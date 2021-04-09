В том числе из-за этого студия перенесла часть контента в российские онлайн-кинотеатры.

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Меньше чем за год «Союзмультфильм» потеряла около 30-40 млн рублей из-за новых правил YouTube для детского контента, сообщила председатель правления киностудии Юлиана Слащева РБК. Это половина выручки компании от YouTube-канала.

В январе 2020 года YouTube запретила таргетированную рекламу в видео для детей и решила не добавлять такой контент в «Рекомендации». Из этого раздела приходило 40% аудитории канала «Союзмультфильма» на YouTube, отмечает Слащева.

По этой причине в октябре компания убрала классическую коллекцию мультфильмов с платформы и перенесла на Premier. Среди мультфильмов, например, были «Винни Пух», «Ну, погоди!», «Карлсон», «Чебурашка», «Бременские музыканты» и «Ежик в тумане». Затем из YouTube убрали и часть современной коллекции, добавила Слащева.

В «Союзмультфильме» добавили, что есть ещё одна причина «перехода» — это пользовательский контент. Таким Слащева называет загруженные на YouTube не правообладателями серии мультфильмов или подборки.

Сейчас наряду с Premier контент «Союзмультфильма» доступен в онлайн-кинотеатрах Okko и «КиноПоиск HD» — платно и бесплатно. По словам Слащевой, платформы более внимательно относятся к контенту и занимаются его продвижением, так как платят за него «существенные деньги».