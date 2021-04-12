Netflix хочет выпускать сериалы для России и обсуждает четыре-пять проектов с отечественными продюсерами, выяснило издание.

Стриминговый сервис подписал договор с входящей в «Газпром-медиа» студией 1–2–3 Production на производство «Анны Карениной». Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Драматическую историю, происходящую в 1990-х, по сценарию Михаила Шприца, снимет постоянный подрядчик телеканала «Россия 1» кинокомпания «Русское».

Собеседники газеты также рассказали, что Netflix ведёт переговоры со «Средой» Александра Цекало, Star Media Влада Ряшина, Yellow, Black & White (YBW), режиссёром Климом Шипенко и студией «Водород».

16 августа 2019 года на Netflix вышел первый российский сериал под брендом Originals — «Лучше, чем люди» от компании Yellow, Black and White. В октябре 2020 года «Коммерсантъ» сообщил, что российский сериал «Эпидемия» продали стриминговому сервису примерно за $1,5 млн — рекордная сумма продажи среди российских сериалов.