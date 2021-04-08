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«История взлёта и падения»: «Редакция» рассказала историю «ВКонтакте» и «Одноклассников» Статьи редакции
В полуторачасовом выпуске журналисты рассказывают, чем российские соцсети отличаются от того, какими они задумывались изначально.
На YouTube-канале «Редакция» Алексея Пивоварова вышел документальный фильм об истории «главных российских соцсетей» — «ВКонтакте» и «Одноклассников».
Журналисты решили поднять тему на фоне замедления Twitter и угрозы блокировки других платформ — YouTube и Facebook.
В видео «Редакция» рассказывает, что раньше страницы в российских соцсетях были «территорией личной свободы». Такую идею закладывали в соцсети их создатели, самый известный из которых — Павел Дуров.
«Редакция» в фильме пытается разобраться, кто и на каких принципах создавал «ВКонтакте» и «Одноклассники», к чему это привело и почему основатели решили передать управление «компаниям, связанным с властью».
В фильме журналисты затрагивают историю соцсетей с момента их основания: например, рассказывают про отношения Дурова с сооснователями «ВКонтакте», его уход из компании и историю соцсети после ухода, как менялись «Одноклассники» и почему перешли в собственность Mail.ru Group.
Одноклассники и ВКонтакте в одном предложении со словом «падение» - наконец большая часть это признала
Еще и техподдержку вкашечке порезали на 80%. Раньше можно было с ними спокойно чатиться, обсуждая котиков, а теперь ответа по серьезным вопросам жди от суток до недели.
Стоит смотреть, или как обычно?
Внимательный читатель всру знает больше, чем там расскажут
Сейчас падение?
Очередная псевдодокументальная мылорама мало чем отличающаяся от тв передач малахова
Цели те же - набросить и хайпануть
Никогда не был зарегистрирован ни Вконтакте, ни в Одноклассниках.
Чего и Вам желаю...
Главное на vc зарегистрировался, чтобы написать комментарий этот))
Конечно. Тут интересно.
И можно встретить Тинькова и тебя, например.
Я когда-то (много лет назад) хотел у тебя купить домен. Но цена была крайне высокой)))
А потом ты тут раздавал домены.
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