Главный редактор российского Inc Игорь Романов покинет издание Статьи редакции
«У меня было чёткое видение того, каким я хочу сделать журнал. В прошлом году стало понятно, что реализовать задуманное не получится».
О своём уходе главный редактор российского Inc Игорь Романов рассказал на своей странице Facebook. Кто станет новым главредом, пока неизвестно.
Романов рассказал, что передаст дела до мая. После ухода он «запланировал небольшой отпуск».
Романов начал работать в журнале в 2017 году: сначала шеф-редактором, затем замглавреда по спецпроектам и позже креативным директором. С сентября 2018 года был независимым медиаконсультантом. В 2019 году он занял должность главного редактора.
Русская версия американского издания Inc работает с ноября 2016 года — её запустил бывший глава «Росэнергомаша» Владимир Палихата.
хорошее было медиа, потом как-то стухло
Хм, было и такое издание? Штош
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