕНОТ», выпустил более 30 настолок; экс-продюсер компьютерных…
1
Boomstarter
Подписан
Отписаться
Краудфандинг у нас и за рубежом: в чем разница? Часть 1
Иван Карманов, основатель сообщества «Kickstarter в России», делится выводами о продвижении проекта на двух разных площ…
1

Показать еще

Лучшие комментарии
Kirill Konrad
за день
Давно пора. Яндекс задолбал пихать в выдачу свои сервисы. Дзен так вообще уже практически при каждом запросе лидирующие позиции занимает, хотя материал там откровенный шлак...
Двадцать компаний потребовали от «Яндекса» перестать помогать своим сервисам в выдаче поиска и выполнить решение ФАС
Тэш
за неделю
Как же я устала от снобизма недалёких людей от ИТ. Я в ИТ ради наживы (¬ ◡ ¬ ). Я люблю деньги. Надоело читать про нашу богоизбранность. Мне просто повезло удачно прийти в профессию в которой, на фоне бедности страны…
Почему ты не станешь программистом, пройдя курс за 2 или 5 месяцев. Спойлер – за 9 тоже

Комментарии

Roman Guliev

Почему ты не станешь…

Александр Якунин

ВТБ-Онлайн - или как получить…

Денис Демидов

Мишустин анонсировал сервис для…

Serge Kharkov

Банкинг для интернет-сервисов…

Vlad Limbo

Минкульт разрешит кинотеатрам…

Павел Сусликов

Почему рекламная кампания…

Илья М

Мишустин анонсировал сервис для…

Vlad Limbo

Минкульт разрешит кинотеатрам…

Denis Evstigneev

«Премия в $1000, если вас…

Евгений Бв

Минкульт разрешит кинотеатрам…

Alex D

Wildberries требует с продавцов…

Денис Демидов

«Яндекс» открыл для всех…

Denis Evstigneev

«Премия в $1000, если вас…

Игорь Соколовский

Россиянин признал вину в…

Петя Иванов

«Нет, не тикают»: кейс…

Alex

Минкульт разрешит кинотеатрам…

Airat Kafman

От Опры Уинфри до Марка…

Константин Хиксводел

Россиянин признал вину в…

Аркадий Кушнерчук

Минкульт разрешит кинотеатрам…

Pietro Maximoff

Минкульт разрешит кинотеатрам…
null