Книжное издательство может стоить от 49,6 млрд рублей до 74 млрд рублей, пишет издание.

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Группа инвесторов, среди которых «Сбербанк», ВЭБ и РФПИ, ведёт переговоры о покупке группы компаний «Просвещение», пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на рынке. Соглашение об условиях сделки стороны подписали ещё в конце 2020 года, заявил один из собеседников.

В ВЭБ заявили изданию, что не комментируют слухи о переговорах, обосновав это тем, что «любые слухи могут отразиться на сделках». «Сбер» и РФПИ отказались от комментариев. В «Просвещении» заявили только, что сотрудничают со всеми перечисленными компаниями, но о чём-то другом говорить слишком рано.

По словам источников, совладельцы «Просвещения» Владимир Узун и Олег Ткач не уйдут из компании, но но не будут владеть основной частью акций. По данным «СПАРК-Интерфакс», которые приводит «Коммерсантъ», за 2019 год выручка компании составляла 18,37 млрд рублей, чистая прибыль — 6,2 млрд рублей.

Книжные издательства обычно оцениваются в размере от шести до десяти EBITDA — это около 8-12 чистых прибылей, сообщил «Коммерсанту» один из профильных топ-менеджеров. Учитывая показатели 2019 года, «Просвещение» может стоить от 49,6 млрд рублей до 74 млрд рублей, пишет издание.

«Коммерсантъ» также добавляет, что 30 марта russiaedu.ru сообщил, что «Просвещение» возглавит Марина Ракова, бывший замминистра просвещения, а с марта 2020 года вице-президент «Сбербанка». Новость удалили и никак не прокомментировали.