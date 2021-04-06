 «Яндекс.Дзен» начнёт продюсировать блогеров платформы

В конце 2020 года на платформе было 45 тысяч активных блогеров.

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«Яндекс.Дзен» запустил направление, которое будет заниматься продюсированием блогеров — его возглавит бывший руководитель направления сторителлинга сервиса Никита Белоголовцев, сообщил он в своём Telegram-канале. Информацию vc.ru подтвердили в «Дзене».

Белоголовцев рассказал vc.ru, что «Дзен» будет помогать с производством и в отдельных случаях спонсировать производство оригинального контента. Сервис уже открыл собственную физическую студию для блогеров.

Платформа также планируют привлекать блогеров с других платформ и помочь им адаптировать свой контент к «Дзену». В сервисе можно подключить прямую монетизацию контента, но команда Белоголовцева планирует развивать также нативную рекламу и привлекать спонсоров.

Моя новая команда займётся тем, чтобы в "Дзене" было ещё больше ярких и интересных блогеров. Тех, кого вы знаете в лицо. Тех, чьё новое видео вы очень ждёте, даже не зная его темы. Тех, чьё имя под текстом не менее важно, чем его содержание. Тех, кого вы уже любите или обязательно полюбите. Никита Белоголовцев

Белоголовцев руководил направлением сторителлинга с мая 2018 года. До этого он работал главным редактором «Мела», но покинул издание в апреле 2018 года, сохранив роль партнёра проекта. Нового руководителя сторителлинга не будет, добавили в «Дзене». Коммерческой редакцией будет руководить бывший заместитель Белоголовцева Олег Копылов.

В конце 2020 года в «Яндексе» рассказали, что число активных блогеров на платформе достигло 45 тысяч, а дневная аудитория «Дзена» — почти 20 млн человек. Пользователи проводят на платформе 45 минут в день, 80% времени связано с публикациями блогеров.

Тогда же компания поделилась планами дальнейшего развития платформы: например, «Дзен» разработает собственный видеоредактор и запустит трансляции в каналах блогеров, а видеоблоги пользователей появятся в поисковой выдаче «Яндекса».