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Евгения Евсеева

Главный редактор российского Inc Игорь Романов покинет издание Статьи редакции

«У меня было чёткое видение того, каким я хочу сделать журнал. В прошлом году стало понятно, что реализовать задуманное не получится».

О своём уходе главный редактор российского Inc Игорь Романов рассказал на своей странице Facebook. Кто станет новым главредом, пока неизвестно.

Романов рассказал, что передаст дела до мая. После ухода он «запланировал небольшой отпуск».

Я решил уйти из Inc.

Вернее, решению уже какое-то время, но расставание затянулось.

Когда я стал главным редактором, у меня было чёткое видение того, каким я хочу сделать журнал. В прошлом году стало понятно, что реализовать задуманное не получится.

Делать другой журнал или делать его по-другому я не хочу. Поэтому уступаю место тому, кто захочет. И, надеюсь, сделает лучше.

Игорь Романов
главный редактор Inc. Russia

Романов начал работать в журнале в 2017 году: сначала шеф-редактором, затем замглавреда по спецпроектам и позже креативным директором. С сентября 2018 года был независимым медиаконсультантом. В 2019 году он занял должность главного редактора.

Русская версия американского издания Inc работает с ноября 2016 года — её запустил бывший глава «Росэнергомаша» Владимир Палихата.

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5 комментариев
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Валентин Колосов

1

хорошее было медиа, потом как-то стухло 

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Артём Гайденко

Валентин
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Настолько, что люди забыли что оно в принципе было. 

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alex twit

1

Хм, было и такое издание? Штош

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Артём Гайденко

alex
1

Теперь ты знаешь

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alex twit

Артём
0

the more you know, как грится

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