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«Ъ»: Netflix впервые заказал сериалы у российских продюсеров — современную версию «Анны Карениной» и историю о 1990-х Статьи редакции

Netflix хочет выпускать сериалы для России и обсуждает четыре-пять проектов с отечественными продюсерами, выяснило издание.

Стриминговый сервис подписал договор с входящей в «Газпром-медиа» студией 1–2–3 Production на производство «Анны Карениной». Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Драматическую историю, происходящую в 1990-х, по сценарию Михаила Шприца, снимет постоянный подрядчик телеканала «Россия 1» кинокомпания «Русское».

Собеседники газеты также рассказали, что Netflix ведёт переговоры со «Средой» Александра Цекало, Star Media Влада Ряшина, Yellow, Black & White (YBW), режиссёром Климом Шипенко и студией «Водород».

16 августа 2019 года на Netflix вышел первый российский сериал под брендом Originals — «Лучше, чем люди» от компании Yellow, Black and White. В октябре 2020 года «Коммерсантъ» сообщил, что российский сериал «Эпидемия» продали стриминговому сервису примерно за $1,5 млн — рекордная сумма продажи среди российских сериалов.

#новость #netflix

1121 просмотров
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Airat Kafman

8

Нужно понимать что это локальный контент только для продвижения Нетфликс на новом рынке России (чтобы было для всех сортов людей). Сериалы хорошего уровня у нас пока снимать не научились.

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Konstantin Timokhin

Airat
1

А что такое «хорошие сериалы»? Если речь идёт про GoT или The Boys, то это топ-уровень и у нас действительно такое снимать не умеют - очень дорого. А если речь про сериалы попроще, где не нужно миллионы денег на спецэффекты, то их снимают у нас, думаю, что в процентном отношении хорошо/говно примерно на уровне Нетфликса, просто в абсолютах это малые числа.

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роман долгополов

Airat
1

Какого продвижения,Нетфликс в России смотрят из за иностранных сериалов,а не российских,тем более про 90-е,и тем более про Анру Каренину
Этого добра у нас и без Нетфликса завались,оно р кому не нужно
Это ты просто хотел тут всех обосрать но забыл снять штаны))

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Сергей Милосердов

Airat
–1

А как же "Бригада"?

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Денис Бурков

Сергей
1

Ему 20 лет в обед

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Сергей

Денис
0

Ну Россия как раз лет на 20 отстает от развитых стран.

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Mariya Belokopytova

Airat
0

Вот да. Пока не хватает интересных и не банальных сюжетов

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Mariya Belokopytova

2

Ну у нас есть интересные проекты. Но они все выходят не на 1,2 каналах точно.
Ну и самое главное, что нам не хватает зачастую - хороший каст актёров.
Берут своих да наших, либо детей звёзд, кто зачастую и играть то умеет не лучше звёзд провинциального театра...

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Михаил М

Mariya
0

Везде так, в том числе и в Голливуде. Одни и те же лица, причём просредственных актёров, в совершенно разных сериалах. Было бы понятно, если это были бы звезды, но зачастую это актёры второго плана.

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Mariya Belokopytova

Михаил
1

Ну тем не менее, у них много по-настоящему хороших сериалов. Даже не смотря на одни и те же лица

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Василий Шевкунов

Mariya
0

"Метод" — интересный проект?

Ответить

Mariya Belokopytova

Василий
0

Нет. Понравилось Мертвое озеро (идея, атмосфера, отдельные актёры).

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Василий Шевкунов

Mariya
0

Зато очень многие считают его интересным. 

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Иван Шеметов

Mariya
0

Ну у нас проблема скорее была в цензуре из за телевизора, сейчас стриминговые платформы , где цензуры почти нет  и поэтому ждем хорошие сериалы, главное без Петрова

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Михаил М

–2

Мусор (российские сериалы) и помойка (нетфликс) встретились.

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Михаил

Михаил
4

Российские сериалы мусор согласен. А чем Netflix не угодил?

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Сергей Ларионов

Михаил
1

геи, негры, не красивые актрисы

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