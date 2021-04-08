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«История взлёта и падения»: «Редакция» рассказала о становлении «ВКонтакте» и «Одноклассников» Статьи редакции
В полуторачасовом выпуске журналисты рассказывают, чем российские соцсети отличаются от того, какими они задумывались изначально.
На YouTube-канале «Редакция» Алексея Пивоварова вышел документальный фильм об истории «главных российских соцсетей» — «ВКонтакте» и «Одноклассников».
Журналисты решили поднять тему на фоне замедления Twitter и угрозы блокировки других платформ — YouTube и Facebook.
В видео «Редакция» рассказывает, что раньше страницы в российских соцсетях были «территорией личной свободы». Такую идею закладывали в соцсети их создатели, самый известный из которых — Павел Дуров.
«Редакция» в фильме пытается разобраться, кто и на каких принципах создавал «ВКонтакте» и «Одноклассники», к чему это привело и почему основатели решили передать управление «компаниям, связанным с властью».
В фильме журналисты затрагивают историю соцсетей с момента их основания: например, рассказывают про отношения Дурова с сооснователями «ВКонтакте», его уход из компании и историю соцсети после ухода, как менялись «Одноклассники» и почему перешли в собственность Mail.ru Group.
Одноклассники и ВКонтакте в одном предложении со словом «падение» - наконец большая часть это признала
Еще и техподдержку вкашечке порезали на 80%. Раньше можно было с ними спокойно чатиться, обсуждая котиков, а теперь ответа по серьезным вопросам жди от суток до недели.
Скажите это взрослому поколению. Мой дядя регестрировался в "Мой Мир" под предлогом "Сейчас все адекватные люди в нем регестрируются, а ваш вк непонятная попса", все это происходило когда народ мигрировал в вк.
5 лет назад завел страницу вк, в тот же момент я пересаживался на телегу.
Боюсь увидеть сообщение что он зарегестрировался в Телеге, бежать будет некуда)
В сигнал
Стоит смотреть, или как обычно?
А что обычно? Имхо, Редакция это самая адекватная журналистика в РФ.
Был скандал с экологической катастрофой и уважаемой редакцией. Погуглите.
Был всего лишь один случай, и то слово «скандал». - overstatement.
Там была поверхностная работа нового журналиста, а не самого Пивоварова.
Других «скандалов» пока не было. Не преувеличивайте.
Пивоваров всегда делает ремарку - это его субъективное мнение. Какая журналистика?
Его субъективное мнение только в выпусках новостей по субботам. В основных выпусках они дают высказаться всем сторонам.
Сейчас все пытаются хоть как-то себя от тюрьмы отгородить, что в этом такого в стране, где за репост присесть можно на раз-два?
А еще говорит: "выводы делайте сами".
Согласен, после первого канала, где все четко и понятно кто враг, это не обычно.
Я на днях посмотрел ютюб канал Ирины Яровой. Пытаюсь быть в обоих инфо-полях.
Не жалеете вы себя...
Ахах. Там 3 минуты, Денис. Пробую по чуть-чуть.
Это как с ядом, в небольших дозах работает как лекарство, закалка такая))))
разве они не из-за рубежа вещают? )
Это было бы им только в плюс, меньше бы осторожничали и скругляли углы, но нет, из РФ вещают.
Она на позволительной грани
Иначе придется из-за границы вещать, либо на мосту лежать, такая реальность.
Обычно слишком громкие заголовки исключительно для хайпа.
Какой-то юношеский максимализм, можете привести пример ролика, где заголовок исключительно для хайпа?
Внимательный читатель всру знает больше, чем там расскажут
Никогда не был зарегистрирован ни Вконтакте, ни в Одноклассниках.
Чего и Вам желаю...
Главное на vc зарегистрировался, чтобы написать комментарий этот))
Конечно. Тут интересно.
И можно встретить Тинькова и тебя, например.
Я когда-то (много лет назад) хотел у тебя купить домен. Но цена была крайне высокой)))
А потом ты тут раздавал домены.
Мои соболезнования
Почему минусы?
Я выразил соболезнования Павлу в связи со смертью его брата, Филиппа Гросс-Днепрова.
Хватит мне единички ставить)))
Я просто не люблю выставлять свою жизнь и жизнь близких напоказ
Чего и Вам желаю)))
Сейчас падение?
Очередная псевдодокументальная мылорама мало чем отличающаяся от тв передач малахова
Цели те же - набросить и хайпануть
Давно уже эти соц сети упали, делать там нечего кроме прослушивания музыки и то... имхо
Если вам там нечего делать, кроме прослушивания музыки - это не значит, что так у всех.
VK это в первую очередь отличная платформа для сообществ, причём любых.
Группа людей по интересам, спортивный клуб, кружок вязание, группа любителей побегать и т.д.
Чтобы обеспечить подобный функционал, нужно каждому такому сообществу пилить свой сайт, что конечно нереально.
Ага. И порно можно тут же всем всем вместе смотреть, не выходя из Вконтакте)
Ножом можно тоже и горло перерезать, но почему-то обычно, люди им режут еду и никто не говорит, что кухонный нож это что-то ужасное)
Всё зависит от того, как вы собираетесь использовать сервис, а то все разговоры о том, что в vk нечего делать выглядят как-то странно.
А раньше, что там можно было делать? Возможно вы выросли и приоритеты в жизни изменились?)
У меня много друзей удалились давно из контакта. Большинство сидят там тупо чтобы скачивать музыку с помощью специальных плагинов ) А как платформа для общения, мне кажется она уже давно упала. Большинство сидит в телеграмме и инстаграмме.
Редакция, снимите про Телеграм.
Ааа, не, не получится.
Паша интервью не дает)
Опять двадцать пять: для популярности видео можно наговорить в нем все что угодно, и это не обязательно должно быть правдой:
«ВКонтакте» часто уличают и обвиняют в слишком тотальном сотрудничестве со спецслужбами. Никого уже не удивляет, что за пост и даже за репост можно отправиться в тюрьму.»
ВКонтакте-то здесь при чем? Напиши тот же пост на своем местном форуме пчеловодов, и точно так же отправишься в тюрьму. Закон, принятый правящей группировкой, определяет, какие данные обязан выдать владелец сайта, а не сам владелец.
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