Apple предложила авторам подкастов зарабатывать на подписке — как в Patreon: что об этом говорят российские подкастеры Статьи редакции
Слушатели получат удобный способ поддержать подкасты «в один клик», а создатели — зарабатывать напрямую. Некоторые опасаются, что подтянутся другие сервисы и авторы начнут записывать подкасты «для платформ, а не для аудитории», и не всех устраивает комиссия в 15-30%.
20 апреля на онлайн-презентации Apple представила редизайн приложения «Подкасты», а также запустила программу Apple Podcasters Program. По ней авторы могут создавать платные подписки, а также получить инструменты для редактирования подкастов и их аналитики — за $19,99 в год.
Например, платные подписчики смогут получать:
- Ранний доступ к выпускам.
- Эксклюзивные или дополнительные выпуски.
- Записи подкастов без рекламных вставок.
- Доступ к архиву прошлых выпусков.
При этом подкастер может продолжать зарабатывать на рекламе и партнерских вставках внутри выпусков. Комиссия в пользу Apple составит 30% с каждой подписки за первый год и 15% за последующие.
Большинство опрошенных vc.ru студий подкастов и авторов считают, что подписка Apple и новые инструменты — это позитивный анонс для рынка.
Создателям станет проще монетизировать контент, например, через дополнительные эпизоды, которые сейчас публикуют на Patreon, а слушателям — поддерживать любимые подкасты.
С другой стороны, эксклюзивных подкастов станет слишком много и это раздробит аудиторию по аналогии с видеосервисами. И в будущем не исключено, что слушателям придется подписываться и на Apple Podcasts, и на Spotify, и на «Яндекс.Музыку», чтобы послушать всех интересных для себя подкастеров.
«За» и «против» подписки на российские подкасты
Мнение опрошенных опрошенных vc.ru подкастеров разделилось. Некоторые планируют попробовать подписку в Apple Podcast: например, размещать в ней дополнительные эпизоды шоу или делать эксклюзивные для платформы аудиоверсии записанных видео. Сейчас подобные материалы публикуют на Patreon.
Но эксклюзивность некоторых выпусков на Apple Podcasts может разделить слушателей по платформам, на что готовы идти не все создатели подкастов.
Авторы видят в подписке Apple способ дополнительной монетизации, который не должен повлиять на обычных слушателей, не готовых финансово поддерживать их проекты.
Полностью же переводить проекты на платную подписку на платформе Apple и отказываться от других площадок пока не собираются.
Аргументы «за»
Аргументы «против»
Apple стала первой площадкой, которая предлагает подкастерам зарабатывать напрямую — без рекламы
Основные стриминговые площадки помогают с продвижением и популяризацией подкастов и стараются привлечь к себе авторов подкастов, но никто не делится с ними деньгами с платных подписок на сервисы, отмечает контент-директор SoundStream и создатель BeardyCast Сергей Епихин.
Apple же стала первой площадкой, которая предлагает авторам получать деньги напрямую от слушателей. Но при этом не запрещает им делать рекламные интеграции внутри выпусков шоу.
Подписка может стать неплохим способом заработка для авторских медиа, тогда как для корпоративных подкастов это малоинтересно — у них другие цели, отмечает основатель студии «Подкастерская» Лев Пикалёв.
Пока Apple не публиковала минимальную стоимость подписки, но заявляет, что у авторов будет «широкий диапазон цен».
Если у автора 100 подписчиков и каждый платит 230 рублей, то он сможет получать 16 тысяч рублей в месяц, предположил автор подкаста Gurov Digital Павел Гуров.
Не все создатели подкастов считают предложение Apple выгодным. Комиссия в Apple Podcasts выше, чем на Patreon (30% против 12%), а эксклюзивность снизит охват на других площадках, считает соавтор подкаста «Норм» Дарья Черкудинова.
Пока окончательные условия работы с Apple неясны — например, как правильно платить налоги с подписок и будет ли компания работать с самозанятыми, замечает cооснователь студии Brainstorm.fm Константин Колосков.
Слушатели поддерживают подкасты через Patreon — Apple может увеличить платящую аудиторию
У многих популярных подкастов есть дополнительные материалы, например, эксклюзивные спецвыпуски, которые доступны подписчикам на Patreon, отмечает контент-директор SoundStream Сергей Епихин.
Apple Podcasts может позволить дополнительно монетизировать этот контент и расширить платящую аудиторию подкаста.
Patreon служит не только для заработка — это общепринятый инструмент для общения с сообществом, отмечает сооснователь проекта Disgusting Men и подкаста «Отвратительные мужики» Пётр Сальников.
В первую очередь подписку в Apple Podcast он рассматривает с точки зрения работы с аудиторией, а не дополнительный источник денег.
Самое интересное из анонсов Apple для подкастеров — не подписка, а новые расширенные метрики и функции по управлению контентом, отмечает Сальников. Поэтому, по его словам, такой ход со стороны Apple — «однозначное благо».
Анонс Apple показывает, что рынок подкастов растёт — но авторы опасаются его дробления по аналогии с видеосервисами
Шаг со стороны Apple может дать возможность заработать, но быстрее приведёт к тому, что на каждой платформе появятся свои эксклюзивные подкасты, считает Сергей Епихин.
Привязка подкастов к платформе может лишить авторов свободы творчества и сделает шоу «более предсказуемыми», так как создатели подкастов будут учитывать особенности платформы, например, алгоритмы ранжирования и выдачи подкастов в приложении, отмечает создатель подкаста Blitz and Chips Григорий Пророков.
Некоторые подкастеры считают, что дробления российского рынка не произойдёт — он слишком маленький, чтобы терять аудиторию на других сервисах.
Отличная статья! Разложили нововведение apple по полочкам. Сам запускал свой подкаст и понял, что на 1 выпуск тратится десятки часов времени, а выхлопа очень мало, если не заниматься этим постоянно. Может быть, монетизация ещё больше разгонит рынок подкастов
Отдельное спасибо за опрос «главных» подкастеров России. Не хватило мнения медузы и «либо/либо», как крупнейших игроков :)
Ну прям уж десятки часов... Я бы сказал, что, возможно, на первые выпуски тратится больше времени, после всё уже идёт «на потоке» проще. Опять же тут зависит от степени, в которой «упарываться». Скажем, в Moscow Python Podcast (один из самых популярных подкастов раздела «Технологии» в Яндекс.Музыке) мы подошли к этому вопросу достаточно просто — записываем выпуски без особого монтажа и зачастую импровизируя в процессе. Ну и вроде бы получается неплохо — народ слушает (и смотрит). :)
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