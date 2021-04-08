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Евгения Евсеева

«История взлёта и падения»: «Редакция» рассказала историю «ВКонтакте» и «Одноклассников» Статьи редакции

В полуторачасовом выпуске журналисты рассказывают, чем российские соцсети отличаются от того, какими они задумывались изначально.

16 16 комментариев
1061 просмотров

На YouTube-канале «Редакция» Алексея Пивоварова вышел документальный фильм об истории «главных российских соцсетей» — «ВКонтакте» и «Одноклассников».

Журналисты решили поднять тему на фоне замедления Twitter и угрозы блокировки других платформ — YouTube и Facebook.

«ВКонтакте» часто уличают и обвиняют в слишком тотальном сотрудничестве со спецслужбами. Никого уже не удивляет, что за пост и даже за репост можно отправиться в тюрьму.

Страница в соцсети перестала быть частным делом пользователя, при том что не так давно российские соцсети находились, кажется, в другом измерении. Тот же «ВКонтакте» был одним из координационных центров во время протестов на Болотной десять лет назад.

Алексей Пивоваров
«Редакция»

В видео «Редакция» рассказывает, что раньше страницы в российских соцсетях были «территорией личной свободы». Такую идею закладывали в соцсети их создатели, самый известный из которых — Павел Дуров.

«Редакция» в фильме пытается разобраться, кто и на каких принципах создавал «ВКонтакте» и «Одноклассники», к чему это привело и почему основатели решили передать управление «компаниям, связанным с властью».

В фильме журналисты затрагивают историю соцсетей с момента их основания: например, рассказывают про отношения Дурова с сооснователями «ВКонтакте», его уход из компании и историю соцсети после ухода, как менялись «Одноклассники» и почему перешли в собственность Mail.ru Group.

#новость #одноклассники #вконтакте

16 16 комментариев
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16 комментариев
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Холден Колфилд

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Одноклассники и ВКонтакте в одном предложении со словом «падение» - наконец большая часть это признала

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Jack Hammer

Холден
1

Еще и техподдержку вкашечке порезали на 80%. Раньше можно было с ними спокойно чатиться, обсуждая котиков, а теперь ответа по серьезным вопросам жди от суток до недели.

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Jack Hammer

0

Стоит смотреть, или как обычно?

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Денис Демидов

Jack
8

А что обычно? Имхо, Редакция это самая адекватная журналистика в РФ.

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Evgeny Boyko

Jack
2

Внимательный читатель всру знает больше, чем там расскажут

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Gidevan

Evgeny
0

Если этот внимательный читатель сидит на всру лет 10) 

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Чит Чат

2

Сейчас падение?

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Холден Колфилд

Чит
0

Это уже прорыв

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Сергей Щукин

0

Очередная псевдодокументальная мылорама мало чем отличающаяся от тв передач малахова

Цели те же - набросить и хайпануть

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Jack Hammer

Сергей
0

Так и думал, спасибо.

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Kesha Pazzy

0

Никогда не был зарегистрирован ни Вконтакте, ни в Одноклассниках.
Чего и Вам желаю...

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Павел Гросс-Днепров

Kesha
1

Главное на vc зарегистрировался, чтобы написать комментарий этот)) 

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ivan krapivin

Павел
3

Авторизовался через ВК

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Kesha Pazzy

Павел
1

Конечно. Тут интересно.
И можно встретить Тинькова и тебя, например.
Я когда-то (много лет назад) хотел у тебя купить домен. Но цена была крайне высокой)))
А потом ты тут раздавал домены.

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Kesha Pazzy

Павел
0

Слушай, Филипп - твой брат. Reg.ru

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Мусiй Гнидка

0

Посмотрел. Норм

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