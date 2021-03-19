Spotify запустил сайт, на котором артисты смогут рассчитать выплаты Статьи редакции
Так сервис хочет положить основу «конструктивному разговору».
Spotify представил сервис Loud & Clear, где показывает, сколько платит музыкантам в виде роялти за трансляцию их музыки пользователями сервиса.
Компания объяснила, что музыканты больше десяти лет недовольны системой роялти, поэтому Spotify решил запустить сайт, чтобы обеспечить «основу для конструктивного диалога».
По информации компании, в 2020 году Spotify выплатил $5 млрд в виде роялти по сравнению с $3,7 млрд в 2017 году. За всё время существования сервиса он выплатил музыкантам более $23 млрд роялти.
По данным Spotify, на сервисе зарегистрировано 1,2 млн исполнителей, у которых более 1 тысячи слушателей. Общее количество артистов Spotify не раскрывает. В 2020 году 13 тысяч музыкантов получили от Spotify как минимум по $50 тысяч, и только 870 артистов — по $1 млн.
Но эти деньги не всегда идут напрямую музыкантам, указывает The Verge. Часть забирают себе лейблы и звукозаписывающие студии, которые заключают контракты с музыкантами.
Spotify объясняет, что рассчитывает роялти на основе «доли в потоковой передаче» — складывает количество трансляций музыки конкретного правообладателя и делит на общее количество трансляций в стране. Значение высчитывают каждый месяц для каждой страны.
На сайте есть калькулятор, чтобы посмотреть, какое место занимает музыка в общем стриминге.
- В марте 2021 года систему роялти изменил SoundCloud — по ней доходы от подписки или рекламы каждого слушателя распределяются между артистами, которых они слушают.
"музыканты больше десяти лет недовольны системой роялти", а ведь им просто был нужен онлайн-калькулятор.
На калькуляторе считать это вам не кокс нюхать!
Там надо цифры знать!
Рад за музыкантов
Вот тут в точку, я сам не могу понять как мы все до этого раньше не додумались.
Из-за уважения к творчеству музыкантов пользуюсь ЭплМюзик и Спотифай, там хоть музыканты получают деньги.
А ВК и прочие российские сервисы показывает отчисления?
Ни эпл, ни спотифай, насколько я знаю, не работают напрямую с артистами. Все работают через представителей правообладателей и отчисляют деньги им. Доходят ли они до артистов - вопрос открытый, зависит от условий договора артиста с лэйблом.
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