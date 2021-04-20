Вместо этого видеосервисы поменяют корпоративную структуру по примеру «Яндекса» в 2019 году.

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Автор законопроекта о видеосервисах Антон Горелкин заявил, что доработает его, так как документ вызвал «много откликов со стороны отрасли», пишет «Коммерсантъ».

Горелкин внес в Госдуму законопроект 18 декабря 2020 года. Документ ограничивает долю иностранцев в аудиовизуальных сервисах до 20%. Она может быть и выше, но тогда компания должна обратиться в правительственную комиссию и объяснить целесообразность своей структуры собственности.

Знакомый с ситуацией источник рассказал изданию, что законопроект внесли в новой редакции, который не затрагивает долю иностранного владения и регулирует только «область управлениям сервисами». Именно такое предлагали основные видеосервисы в совместном письме Горелкину.

По словам одного из источников «Коммерсанта», взамен ограничения видеосервисы предложили решение, которое похоже на то, что применил «Яндекс» в 2019 году. Тогда Горелкин предлагал не позволять иностранцам владеть или контролировать более 20% в значимых интернет-компаниях ИТ-компания.

В ответ на это «Яндекс» создал специальный Фонд общественных интересов и передал ему часть управленческих функций. Фонд получил «золотую акцию» компании и право блокировать любые сделки с 10% и более голосующих или экономических акций «Яндекса».

1 марта источники Forbes говорили, что ivi, которой владеет кипрская компания, может изменить корпоративную структуру для выхода на IPO. «Один из вариантов — последовать примеру "Яндекса", так как некоторые акционеры ivi также занимаются "Яндексом". Создать дополнительный орган управления, или, например, ввести "золотую акцию"», — говорили тогда источники.

Один из собеседников издания рассказал, что в случае с ivi «главное — убрать повод для паранойи». Другой добавил, что проблемы у компании могут быть связаны с попыткой властей «получить возможность контролировать контент», писало Forbes.