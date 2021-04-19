Документалка про Павла Дурова выйдет 24 апреля в онлайн-кинотеатре Kion от МТС Статьи редакции
Премьера состоится на Московском кинофестивале, затем фильм будет доступен эксклюзивно на сервисе.
Фестивальная премьера фильма «Дуров» Родиона Чепеля состоится на Московском международном кинофестивале, который пройдёт с 22 по 29 апреля. После этого фильм будет доступен эксклюзивно на видеосервисе Kion (бывший «МТС ТВ») с 24 апреля, рассказали vc.ru в МТС.
Фильм расскажет биографию основателя соцсети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павла Дурова. Родион Чепель рассказывал, что показал Дурову снятый о нём документальный фильм — для этого режиссёр лично отвёз копию в Дубай.
16 апреля МТС анонсировал перезапуск своего онлайн-кинотеатра «МТС ТВ» под брендом Kion. В рамках перезапуска видеосервис запустил направление Kion Originals — это эксклюзивные сериалы, полнометражные картины и документальные фильмы, которые будут доступны только в онлайн-кинотеатре.
Затраты на производство документального фильма в МТС не раскрывают. «Дуров» станет одним из 30 оригинальных проектов, которые Kion покажет до конца 2021 года.
Также Kion представит жанр «Киносторис» — он позволит зрителю самостоятельно выбирать как смотреть контент: в виде полнометражного фильма или в формате сериала, сюжетно и технологически разделенного на эпизоды по 10 минут.
Родион Чепель — сооснователь проекта «Амурские волны» и создатель документального расследования «Листьев. Новый взгляд».
Мне почему-то кажется что это будет единственное из-за чего кто то купит подписку, потом попрет дичь, но подписка на месяц уже в кармане
Потом спас, Соловьев и все дебилы кого на Ютубе кикнули.
Вообще конечно странно, почему Пашка не ходит никуда... может щас после фильма он типа раскроется и к Дудю сразу да и ipo на носу
почему Пашка не ходит никуда
Может работает просто?
Ну хз, в качалку сходить или на лошади в пустыне пофоткаться время находит
А про брата Николая там будут рассказывать?)) если понимаете о чем я
Если я не ошибаюсь в недавнем ролике "Редакции" даже не вспомнили про него
Какие еще нужны доказательства, что он работает на ФСБ?
Кто смотрел, стори про разбитый телефон будет?
Про 5000 купюры
Интересно, там будет интервью с ним? Или просто история.
Поняли :) Про царскую семью, правда, в основном на Netflix фильмы выходят
Ожидаю на всех торрентах страны. И да Дуров, верни стену и сделай клабхаус для всех
А вы знали, что Дуров лысый?
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