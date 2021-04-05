На основе этих данных эксперты оценивают количество подписчиков сервиса в 180-500 тысяч.

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ООО «Развлекательный онлайн-сервис», которое управляет Netflix в России, впервые раскрыло финансовые показатели — но только за последние 2,5 месяца 2020 года, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на базу «СПАРК-Интерфакс».

Выручка ООО составила 462,96 млн рублей, чистая прибыль — 24,38 млн рублей. Поставщикам и подрядчикам Netflix направила 220,4 млн рублей с выручки, а на оплату труда в России сервис потратил 2,9 млн рублей.

Через ООО Netflix в России развивает Национальная медиа группа. С 15 октября через компанию проходят все трансакции новых подписчиков Netflix в России, а с декабря в неё были переведены все исторические подписчики видеосервиса. Поэтому отчётность отражает выручку и прибыль компании за 2,5 месяца, пишет «Коммерсантъ».

В НМГ отказались от комментариев, а в Netflix не ответили на запрос издания. Netflix в России пока не раскрывала финансовые показатели. В Telecom Daily оценивали выручку сервиса в 3 млрд рублей, а долю на российском рынке — в 8,4%. Гендиректор агентства Денис Кусков отметил, что данные за 2,5 месяца не изменили общую оценку, а в 2021 году доля сервиса в России может вырасти до 10,5%.

Выручку Netflix за 2,5 месяца нельзя прямо экстраполировать на год — часть доходов могли не включить в отчёт из-за особенностей оплаты подписки, объяснил директор ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин.

Минимальная цена за подписку Netflix составляет 599 рублей в месяц, пользователям доступен стандартный план за 799 рублей и премиальный — за 999 рублей. По подсчётам Бырдина, если взять максимальную стоимость тарифа, то у сервиса как минимум 180 тысяч подписчиков.

Если поделить общую выручку на среднюю с подписчика (в размере 830 рублей), то за неполный четвертый квартал 2020 года число подписчиков сервиса могло превысить 500 тысяч, оценивает аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

По итогам 2020 года платящая аудитория платформы может вырасти до 1 млн, считает он. Всего в конце года у Netflix было более 200 млн подписчиков по всему миру.