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«Крупнейшая цифровая трансформация за десять лет»: Reuters введёт платный доступ к своим материалам Статьи редакции
Вслед за The Wall Street Journal, Bloomberg и другими медиа.
- Одно из крупнейших в мире новостных агентств Reuters запустит подписку на доступ к своим материалам, сообщила компания.
- Reuters рассчитывает привлечь профессиональную аудиторию на свою площадку, готовую платить $34,99 в месяц (около 2,6 тысячи рублей). Сайт позволит бесплатно смотреть пять материалов, а затем потребует регистрацию. Когда изменения вступят в силу, издание не уточняет.
- Как пишет The New York Times, столько же стоит цифровая подписка на Bloomberg, цифровая подписка на The Wall Street Journal обходится в $38,99 в месяц, а на саму газету — $18,42 в месяц.
- В Reuters отмечают, что новый сайт — «крупнейшая цифровая трансформация» издания за десятилетие.
- Сейчас около половины выручки Reuters получает от поставщика финансовой информации Refinitiv. Помимо этого издание получает выручку от рекламы на сайте — по собственным данным, у него 41 млн уникальных пользователей в месяц. Агентство также лицензирует видео, изображения и данные другим медиакомпаниям.
- Компания также планирует инвестировать в некоторые направления, например юридические новости, и запустить новые продукты, в том числе информационные рассылки.
готовую платить $34,99 в месяц (около 2,6 тысячи рублей)
Пхахахахахаха)))) Если коротко, то тот, кто это придумал - очередной еб..нько!
Понятное дело, что количество людей, которые установили блокировщики рекламы, превышает уже 50%, а зарабатывать нужно. Но вводить такую сумму в месяц, за материалы, которые есть на соседнем бесплатном сайте - это пздц))
Подписки - это первый шаг к уничтожению интернета. Если предположить, что все новостные сайты перейдут на подписку и только, то тут же появится пару сотня идентичных сайтов, которые эти новости будут копипастить и установят подписку раз в 10 дешевле, т.к. им не нужно содержать огромный штат журналистов.
Ну удачи им, повторят путь Форбса, РБК, растерявшим всю свою аудиторию после введения обязательных подписок.
Небесный томагавк_два
Ну и блокировщики рекламы это тоже первый шаг к уничтожению интернета так-то. А то люди рекламы не хотят, но контент хотят. Понятно, что некоторые сайты и сервисы просто вынуждают ставить блокировщики т.к. слишком жестко с рекламой.
Ну и очевидно, что с одного пользователя в месяц они на рекламе зарабатывали куда меньше. Поэтому возможно, что они могут потерять 90% пользователей и остаться в плюсе.
А смысл в том, что идеального решения нет.
Блокировщики - это фильтр. Это очень важный сигнал. Но почему-то все пока его игнорят.
Хорошо живёте, можете за всех говорить. Я вот не могу говорить за всех, только за себя и своих коллег. Мы сразу подписки купим.
Надо же вилку цен делать)) Чтобы максимизировать прибыль и все были довольны)
Бомж
Вип
Элит
Платно фейки читать,то ещё удовольствие
Всем нужны $
Какие плохие, денег хотят за работу. Ты, небось, бесплатно работаешь.
Ставим какой-нибудь unpaywall в пару к нашему адблокеру и вуаля. Вы восхитительны.
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