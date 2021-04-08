«ВКонтакте» часто уличают и обвиняют в слишком тотальном сотрудничестве со спецслужбами. Никого уже не удивляет, что за пост и даже за репост можно отправиться в тюрьму.

Страница в соцсети перестала быть частным делом пользователя, при том что не так давно российские соцсети находились, кажется, в другом измерении. Тот же «ВКонтакте» был одним из координационных центров во время протестов на Болотной десять лет назад.