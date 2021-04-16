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МТС анонсировал перезапуск своего онлайн-кинотеатра «МТС ТВ» под брендом Kion Статьи редакции
К 2023 году у него должно быть до 20 млн платящих подписчиков, рассчитывают в компании.
- Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на президента МТС Вячеслава Николаева. Сервис перезапустят 20 апреля.
- Изначально в компании ожидали 10 млн платящих подписчиков онлайн-кинотеатра к 2023 году, заявил Николаев. «Сейчас мы считаем эту амбицию скромной. Думаю, в два раза больше заявленного сможем — до 20 млн платящих подписчиков», — сказал он.
- Перезапуском занималась «дочка» оператора «МТС Медиа». Глава оператора добавил, что кроме увеличения числа подписчиков, перед «МТС Медиа» стоит задача увеличить долю медиабизнеса в структуре выручки МТС, но конкретные цифры он не назвал.
В мае 2020 года бывший президент МТС Алексей Корня заявлял, что медиабизнес занимает всего около 2% выручки МТС или 10 млрд рублей. В эту сумму входили и доходы от традиционных для оператора услуг платного ТВ.
Николаев не раскрыл размер инвестиций в перезапуск платформы и производство оригинальных проектов. По данным J'son & Partners, которые приводят «Ведомости», у оператора на конец года было более 2 млн подписчиков. Месячная подписка на сервис сейчас стоит 199 рублей.
- Онлайн-кинотеатр развивает также «Мегафон» — у оператора 50% в видеосервисе Start — производителе сериала «Содержанки». Планов дальше увеличивать долю в сервисе у оператора нет.
Перепутали местами буквы в Kino?
Торопились с запуском :)
Ожидания: «ОККО», «КиноПоиск» и Netflix напряглись!
Реальность: поменяется предложение на странице МТС Premium
должно быть до 20 млн платящих подписчиков
Да, да! Щас, буквально, минуточку, бежим!...
PS: я просто охреневаю: ни что показывать будут, ни какие плюшки, ни какие удобства, ни доступности... Э, фшшш, слыш, клиенты, ДОЛЖНО быть 20 млн, в очередь!
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