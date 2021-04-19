Премьера состоится на Московском кинофестивале, затем фильм будет доступен эксклюзивно на сервисе.

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Фестивальная премьера фильма «Дуров» Родиона Чепеля состоится на Московском международном кинофестивале, который пройдёт с 22 по 29 апреля. После этого фильм будет доступен эксклюзивно на видеосервисе Kion (бывший «МТС ТВ») с 24 апреля, рассказали vc.ru в МТС.

Афиша к фильму Фото из Instagram Родиона Чепеля

Фильм расскажет биографию основателя соцсети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павла Дурова. Родион Чепель рассказывал, что показал Дурову снятый о нём документальный фильм — для этого режиссёр лично отвёз копию в Дубай.

16 апреля МТС анонсировал перезапуск своего онлайн-кинотеатра «МТС ТВ» под брендом Kion. В рамках перезапуска видеосервис запустил направление Kion Originals — это эксклюзивные сериалы, полнометражные картины и документальные фильмы, которые будут доступны только в онлайн-кинотеатре.

Затраты на производство документального фильма в МТС не раскрывают. «Дуров» станет одним из 30 оригинальных проектов, которые Kion покажет до конца 2021 года.

Также Kion представит жанр «Киносторис» — он позволит зрителю самостоятельно выбирать как смотреть контент: в виде полнометражного фильма или в формате сериала, сюжетно и технологически разделенного на эпизоды по 10 минут.