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«Союзмультфильм» за год потеряла половину выручки с YouTube из-за новых правил сервиса для детских видео Статьи редакции
В том числе из-за этого студия перенесла часть контента в российские онлайн-кинотеатры.
Меньше чем за год «Союзмультфильм» потеряла около 30-40 млн рублей из-за новых правил YouTube для детского контента, сообщила председатель правления киностудии Юлиана Слащева РБК. Это половина выручки компании от YouTube-канала.
В январе 2020 года YouTube запретила таргетированную рекламу в видео для детей и решила не добавлять такой контент в «Рекомендации». Из этого раздела приходило 40% аудитории канала «Союзмультфильма» на YouTube, отмечает Слащева.
По этой причине в октябре компания убрала классическую коллекцию мультфильмов с платформы и перенесла на Premier. Среди мультфильмов, например, были «Винни Пух», «Ну, погоди!», «Карлсон», «Чебурашка», «Бременские музыканты» и «Ежик в тумане». Затем из YouTube убрали и часть современной коллекции, добавила Слащева.
В «Союзмультфильме» добавили, что есть ещё одна причина «перехода» — это пользовательский контент. Таким Слащева называет загруженные на YouTube не правообладателями серии мультфильмов или подборки.
Сейчас наряду с Premier контент «Союзмультфильма» доступен в онлайн-кинотеатрах Okko и «КиноПоиск HD» — платно и бесплатно. По словам Слащевой, платформы более внимательно относятся к контенту и занимаются его продвижением, так как платят за него «существенные деньги».
«Союзмультфильм» создал канал на YouTube в мае 2018 года, когда студия получила интернет-права на свою коллекцию. На момент публикации на канал подписаны 1,91 млн пользователей, а количество просмотров всех видео достигает 963 млн.
Союзмультфильм существует на наши налоги, там вообще не должно быть никакой рекламы, так что все правильно. Реклама должна быть уничтожена наглухо. Есть ютуб кидс, есть Ютуб Вансед. Если родители берегут своих детей от всяких финансовых пирамид, наркотиков, сект и проституции, то должны заблокировать всю рекламу.
Весело их прокатили :)
Они же сами почти все советские мультики убрали с канала, какой смысл к ним на союзмультфильмовский новодел ходить смотреть?
Какая-то информационная война против Ютюба последнее время.
А почему права на советские мультики у какого-то «союзмультфильма», а не в общественном достоянии?
Совок же сдох давно.
Ну и про количество дизлайков как-то не упомянули. Казалось бы как это светлые идеи осовременивания любимых персонажей (шарик- блоггер) могут не зайти большей части аудитории
Убрали? Не заметил. Как включал ребенку любимые советские мультики на ютубе, так и включаю. Только видимо теперь доход с этих просмотров союзмультфильму не идёт даже в минимальной степени.
Странно. Они уже сами убрали для пользователей из России возможность просмотра мультфильмов.
Ютюб убрал рекламу для детского контента в целом, а не только для Союзмультфильм.
1. Что-то прибыли у вас странные... Налоговая не хочет проверить союзмультфильм?
2. Не удивлюсь, если лого СБЕРА скоро начнут рисовать на анусах мультипликационных героев созданных еще 50 лет назад.
Учитывая аудиторию... на сериале про Ну, погоди общается какая-то гопота, маты, оскорбления, угрозы. Зайдите, подивитесь сами, уважаемые родители.
Только думаю, что с этим должен бороться сам ютуб. А не поставщик контента в лице Союзмультфильм.
Создавайте свои игры и играйте по своим правилам.
Ютуб для Союзмультфильма — это чужая игра.
Играя в чужие игры, всегда будешь в проигрыше.
Исходя из этого, Союзмультфильм должен создать свой аналог детского "Ютуба" и не париться...
Посмотри на Сбер) Им не надо создавать свое, они просто покупают "чужие игрушки" :)
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