Я решил уйти из Inc.



Вернее, решению уже какое-то время, но расставание затянулось.



Когда я стал главным редактором, у меня было чёткое видение того, каким я хочу сделать журнал. В прошлом году стало понятно, что реализовать задуманное не получится.



Делать другой журнал или делать его по-другому я не хочу. Поэтому уступаю место тому, кто захочет. И, надеюсь, сделает лучше.