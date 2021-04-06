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«Яндекс.Дзен» начнёт продюсировать блогеров платформы Статьи редакции
В конце 2020 года на платформе было 45 тысяч активных блогеров.
«Яндекс.Дзен» запустил направление, которое будет заниматься продюсированием блогеров — его возглавит бывший руководитель направления сторителлинга сервиса Никита Белоголовцев, сообщил он в своём Telegram-канале. Информацию vc.ru подтвердили в «Дзене».
Белоголовцев рассказал vc.ru, что «Дзен» будет помогать с производством и в отдельных случаях спонсировать производство оригинального контента. Сервис уже открыл собственную физическую студию для блогеров.
Платформа также планируют привлекать блогеров с других платформ и помочь им адаптировать свой контент к «Дзену». В сервисе можно подключить прямую монетизацию контента, но команда Белоголовцева планирует развивать также нативную рекламу и привлекать спонсоров.
Белоголовцев руководил направлением сторителлинга с мая 2018 года. До этого он работал главным редактором «Мела», но покинул издание в апреле 2018 года, сохранив роль партнёра проекта. Нового руководителя сторителлинга не будет, добавили в «Дзене». Коммерческой редакцией будет руководить бывший заместитель Белоголовцева Олег Копылов.
В конце 2020 года в «Яндексе» рассказали, что число активных блогеров на платформе достигло 45 тысяч, а дневная аудитория «Дзена» — почти 20 млн человек. Пользователи проводят на платформе 45 минут в день, 80% времени связано с публикациями блогеров.
Тогда же компания поделилась планами дальнейшего развития платформы: например, «Дзен» разработает собственный видеоредактор и запустит трансляции в каналах блогеров, а видеоблоги пользователей появятся в поисковой выдаче «Яндекса».
В конце марта «Яндекс» объявил о запуске единой платформе для видеоблогеров на базе «Дзена» — она объединит блогеров сервиса и «Эфира». Все видео с просмотрами переедут на новую платформу, но подписчики и комментарии не сохранятся.
Моя новая команда займётся тем, чтобы в "Дзене" было ещё больше ярких и интересных блогеров. Тех, кого вы знаете в лицо. Тех, чьё новое видео вы очень ждёте, даже не зная его темы. Тех, чьё имя под текстом не менее важно, чем его содержание. Тех, кого вы уже любите или обязательно полюбите.
Этот чёртов яндекс уже задолбал, стараются не для людей, а для себя
Действительно!
Как не стыдно так вести себя при капитализме!
Надо написать жалобу в спортлото!
Спасибо, не надо. Есть обширный опыт заработка на Яндекс.Эфире, где каждое видео должно пройти модерацию по 20 минут - 3 часа после загрузки.
К примеру загрузил прохождение игры - придется 10 раз писать в саппорт, чтобы они ВРУЧНУЮ промодерировали видео по жестким критериям (необходимо находиться в кадре или постоянно комментировать видео своими словами). Это такой ад и сюр... Вижу рутуб тоже сумасшедшую премодерацию взял на вооружение.
Продвижение видео при этом такое же как в Дзене - сначала они дают просмотры, потом они стремятся к нулю. Удивительно, но алгоритмы в Ютубе мне гораздо понятнее.
Ребята, если вы не можете настроить ленту интересов под себя - это лишь ваша проблема. Я за неделю встретил всего 2 кликбейтных статьи, зато с полностью настроенными реками ютуба при каждом обновлении страницы вижу всякие стрелочки и обводки.
Давно настроили, просто стерли все эти говносервисы с лица интернета
Не было бы гугла, вообще бы ничего не платили бы за контент который люди делают
А где можно почитать про сколько платят?
Т. е. будут продвигать тех, кто уже и так известен и забьют на новичков? )
«Яндекс.Дзен» начнёт продюсировать блогеров платформы
«Яндекс.Дзен» начнёт сжигать деньги в печах, поправил, не благодарите
"А ты точно продюсер?"
Дзен лютая хрень. Несколько раз заходил почитать советы, когда нужна была информация. Но там настолько всё тупо и бессмысленно, из серии: если ты проголодался - покушай.
Главное, чтобы продвигали не так, как в "Нирване". До вступления в программу все было хорошо, после канал улетел в такие тартарары, что вылезаем до сих пор. А должно было быть наоборот :D C продюсированием у Дзена как-то не очень, как и с поддержкой авторов, делающих качественный контент.
А вообще, прежде чем запускать новые сервисы, хорошо бы старые поставить на поток, чтобы они не лагали каждые 2 дня. То счетчики, то алгоритм, то показы. Каждый день - новая карусель проблем. До поддержки недостучаться постоянно, это все такой сюр.
Во народ) Яндекс решил вложиться в продюсирование, может откроет кого нового и интересного. Что дзен помойка - так весь интернет помойка. Нужно уметь в нём находить то, что вам нравится.
Яндекс худо бедно монетизирует то, что сам блогер может бы и не монетизировал никогда.
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