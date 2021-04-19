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Евгения Евсеева

Документалка про Павла Дурова выйдет 24 апреля в онлайн-кинотеатре Kion от МТС Статьи редакции

Премьера состоится на Московском кинофестивале, затем фильм будет доступен эксклюзивно на сервисе.

25 25 комментариев
1706 просмотров

Фестивальная премьера фильма «Дуров» Родиона Чепеля состоится на Московском международном кинофестивале, который пройдёт с 22 по 29 апреля. После этого фильм будет доступен эксклюзивно на видеосервисе Kion (бывший «МТС ТВ») с 24 апреля, рассказали vc.ru в МТС.

Афиша к фильму Фото из Instagram Родиона Чепеля

Фильм расскажет биографию основателя соцсети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павла Дурова. Родион Чепель рассказывал, что показал Дурову снятый о нём документальный фильм — для этого режиссёр лично отвёз копию в Дубай.

16 апреля МТС анонсировал перезапуск своего онлайн-кинотеатра «МТС ТВ» под брендом Kion. В рамках перезапуска видеосервис запустил направление Kion Originals — это эксклюзивные сериалы, полнометражные картины и документальные фильмы, которые будут доступны только в онлайн-кинотеатре.

Затраты на производство документального фильма в МТС не раскрывают. «Дуров» станет одним из 30 оригинальных проектов, которые Kion покажет до конца 2021 года.

Также Kion представит жанр «Киносторис» — он позволит зрителю самостоятельно выбирать как смотреть контент: в виде полнометражного фильма или в формате сериала, сюжетно и технологически разделенного на эпизоды по 10 минут.

Родион Чепель — сооснователь проекта «Амурские волны» и создатель документального расследования «Листьев. Новый взгляд».

#новость #мтс #kion

25 25 комментариев
11
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25 комментариев
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alex twit

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Константин Глядяев

11

Мне почему-то кажется что это будет единственное из-за чего кто то купит подписку, потом попрет дичь, но подписка на месяц уже в кармане

Ответить

semen matrasov

Константин
4

 Потом спас, Соловьев и все дебилы кого на Ютубе кикнули. 

Ответить

Константин Глядяев

semen
3

Вообще конечно странно, почему Пашка не ходит никуда... может щас после фильма он типа раскроется и к Дудю сразу да и ipo на носу

Ответить

Igor Filippov

Констан…
5

 почему Пашка не ходит никуда

Может работает просто?

Ответить

Микола Петюх

Igor
4

Ну хз, в качалку сходить или на лошади в пустыне пофоткаться время находит

Ответить

Ware Wow

Igor
0

кем?

Ответить

Строганов Иван

Igor
0

Пффф, работает и не ходит? Не смешите мои подковы)

Ответить

Ware Wow

Констан…
0

так это большая часть его образа вообще-то

Ответить

Андрей Арсенович

6

А про брата Николая там будут рассказывать?)) если понимаете о чем я

Ответить

Andre Macareno

Андрей
5

мяу

Ответить

Шизоидная обезьяна

Андрей
1

Если я не ошибаюсь в недавнем ролике "Редакции" даже не вспомнили про него

Ответить

Строганов Иван

Андрей
0

Его Анатолий зовут

Ответить

Микола Петюх

1

Какие еще нужны доказательства, что он работает на ФСБ?

Ответить

Ware Wow

Микола
1

а какая разница на кого он работает, если сам Усманов часть гос системы.

Ответить

Artem Zabrodskii

Микола
0

Разъясните пожалуйста

Ответить

Andre Macareno

1

Кто смотрел, стори про разбитый телефон будет?

Ответить

Aleksey Telyshev

Andre
1

Про 5000 купюры

Ответить

Микола Петюх

Aleksey
1

Про сбитого гаишника

Ответить

Фёдор Дуров

1

Интересно, там будет интервью с ним? Или просто история.

Ответить

Иван Касаткин

Фёдор
0

Поняли :) Про царскую семью, правда, в основном на Netflix фильмы выходят

Ответить

Ruslan Fatikhov

0

МТС как всегда.
Что WASD, что МТС-банк. Все не работает.

Ответить

iFenixxZ Gaming Channel

0

Ожидаю на всех торрентах страны. И да Дуров, верни стену и сделай клабхаус для всех

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Микола Петюх

–1

А вы знали, что Дуров лысый?

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Мардж Ви

Микола
0

Был

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