В мае 2020 года бывший президент МТС Алексей Корня заявлял , что медиабизнес занимает всего около 2% выручки МТС или 10 млрд рублей. В эту сумму входили и доходы от традиционных для оператора услуг платного ТВ.

Николаев не раскрыл размер инвестиций в перезапуск платформы и производство оригинальных проектов. По данным J'son & Partners, которые приводят «Ведомости», у оператора на конец года было более 2 млн подписчиков. Месячная подписка на сервис сейчас стоит 199 рублей.