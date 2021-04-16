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Евгения Евсеева

Владелец «Ведомостей» раскрыл стоимость покупки газеты — 160 млн рублей Статьи редакции

Указанная цена — лишь часть сделки, поскольку стоимость издания всегда складывалась из цены компании и стоимости долгов, говорит источник.

6 6 комментариев
811 просмотров

АО «Бизнес Ньюс Медиа», на которое оформлен бизнес «Ведомостей», было продано 27 мая 2020 года за 160 млн рублей, или $2,2 млн по курсу ЦБ на тот день. Об этом пишет РБК со ссылкой на отчётность АО «Саппорт», которое тогда заключило договор купли-продажи с прежним владельцем издания — АО «Аркан Инвестмент».

Единственный акционер «Саппорт» — основатель медиахолдинга «ФедералПресс» Иван Еремин. В интервью РБК он утверждал, что для покупки использовал собственные средства, а также выкупил с дисконтом «несколько долгов», сумму которых не назвал.

В отчётности «Саппорта» упоминаются два договора уступки прав: один заключен с АО «Аркан Инвестмент», цена уступки составила 9 млн рублей, второй — с ООО «Ясно Паблишинг», цена уступки — 5 млн рублей, пишет РБК.

В отчётности «Бизнес Ньюс Медиа» указано, что «Аркан Инвестмент» предоставило заём на 301,2 млн рублей, «Ясно Паблишинг» — на 183,8 млн рублей.

Гендиректор «Саппорт» и «Бизнес Ньюс Медиа», издатель «Ведомостей» Михаил Нелюбин отказался от комментариев. Иван Еремин и его представитель не ответили на запрос РБК.

Стоимость «Ведомостей» всегда складывалась из стоимости компании и стоимости долгов, поэтому указанные в отчетности 160 млн рублей — лишь часть сделки, заявил собеседник РБК, знакомый с деталями переговоров.

Согласно данным «Контур.Фокуса», по итогам 2019 года чистый убыток «Бизнес Ньюс Медиа» составлял 48,5 млн рублей при выручке 850 млн рублей. По итогам 2020 года чистый убыток увеличился почти в три раза — до 134 млн рублей, выручка снизилась до 578,8 млн рублей.

  • «Ведомости» издаются с 1999 года. По данным Mediascope, один номер «Ведомостей» в сентябре 2020 — феврале 2021 года читали в среднем 151 тысяч жителей крупных городов старше 16 лет.
  • В 2015 году «Ведомости» выкупили Демьян Кудрявцев и его партнёры вместе с правами требования за €10 млн (примерно 679 млн рублей по среднему курсу за 2015 год).
  • Кудрявцев продал газету в мае 2020 года. Тогда финансовые условия сделки стороны не раскрывали В феврале 2021 года, по данным источников «Ъ», Кудрявцев с партнёрами потребовали у нового издателя 150 млн рублей — долг за роялти перед FT и WSJ.
Что случилось с «Ведомостями»: вкратце о долге…
Главное из расследования «Ведомостей», «Медузы», Forbes и The Bell.
vc.ru

#новость #ведомости

6 6 комментариев
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Начинатель

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для бюджетов АП это вообще не деньги

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Сергей Сергеевич

1

Соседи дома дороже продают)

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Иван Иванов

0

Дёшево, имхо

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Andrey Vladimirsky

Иван
0

Стоимость «Ведомостей» всегда складывалась из стоимости компании и стоимости долгов, поэтому указанные в отчетности 160 млн рублей — лишь часть сделки, заявил собеседник РБК, знакомый с деталями переговоров.

Ну и, думаю, оно и правильно. Бизнес прошлого не должен стоить дорого.

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Anton Chigaev

0

Тогда же они и закончились как относительно независимое издание

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Bot Fabric

0

Получается Демьян Кудрявцев в большом убытке? Странно, он казался умным, непонятно что побудило покупать газету

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