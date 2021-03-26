«Безумная поездка»: Medium из года в год меняет подход к медиа — теперь отказалась от своих изданий ради модели Substack Статьи редакции
Глава компании до сих пор относится к ней, как к стартапу: не может определиться с бизнес-моделью и тем, как развивать платформу дальше.
23 марта основатель Medium Эван Уильямс объявил о смене стратегии — теперь платформа будет привлекать сторонних авторов со своей аудиторией вместо развития собственной редакции.
Новая бизнес-модель Medium похожа на ту, что использует сервис рассылок Substack: привлечение сторонних авторов, их финансирование, продвижение и помощь в работе над публикациями.
Уильямс считает, что за два года не окупилась ставка на опытных редакторов и запуск собственных медиа внутри Medium — OneZero (о технологиях и будущем), Marker (о бизнесе), Debugger (о технике), Elemental (о здоровье) и других.
У каждого издания была отдельная полноценная редакция с авторами и редакторами. С их помощью компания пыталась привлечь широкую аудиторию, которая оформит платную подписку ($5 в месяц или $50 в год).
В связи со сменой бизнес-модели Уильямс предложил сотрудникам «закончить безумную поездку» и воспользоваться правом уйти из компании и получить компенсацию объёмом в пять зарплат. Всего из Medium предложили уйти 75 сотрудникам.
Практически никто не знал о сокращении редакции, кроме некоторых топ-менеджеров, и для многих это стало неожиданностью пишет Axios. Более того, неясно, что будет дальше с членами редакции, которые откажутся от байбэка и захотят остаться в Medium.
Одним из тех, кто публично принял байбэк стал главный редактор OneZero Дэймон Берез. По его словам, «OneZero не умер и ещё в запасе есть отличные истории», а о будущем проекта он расскажет немного позже.
За месяц до объявления о смене бизнес-модели сотрудники Medium пытались создать профсоюз для защиты своих прав, льгот и зарплаты, но им не хватило одного голоса во время онлайн-голосования.
Medium уже несколько лет не может определиться, куда развиваться
Это не первый раз, когда площадка меняет бизнес-стратегию. По словам бывших и действующих сотрудников Medium, опрошенных The Verge, причина в самом Уильямсе. Глава Medium до сих пор расценивает компанию как стартап, хотя она была запущена в 2012 году.
В результате Medium всё время существования не может определиться в своём статусе медиа. Она была платформой для авторов, затем издателем, затем снова платформой. Medium запускала рекламу, а затем отказывалась от неё.
В 2015 году компания заключила партнёрские соглашения с издателями вроде Discovery, MSNBC и The Awl, а в 2018 году внезапно отказалась от сотрудничества с ними, чтобы в 2019 году сформировать редакцию и вновь заняться поиском партнёров и авторов.
К тому же Уильямс плохо относился к авторам своей редакции, отмечает The Verge.
В первые месяцы издания запускались без главредов, брендинг зачастую отсутствовал, визуальный стиль был скучным, а внутренние бренды никак не поддерживались: Medium продвигала исключительно внутренние и операционные публикации.
В том числе по этим причинам редакционные тексты получали мало внимания, а финансирование изданий стало сокращаться всего за несколько месяцев после запуска.
Быстро мутирует не только бизнес, но и технологическая основа Medium, говорят бывшие сотрудники. Уильямс часто меняет своё мнение и видение, что затрудняет разработку и планирование наперёд.
В 2019 году Medium запустила аналог Stories в Snapchat, в июне 2020 года открыла платформу для рассылок, а в январе 2021 года купила издателя электронных книг Glose. Как всё это будет работать вместе с учётом нового бизнес-плана — неясно.
В 2019 году у Medium было 400 тысяч подписчиков, к 2020 году их число должно было вырасти до 1 млн. Но к 2021 году Medium платят лишь 725 тысяч подписчиков, выручка достигла $35 млн.
С 2012 года Medium привлёк $132 млн инвестиций, последний раунд состоялся в 2016 году — с тех пор компания развивается за счет собственных средств Уильямса, пишет The Verge.
$35 млн выручки в 2020 году — это неплохой результат для медиа, но слабый результат для Уильямса, бывшего генерального директора Twitter и основателя Blogger, который он продал Google, заключет The Verge.
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