Стриминговый сервис будет ежегодно платить Sony «сотни миллионов долларов», говорят источники.

Соглашение на пять лет с Sony Pictures Entertainment начнёт действовать с 2022 года. Стриминговый сервис будет финансировать фильмы студии, предназначенные для цифрового проката, сообщила газета The Wall Street Journal.

В Sony Pictures мы производим одни из крупнейших блокбастеров и самые креативные, оригинальные фильмы в отрасли. Соглашение в очередной раз демонстрирует важность этого контента для наших партнеров по рекламе, поскольку они расширяют свою аудиторию и хотят предоставлять лучшее в сфере развлечений. Кейт Ле Гой президент Sony по международной дистрибуции

Стриминг эксклюзивно покажет «Морбиус» с Джаредом Лето, «Скоростной поезд» с Брэдом Питтом, экранизацию игры Uncharted и романа Where the Crawdads Sing, сиквел мультфильма «Человек-паук: Через вселенные», третью часть «Человека-паука» с Томом Холландом и продолжение «Плохих парней». Но только на территории США и после проката в кинотеатрах.

Netflix также сможет показывать старые фильмы Sony Pictures Entertainment: стриминг получит лицензионные права на некоторые картины из библиотеки, которая включает все фильмы Columbia Pictures, выпущенные за последние 100 лет.

Финансовые условия сделки не разглашаются, но, по данным источников газеты, Netflix будет ежегодно платить Sony «сотни миллионов долларов».