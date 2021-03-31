Платформа продолжит поддерживать модель бесплатного контента.

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Unsplash продолжит работать как отдельный бренд и подразделение Getty Images. Вся команда Unsplash, в том числе основатели Микаэль Чо, Люк Чессер и Стефани Ливерани, останется в компании и продолжит развивать платформу, поддерживая модель бесплатного контента.

Как заявляет Unsplash, единственное отличие — теперь у команды есть доступ к ресурсам и опыту Getty Images, которые помогут «ускорить выполнение планов по созданию самой полезной в мире библиотеки визуальных ресурсов».

Сумма сделки и её условия не раскрываются. Getty Images заявляет, что сделку закроют в конце этого месяца, фотоагентство финансирует её.

Как сообщает Unsplash, платформа общалась с командой Getty Images с 2016 года. Сначала у Unsplash были сомнения из-за того, что бизнес Getty Images в значительной части основан на продаже лицензированных фото. Но за годы общения платформа убедилась, что агентство уважительно относится к идеям Unsplash.

Unsplash начал свою деятельность в 2013 году как блог на Tumblr, а на сегодняшний день предлагает более 2 млн бесплатных изображений высокого качества. По собственным данным, на 2021 год изображения с платформы скачали более 2 млрд раз, а фотографии просматривают около 300 млн человек в месяц.