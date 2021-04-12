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«Ъ»: Netflix впервые заказал сериалы у российских продюсеров — современную версию «Анны Карениной» и историю о 1990-х Статьи редакции
Netflix хочет выпускать сериалы для России и обсуждает четыре-пять проектов с отечественными продюсерами, выяснило издание.
Стриминговый сервис подписал договор с входящей в «Газпром-медиа» студией 1–2–3 Production на производство «Анны Карениной». Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
Драматическую историю, происходящую в 1990-х, по сценарию Михаила Шприца, снимет постоянный подрядчик телеканала «Россия 1» кинокомпания «Русское».
Собеседники газеты также рассказали, что Netflix ведёт переговоры со «Средой» Александра Цекало, Star Media Влада Ряшина, Yellow, Black & White (YBW), режиссёром Климом Шипенко и студией «Водород».
16 августа 2019 года на Netflix вышел первый российский сериал под брендом Originals — «Лучше, чем люди» от компании Yellow, Black and White. В октябре 2020 года «Коммерсантъ» сообщил, что российский сериал «Эпидемия» продали стриминговому сервису примерно за $1,5 млн — рекордная сумма продажи среди российских сериалов.
Нужно понимать что это локальный контент только для продвижения Нетфликс на новом рынке России (чтобы было для всех сортов людей). Сериалы хорошего уровня у нас пока снимать не научились.
А что такое «хорошие сериалы»? Если речь идёт про GoT или The Boys, то это топ-уровень и у нас действительно такое снимать не умеют - очень дорого. А если речь про сериалы попроще, где не нужно миллионы денег на спецэффекты, то их снимают у нас, думаю, что в процентном отношении хорошо/говно примерно на уровне Нетфликса, просто в абсолютах это малые числа.
Какого продвижения,Нетфликс в России смотрят из за иностранных сериалов,а не российских,тем более про 90-е,и тем более про Анру Каренину
Этого добра у нас и без Нетфликса завались,оно р кому не нужно
Это ты просто хотел тут всех обосрать но забыл снять штаны))
А как же "Бригада"?
Ему 20 лет в обед
Ну у нас есть интересные проекты. Но они все выходят не на 1,2 каналах точно.
Ну и самое главное, что нам не хватает зачастую - хороший каст актёров.
Берут своих да наших, либо детей звёзд, кто зачастую и играть то умеет не лучше звёзд провинциального театра...
Ну тем не менее, у них много по-настоящему хороших сериалов. Даже не смотря на одни и те же лица
"Метод" — интересный проект?
Нет. Понравилось Мертвое озеро (идея, атмосфера, отдельные актёры).
Ну у нас проблема скорее была в цензуре из за телевизора, сейчас стриминговые платформы , где цензуры почти нет и поэтому ждем хорошие сериалы, главное без Петрова
Мусор (российские сериалы) и помойка (нетфликс) встретились.
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