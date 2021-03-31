Фотоагентство Getty Images приобрело платформу бесплатных стоковых фотографий Unsplash Статьи редакции
Платформа продолжит поддерживать модель бесплатного контента.
Unsplash продолжит работать как отдельный бренд и подразделение Getty Images. Вся команда Unsplash, в том числе основатели Микаэль Чо, Люк Чессер и Стефани Ливерани, останется в компании и продолжит развивать платформу, поддерживая модель бесплатного контента.
Как заявляет Unsplash, единственное отличие — теперь у команды есть доступ к ресурсам и опыту Getty Images, которые помогут «ускорить выполнение планов по созданию самой полезной в мире библиотеки визуальных ресурсов».
Сумма сделки и её условия не раскрываются. Getty Images заявляет, что сделку закроют в конце этого месяца, фотоагентство финансирует её.
Как сообщает Unsplash, платформа общалась с командой Getty Images с 2016 года. Сначала у Unsplash были сомнения из-за того, что бизнес Getty Images в значительной части основан на продаже лицензированных фото. Но за годы общения платформа убедилась, что агентство уважительно относится к идеям Unsplash.
Unsplash начал свою деятельность в 2013 году как блог на Tumblr, а на сегодняшний день предлагает более 2 млн бесплатных изображений высокого качества. По собственным данным, на 2021 год изображения с платформы скачали более 2 млрд раз, а фотографии просматривают около 300 млн человек в месяц.
Getty Images — американское фотоагентство, которому принадлежит один из крупнейших банков изображений. Всего в коллекции агентства более 425 млн изображений и видео.
Всегда воспринимал Unsplash примерно как Википедию — что-то такое в интернете, что безоговорочно делает его лучше. Очень хочется верить, что продажа крупнейшему стоку ничего не изменит, но не очень получается.
На чем их бизнес построен?
Бесплатные пользовательские фотографии для стоков. На ленте иногда появляются рекламные фотографии от брендов. Рекламные фотографии не сильно выделяются от обычных фото. По сути, Инстаграм должен был первым сделать подобное. Но вы знаете, что из себя теперь представляет Инстаграм.
У Майкрософт кстати гениальная по-моему маркетинговая задумка насчёт своих фоток на Unsplash. Они почти не выглядят как маркетинговые, редко прям в камеру светят логотипами и всё такое. Но если ты зайдешь на самый известный бесплатный сток за фоткой красивого человека в красивой обстановке работающего за красивым ноутом — с огромной вероятностью это будет фотка человека с Surface, а не с макбуком
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