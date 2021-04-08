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Евгения Евсеева

«История взлёта и падения»: «Редакция» рассказала о становлении «ВКонтакте» и «Одноклассников» Статьи редакции

В полуторачасовом выпуске журналисты рассказывают, чем российские соцсети отличаются от того, какими они задумывались изначально.

60 60 комментариев
2870 просмотров

На YouTube-канале «Редакция» Алексея Пивоварова вышел документальный фильм об истории «главных российских соцсетей» — «ВКонтакте» и «Одноклассников».

Журналисты решили поднять тему на фоне замедления Twitter и угрозы блокировки других платформ — YouTube и Facebook.

«ВКонтакте» часто уличают и обвиняют в слишком тотальном сотрудничестве со спецслужбами. Никого уже не удивляет, что за пост и даже за репост можно отправиться в тюрьму.

Страница в соцсети перестала быть частным делом пользователя, при том что не так давно российские соцсети находились, кажется, в другом измерении. Тот же «ВКонтакте» был одним из координационных центров во время протестов на Болотной десять лет назад.

Алексей Пивоваров
«Редакция»

В видео «Редакция» рассказывает, что раньше страницы в российских соцсетях были «территорией личной свободы». Такую идею закладывали в соцсети их создатели, самый известный из которых — Павел Дуров.

«Редакция» в фильме пытается разобраться, кто и на каких принципах создавал «ВКонтакте» и «Одноклассники», к чему это привело и почему основатели решили передать управление «компаниям, связанным с властью».

В фильме журналисты затрагивают историю соцсетей с момента их основания: например, рассказывают про отношения Дурова с сооснователями «ВКонтакте», его уход из компании и историю соцсети после ухода, как менялись «Одноклассники» и почему перешли в собственность Mail.ru Group.

#новость #одноклассники #вконтакте

60 60 комментариев
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9
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Холден Колфилд

20

Одноклассники и ВКонтакте в одном предложении со словом «падение» - наконец большая часть это признала

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Jack Hammer

Холден
5

Еще и техподдержку вкашечке порезали на 80%. Раньше можно было с ними спокойно чатиться, обсуждая котиков, а теперь ответа по серьезным вопросам жди от суток до недели.

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Andrey Sobolev

Холден
2

Скажите это взрослому поколению. Мой дядя регестрировался в "Мой Мир" под предлогом "Сейчас все адекватные люди в нем регестрируются, а ваш вк непонятная попса", все это происходило когда народ мигрировал в вк.
5 лет назад завел страницу вк, в тот же момент я пересаживался на телегу. 
Боюсь увидеть сообщение что он зарегестрировался в Телеге, бежать будет некуда) 

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Холден Колфилд

Andrey
1

В сигнал

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Artemy

Холден
0

Threema еще ничего из непопсового

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Dmitry Kiselev

Andrey
0

В Сызрань. Просто бегите в Сызрань. 

Ответить

Jack Hammer

–9

Стоит смотреть, или как обычно?

Ответить

Денис Демидов

Jack
34

А что обычно? Имхо, Редакция это самая адекватная журналистика в РФ.

Ответить

Алексей Кравцов

Денис
5

Был скандал с экологической катастрофой и уважаемой редакцией. Погуглите.

Ответить

Армен Каладжян

Алексей
7

Был всего лишь один случай, и то слово «скандал». - overstatement. 
Там была поверхностная работа нового журналиста, а не самого Пивоварова. 
Других «скандалов» пока не было. Не преувеличивайте. 

Ответить

Денис Демидов

Алексей
0

Так вроде он признал косяк и извинился?

Ответить

Алексей Ткачук

Алексей
0

Один косяк сразу ставит крест на всех остальных проектах?)

Ответить

Шизоидная обезьяна

Денис
0

Пивоваров всегда делает ремарку - это его субъективное мнение. Какая журналистика?

Ответить

Эдуард Гладышев

Шизоидн…
4

Его субъективное мнение только в выпусках новостей по субботам. В основных выпусках они дают высказаться всем сторонам.

Ответить

Денис Демидов

Шизоидн…
4

Сейчас все пытаются хоть как-то себя от тюрьмы отгородить, что в этом такого в стране, где за репост присесть можно на раз-два?

Ответить

Igor Shkarin

Шизоидн…
2

А еще говорит: "выводы делайте сами".

Ответить

Денис Демидов

Igor
1

Согласен, после первого канала, где все четко и понятно кто враг, это не обычно.

Ответить

Армен Каладжян

Шизоидн…
0

Не всегда, а только в формате новостей. 

Ответить

Igor Shkarin

Денис
0

Я на днях посмотрел ютюб канал Ирины Яровой. Пытаюсь быть в обоих инфо-полях.

Ответить

Денис Демидов

Igor
3

Не жалеете вы себя...

Ответить

Igor Shkarin

Денис
2

Ахах. Там 3 минуты, Денис. Пробую по чуть-чуть. 

Ответить

Денис Демидов

Igor
0

Это как с ядом, в небольших дозах работает как лекарство, закалка такая))))

Ответить

Igor Shkarin

Денис
1

именно)) 

Ответить

common sense preacher

Денис
0

разве они не из-за рубежа вещают? )

Ответить

Денис Демидов

common
0

Это было бы им только в плюс, меньше бы осторожничали и скругляли углы, но нет, из РФ вещают.

Ответить

Dennis Gooddeni

Денис
0

Она на позволительной грани

Ответить

Денис Демидов

Dennis
0

Иначе придется из-за границы вещать, либо на мосту лежать, такая реальность. 

Ответить

Jack Hammer

Денис
–1

Обычно слишком громкие заголовки исключительно для хайпа.

Ответить

Денис Демидов

Jack
0

Какой-то юношеский максимализм, можете привести пример ролика, где заголовок исключительно для хайпа? 

Ответить

Evgeny Boyko

Jack
2

Внимательный читатель всру знает больше, чем там расскажут

Ответить

Gidevan

Evgeny
1

Если этот внимательный читатель сидит на всру лет 10) 

Ответить

Kesha Pazzy

–4

Никогда не был зарегистрирован ни Вконтакте, ни в Одноклассниках.
Чего и Вам желаю...

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Павел Гросс-Днепров

Kesha
13

Главное на vc зарегистрировался, чтобы написать комментарий этот)) 

Ответить

ivan krapivin

Павел
19

Авторизовался через ВК

Ответить

Kesha Pazzy

Павел
3

Конечно. Тут интересно.
И можно встретить Тинькова и тебя, например.
Я когда-то (много лет назад) хотел у тебя купить домен. Но цена была крайне высокой)))
А потом ты тут раздавал домены.

Ответить

Kesha Pazzy

Павел
–1

Мои соболезнования

Ответить

Kesha Pazzy

Kesha
0

Почему минусы?
Я выразил соболезнования Павлу в связи со смертью его брата, Филиппа Гросс-Днепрова.

Ответить

Kesha Pazzy

Павел
–2

Слушай, Филипп - твой брат. Reg.ru

Ответить

Kesha Pazzy

Kesha
–3

Хватит мне единички ставить)))
Я просто не люблю выставлять свою жизнь и жизнь близких напоказ
Чего и Вам желаю)))

Ответить

Чит Чат

3

Сейчас падение?

Ответить

Get Money

Чит
3

Отрицательный рост 😂

Ответить

Dennis Gooddeni

Get
0

Умеренное снижение

Ответить

Холден Колфилд

Чит
0

Это уже прорыв

Ответить

Ильгиз Гизамов

Чит
0

Толчок

Ответить

Сергей Щукин

–5

Очередная псевдодокументальная мылорама мало чем отличающаяся от тв передач малахова

Цели те же - набросить и хайпануть

Ответить

Jack Hammer

Сергей
0

Так и думал, спасибо.

Ответить

Иван Николаевич

1

Давно уже эти соц сети упали, делать там нечего кроме прослушивания музыки и то... имхо

Ответить

Олег Никитин

Иван
2

Если вам там нечего делать, кроме прослушивания музыки - это не значит, что так у всех.
VK это в первую очередь отличная платформа для сообществ, причём любых. 
Группа людей по интересам, спортивный клуб, кружок вязание, группа любителей побегать и т.д. 
Чтобы обеспечить подобный функционал, нужно каждому такому сообществу пилить свой сайт, что конечно нереально. 

Ответить

Kesha Pazzy

Олег
1

Ага. И порно можно тут же всем всем вместе смотреть, не выходя из Вконтакте)

Ответить

Олег Никитин

Kesha
4

Ножом можно тоже и горло перерезать, но почему-то обычно, люди им режут еду и никто не говорит, что кухонный нож это что-то ужасное) 

Всё зависит от того, как вы собираетесь использовать сервис, а то все разговоры о том, что в vk нечего делать выглядят как-то странно. 

Ответить

Иван Николаевич

Олег
0

А я разве говорил про всех? 

Ответить

Антон Смуров

Иван
0

А раньше, что там можно было делать? Возможно вы выросли и приоритеты в жизни изменились?)

Ответить

Иван Николаевич

Антон
0

Так и есть, раньше хоть ленту листал

Ответить

Serg Ya

1

У меня много друзей удалились давно из контакта. Большинство сидят там тупо чтобы скачивать музыку с помощью специальных плагинов ) А как платформа для общения, мне кажется она уже давно упала. Большинство сидит в телеграмме и инстаграмме.

Ответить

Nuke 7s

Serg
1

Поддерживаю

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Мусiй Гнидка

1

Посмотрел. Норм

Ответить

Kesha Pazzy

1

Редакция, снимите про Телеграм. 
Ааа, не, не получится.
Паша интервью не дает)

Ответить

Kesha Pazzy

0

Все ушли в Youtube)

Ответить

Kesha Pazzy

0

Товарищ майор скучает...

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Trail soul

0

Опять двадцать пять: для популярности видео можно наговорить в нем все что угодно, и это не обязательно должно быть правдой:

«ВКонтакте» часто уличают и обвиняют в слишком тотальном сотрудничестве со спецслужбами. Никого уже не удивляет, что за пост и даже за репост можно отправиться в тюрьму.»

ВКонтакте-то здесь при чем? Напиши тот же пост на своем местном форуме пчеловодов, и точно так же отправишься в тюрьму. Закон, принятый правящей группировкой, определяет, какие данные обязан выдать владелец сайта, а не сам владелец.

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