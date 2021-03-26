Медиа
Евгений Делюкин

«Безумная поездка»: Medium из года в год меняет подход к медиа — теперь отказалась от своих изданий ради модели Substack Статьи редакции

Глава компании до сих пор относится к ней, как к стартапу: не может определиться с бизнес-моделью и тем, как развивать платформу дальше.

0 Обсудить
265 просмотров
Офис Medium Medium

23 марта основатель Medium Эван Уильямс объявил о смене стратегии — теперь платформа будет привлекать сторонних авторов со своей аудиторией вместо развития собственной редакции.

Новая бизнес-модель Medium похожа на ту, что использует сервис рассылок Substack: привлечение сторонних авторов, их финансирование, продвижение и помощь в работе над публикациями.

«Как Onlyfans, но для интеллектуалов»: почему…
Как устроена бесплатная платформа рассылок Substack, где авторам готовы платить больше, чем за…
vc.ru

Уильямс считает, что за два года не окупилась ставка на опытных редакторов и запуск собственных медиа внутри Medium — OneZero (о технологиях и будущем), Marker (о бизнесе), Debugger (о технике), Elemental (о здоровье) и других.

У каждого издания была отдельная полноценная редакция с авторами и редакторами. С их помощью компания пыталась привлечь широкую аудиторию, которая оформит платную подписку ($5 в месяц или $50 в год).

Мы опубликовали много «звёздных» историй, которые с лихвой окупились и нашли отклик у широкой аудитории. Но конверсия была слишком низкой, и мы далеки от того, чтобы модель работала экономически эффективно.

Эван Уильямс
основатель и глава Medium

В связи со сменой бизнес-модели Уильямс предложил сотрудникам «закончить безумную поездку» и воспользоваться правом уйти из компании и получить компенсацию объёмом в пять зарплат. Всего из Medium предложили уйти 75 сотрудникам.

Практически никто не знал о сокращении редакции, кроме некоторых топ-менеджеров, и для многих это стало неожиданностью пишет Axios. Более того, неясно, что будет дальше с членами редакции, которые откажутся от байбэка и захотят остаться в Medium.

Одним из тех, кто публично принял байбэк стал главный редактор OneZero Дэймон Берез. По его словам, «OneZero не умер и ещё в запасе есть отличные истории», а о будущем проекта он расскажет немного позже.

За месяц до объявления о смене бизнес-модели сотрудники Medium пытались создать профсоюз для защиты своих прав, льгот и зарплаты, но им не хватило одного голоса во время онлайн-голосования.

Medium уже несколько лет не может определиться, куда развиваться

Это не первый раз, когда площадка меняет бизнес-стратегию. По словам бывших и действующих сотрудников Medium, опрошенных The Verge, причина в самом Уильямсе. Глава Medium до сих пор расценивает компанию как стартап, хотя она была запущена в 2012 году.

В результате Medium всё время существования не может определиться в своём статусе медиа. Она была платформой для авторов, затем издателем, затем снова платформой. Medium запускала рекламу, а затем отказывалась от неё.

В 2015 году компания заключила партнёрские соглашения с издателями вроде Discovery, MSNBC и The Awl, а в 2018 году внезапно отказалась от сотрудничества с ними, чтобы в 2019 году сформировать редакцию и вновь заняться поиском партнёров и авторов.

К тому же Уильямс плохо относился к авторам своей редакции, отмечает The Verge.

В первые месяцы издания запускались без главредов, брендинг зачастую отсутствовал, визуальный стиль был скучным, а внутренние бренды никак не поддерживались: Medium продвигала исключительно внутренние и операционные публикации.

В том числе по этим причинам редакционные тексты получали мало внимания, а финансирование изданий стало сокращаться всего за несколько месяцев после запуска.

Эван Уильямс

Быстро мутирует не только бизнес, но и технологическая основа Medium, говорят бывшие сотрудники. Уильямс часто меняет своё мнение и видение, что затрудняет разработку и планирование наперёд.

В 2019 году Medium запустила аналог Stories в Snapchat, в июне 2020 года открыла платформу для рассылок, а в январе 2021 года купила издателя электронных книг Glose. Как всё это будет работать вместе с учётом нового бизнес-плана — неясно.

За последние несколько недель Medium покинули главный операционный директор и вице-президент по разработке, несколько разработчиков уволились или планируют это сделать.

В результате Уильямс не только гендиректор Medium, но и её операционный директор, а с 2020 года ещё и руководитель по продуктам.

В 2019 году у Medium было 400 тысяч подписчиков, к 2020 году их число должно было вырасти до 1 млн. Но к 2021 году Medium платят лишь 725 тысяч подписчиков, выручка достигла $35 млн.

С 2012 года Medium привлёк $132 млн инвестиций, последний раунд состоялся в 2016 году — с тех пор компания развивается за счет собственных средств Уильямса, пишет The Verge.

$35 млн выручки в 2020 году — это неплохой результат для медиа, но слабый результат для Уильямса, бывшего генерального директора Twitter и основателя Blogger, который он продал Google, заключет The Verge.

Форрест Гамп интернета: как основатель Medium и…
Журналист издания The Atlantic Робинсон Мейер, побеседовав с основателем Blogger и Medium, бывшим…
vc.ru

#medium #substack

0 Обсудить
7
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
{ "author_name": "Евгений Делюкин", "author_type": "editor", "tags": ["substack","medium"], "comments": 0, "likes": 7, "favorites": 3, "is_advertisement": false, "subsite_label": "media", "id": 226095, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Fri, 26 Mar 2021 19:38:32 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
0 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия

Блоги компаний

2leads
Подписан
Отписаться
iOS 14.5: Полная инструкция для мобильного маркетолога
Совсем немного осталось до апдейта iOS 14.5. А это значит наш привычный мир мобильного маркетинга претерпит ряд изменен…
0
Купибилет
Подписан
Отписаться
Digital Green Pass - ожидание и реальность
Буквально на днях Еврокомиссия утвердила проект единого паспорта вакцинации Digital Green Pass. Касается он пока что то…
0
НФК-Сбережения
Подписан
Отписаться
Мифы в трейдинге и инвестициях
1) Фондовый рынок растет всегдаДанный миф очень сильно распространён среди инвесторов и оправдывает любую покупку акций…
0

Показать еще

Лучшие комментарии
Александр Казанский
за день
Фирма-оператор судна Ever Given, которое заблокировало Суэцкий канал и остановило грузоперевозки по важнейшей артерии мирового судоходства, объяснила "чистым совпадением" подозрительные маневры корабля до захода в…
Уже повлияла на нефть и угрожает задержками доставки многих товаров: что известно о последствиях пробки в Суэцком канале
Степан Марципан
за неделю
Одно ворье блять. Что в статье, что в комментариях. И не стесняются же, "все воровали, это норма". После этого жалуются что правительство их обворовывает, это же норма, алло)
Как и сколько персонал ворует в ресторанах

Комментарии

Сашка Тютин

Сколько стоит владение своим…

Максим Никитин

День "Северного торгового пути"

Den Denovich

QIWI заблокировали мой кошелёк…

Andreas Lapueros

Сколько стоит владение своим…

Александр Антонов

Как подружить монетизацию сайта…

Максим Морозов

WeWork подтвердила выход на…

AlekseiPetroff

Пользователь «Хабра» нашёл в…

Ренат Зайдуллин

Сколько стоит владение своим…

Anatoly Ivanov

Сколько стоит владение своим…

Евгений Бв

Исследователи обнаружили…

greg chudnoff

Российская Zetta начнёт…

Anatoly Ivanov

Сколько стоит владение своим…

Максим Морозов

WeWork подтвердила выход на…

Евгений Бв

Исследователи обнаружили…

Andreas Lapueros

Сколько стоит владение своим…

Александр Антонов

Как подружить монетизацию сайта…

Василий С.

Сколько стоит владение своим…

Sergey Khohlachev

Упорство, вера и линейное…

Anatoly Ivanov

Сколько стоит владение своим…

Andreas Lapueros

Сколько стоит владение своим…
null