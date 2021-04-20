«Ъ»: депутаты доработают законопроект о видеосервисах — из него уберут ограничение иностранного владения Статьи редакции
Вместо этого видеосервисы поменяют корпоративную структуру по примеру «Яндекса» в 2019 году.
Автор законопроекта о видеосервисах Антон Горелкин заявил, что доработает его, так как документ вызвал «много откликов со стороны отрасли», пишет «Коммерсантъ».
Горелкин внес в Госдуму законопроект 18 декабря 2020 года. Документ ограничивает долю иностранцев в аудиовизуальных сервисах до 20%. Она может быть и выше, но тогда компания должна обратиться в правительственную комиссию и объяснить целесообразность своей структуры собственности.
Знакомый с ситуацией источник рассказал изданию, что законопроект внесли в новой редакции, который не затрагивает долю иностранного владения и регулирует только «область управлениям сервисами». Именно такое предлагали основные видеосервисы в совместном письме Горелкину.
По словам одного из источников «Коммерсанта», взамен ограничения видеосервисы предложили решение, которое похоже на то, что применил «Яндекс» в 2019 году. Тогда Горелкин предлагал не позволять иностранцам владеть или контролировать более 20% в значимых интернет-компаниях ИТ-компания.
В ответ на это «Яндекс» создал специальный Фонд общественных интересов и передал ему часть управленческих функций. Фонд получил «золотую акцию» компании и право блокировать любые сделки с 10% и более голосующих или экономических акций «Яндекса».
1 марта источники Forbes говорили, что ivi, которой владеет кипрская компания, может изменить корпоративную структуру для выхода на IPO. «Один из вариантов — последовать примеру "Яндекса", так как некоторые акционеры ivi также занимаются "Яндексом". Создать дополнительный орган управления, или, например, ввести "золотую акцию"», — говорили тогда источники.
Один из собеседников издания рассказал, что в случае с ivi «главное — убрать повод для паранойи». Другой добавил, что проблемы у компании могут быть связаны с попыткой властей «получить возможность контролировать контент», писало Forbes.
Гендиректор ivi Олег Туманов рассказал «Коммерсанту», что поддерживает идею доработки законопроекта. По его мнению, если лишить российские видеосервисы инвестиций, они проиграют зарубежным. Гендиректор Megogo Россия Виктор Чеканов подтвердил, что вместе с другими предлагал депутату доработать законопроект, но деталей не сообщил. В Okko и «КиноПоиске» отказались от комментариев.
Как насчёт, ну я даже не знаю, отъебаться от бизнеса? В идеале вообще от всех нас, конечно, но начнём с малого.
А нетфликс так через Кабаеву и работает
Горелкин я так понимаю доволен и все пересчитал.
Киевский пришелец
Да, этот персонаж редкого ума и достоинства. В кавычках.
Почему? Человек зарабатывает капитал для себя и своих близких. Отслужит верой и не правдой отправится в свои дома в Швейцарии, Майами.
Означает ли это что условному Disney Plus будет проще выходить на российский рынок после доработки закона
Ютуб тоже поменяет?
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