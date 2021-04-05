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Рая Хачатрян

Оператор Netflix в России впервые раскрыл финансовые показатели: выручка за 2,5 месяца достигла 462,96 млн рублей Статьи редакции

На основе этих данных эксперты оценивают количество подписчиков сервиса в 180-500 тысяч.

3 3 комментария
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ООО «Развлекательный онлайн-сервис», которое управляет Netflix в России, впервые раскрыло финансовые показатели — но только за последние 2,5 месяца 2020 года, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на базу «СПАРК-Интерфакс».

Выручка ООО составила 462,96 млн рублей, чистая прибыль — 24,38 млн рублей. Поставщикам и подрядчикам Netflix направила 220,4 млн рублей с выручки, а на оплату труда в России сервис потратил 2,9 млн рублей.

Через ООО Netflix в России развивает Национальная медиа группа. С 15 октября через компанию проходят все трансакции новых подписчиков Netflix в России, а с декабря в неё были переведены все исторические подписчики видеосервиса. Поэтому отчётность отражает выручку и прибыль компании за 2,5 месяца, пишет «Коммерсантъ».

В НМГ отказались от комментариев, а в Netflix не ответили на запрос издания. Netflix в России пока не раскрывала финансовые показатели. В Telecom Daily оценивали выручку сервиса в 3 млрд рублей, а долю на российском рынке — в 8,4%. Гендиректор агентства Денис Кусков отметил, что данные за 2,5 месяца не изменили общую оценку, а в 2021 году доля сервиса в России может вырасти до 10,5%.

Выручку Netflix за 2,5 месяца нельзя прямо экстраполировать на год — часть доходов могли не включить в отчёт из-за особенностей оплаты подписки, объяснил директор ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин.

Минимальная цена за подписку Netflix составляет 599 рублей в месяц, пользователям доступен стандартный план за 799 рублей и премиальный — за 999 рублей. По подсчётам Бырдина, если взять максимальную стоимость тарифа, то у сервиса как минимум 180 тысяч подписчиков.

Если поделить общую выручку на среднюю с подписчика (в размере 830 рублей), то за неполный четвертый квартал 2020 года число подписчиков сервиса могло превысить 500 тысяч, оценивает аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

По итогам 2020 года платящая аудитория платформы может вырасти до 1 млн, считает он. Всего в конце года у Netflix было более 200 млн подписчиков по всему миру.

  • Общая выручка легальных онлайн-видеосервисов в России увеличилась на на 52% и составила 38,94 млрд рублей в 2020 году, посчитали в TelecomDaily.

  • С долей 22,5 % лидирует ivi, на втором месте Okko с долей 13,6%, в тройку входит ещё и YouTube — 9%. Тем не менее, доли лидеров снизились по сравнению с 2019 годом — их потеснили Netflix и «Кинопоиск HD».

#новость #netflix

3 3 комментария
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alex twit

1

Национальная медиа группа

Ясно-понятно, кабаевщина
оценивает аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

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Igor Kachura

alex
0

На достройку дворца, а вы как хотели?

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Bobo Momo

0

180-500 тысяч это мало. 

Должно быть около 3 млн, чтобы соответствовать доле России в мировом ВВП, 1.5%. Соответственно русские должны составлять 1.5% из 200 миллионов подписчиков Нетфликса.

(Хотя, возможно, размер ВВП России завышен властями для пропаганды)

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