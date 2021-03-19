Так сервис хочет положить основу «конструктивному разговору».

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Spotify представил сервис Loud & Clear, где показывает, сколько платит музыкантам в виде роялти за трансляцию их музыки пользователями сервиса.

Компания объяснила, что музыканты больше десяти лет недовольны системой роялти, поэтому Spotify решил запустить сайт, чтобы обеспечить «основу для конструктивного диалога».

По информации компании, в 2020 году Spotify выплатил $5 млрд в виде роялти по сравнению с $3,7 млрд в 2017 году. За всё время существования сервиса он выплатил музыкантам более $23 млрд роялти.

По данным Spotify, на сервисе зарегистрировано 1,2 млн исполнителей, у которых более 1 тысячи слушателей. Общее количество артистов Spotify не раскрывает. В 2020 году 13 тысяч музыкантов получили от Spotify как минимум по $50 тысяч, и только 870 артистов — по $1 млн.

Но эти деньги не всегда идут напрямую музыкантам, указывает The Verge. Часть забирают себе лейблы и звукозаписывающие студии, которые заключают контракты с музыкантами.

Spotify объясняет, что рассчитывает роялти на основе «доли в потоковой передаче» — складывает количество трансляций музыки конкретного правообладателя и делит на общее количество трансляций в стране. Значение высчитывают каждый месяц для каждой страны.

На сайте есть калькулятор, чтобы посмотреть, какое место занимает музыка в общем стриминге.