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Медиа
Евгений Делюкин

Apple предложила авторам подкастов зарабатывать на подписке — как в Patreon: что об этом говорят российские подкастеры Статьи редакции

Слушатели получат удобный способ поддержать подкасты «в один клик», а создатели — зарабатывать напрямую. Некоторые опасаются, что подтянутся другие сервисы и авторы начнут записывать подкасты «для платформ, а не для аудитории», и не всех устраивает комиссия в 15-30%.

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Apple Podcasts Apple

20 апреля на онлайн-презентации Apple представила редизайн приложения «Подкасты», а также запустила программу Apple Podcasters Program. По ней авторы могут создавать платные подписки, а также получить инструменты для редактирования подкастов и их аналитики — за $19,99 в год.

Например, платные подписчики смогут получать:

  • Ранний доступ к выпускам.
  • Эксклюзивные или дополнительные выпуски.
  • Записи подкастов без рекламных вставок.
  • Доступ к архиву прошлых выпусков.

При этом подкастер может продолжать зарабатывать на рекламе и партнерских вставках внутри выпусков. Комиссия в пользу Apple составит 30% с каждой подписки за первый год и 15% за последующие.

Большинство опрошенных vc.ru студий подкастов и авторов считают, что подписка Apple и новые инструменты — это позитивный анонс для рынка.

Создателям станет проще монетизировать контент, например, через дополнительные эпизоды, которые сейчас публикуют на Patreon, а слушателям — поддерживать любимые подкасты.

С другой стороны, эксклюзивных подкастов станет слишком много и это раздробит аудиторию по аналогии с видеосервисами. И в будущем не исключено, что слушателям придется подписываться и на Apple Podcasts, и на Spotify, и на «Яндекс.Музыку», чтобы послушать всех интересных для себя подкастеров.

«За» и «против» подписки на российские подкасты

Мнение опрошенных опрошенных vc.ru подкастеров разделилось. Некоторые планируют попробовать подписку в Apple Podcast: например, размещать в ней дополнительные эпизоды шоу или делать эксклюзивные для платформы аудиоверсии записанных видео. Сейчас подобные материалы публикуют на Patreon.

Но эксклюзивность некоторых выпусков на Apple Podcasts может разделить слушателей по платформам, на что готовы идти не все создатели подкастов.

Авторы видят в подписке Apple способ дополнительной монетизации, который не должен повлиять на обычных слушателей, не готовых финансово поддерживать их проекты.

Полностью же переводить проекты на платную подписку на платформе Apple и отказываться от других площадок пока не собираются.

Аргументы «за»

Если появится возможность сохранить бесплатный контент и параллельно с ним выпускать дополнительный платный (такой аналог Patreon), то для пары проектов, конечно, подключим.

Например, «Питч Дичь» уже давно требует отдельной странички для активных слушателей, готовых поддерживать проект, но просто руки не доходили все грамотно оформить. Если Apple Podcasts сделает этот инструмент простым, то почему бы им не воспользоваться.

Константин Колосков
cооснователь студии Brainstorm.fm

Я думаю, что это довольно интересное нововведение, и мы планируем придумать какие-то форматы, чтобы его потестить. Но это точно не будет в ущерб основному контенту, и мы точно не будем переводить все наши текущие проекты под пейволл, но придумаем классную бонусную историю, и как раз в команде это обсуждаем.

Кристина Вазовски
подкастерка, основательница студии «Толк»

Мы совершенно точно будем использовать новую функциональность «Apple Подкастов», как только изучим все нюансы.

Насколько понятно по первым сообщениям, Apple не настаивает на том, чтобы контент размещаемый у них был эксклюзивным. Поэтому мы сможем параллельно использовать и Patreon, и «Apple Подкасты» для эксклюзивного контента.

Как автор я теперь задумался на тему того, чтобы не рассеивать аудиторию по разным площадкам, а стараться концентрировать её в «Apple Подкастах», потому что там появился понятный способ монетизации.

Не исключаю, что наш видеоподкаст «Купертино», который пока выходит только на YouTube, чисто в звуке будет доступен только на платформе Apple.

Сергей Епихин
контент-директор SoundStream, создатель BeardyCast

Аргументы «против»

Если говорить про подкасты, где я автор — я скорее понаблюдаю, в целом у меня нет задачи их монетизировать. Мне важно, чтобы сервис был бы доступен не только для пользователей Apple, потому что мне бы не хотелось таким образом разделять свою аудиторию.

Лев Пикалёв
основатель студии «Подкастерская»

Я не планирую подключать подписку Apple для своих проектов — и это нововведение мне кажется очень опасным и вредным для индустрии. Я надеюсь, что оно просто не выстрелит и не вызовет достаточного интереса, как подписка на каналы YouTube, которую Google ввела несколько лет назад, а про неё многие до сих пор просто не знают.

Сила подкастов, как формата — в децентрализации. Они не привязаны ни к одной конкретной платформе, а значит не зависят от решений одного технологического гиганта. Это позволяет подкастам быть более свободными и экспериментальными в своих содержании и форме.

По этой причине единственный верный путь для монетизации подкастов — это монетизация, которая никак не связана с одной конкретной подкаст-платформой.

Григорий Пророков
создатель подкаста Blitz and Chips

Так получилось, что мы выходим при поддержке и в соавторстве с «Альфа-банком» и заинтересованы прежде всего в том, чтобы расширять аудиторию подкаста, а не прятать от нее часть контента. Из-за этого пока участие в подписке мы не рассматриваем. Но идее всего один день, не исключаю, что что-то изменится.

Теоретически ход кажется любопытным, так как у многих подкастов есть своя очень лояльная аудитория, которая будет рада платить любимым авторам.

Александр Поливанов
соавтор подкаста «Деньги пришли»

Apple стала первой площадкой, которая предлагает подкастерам зарабатывать напрямую — без рекламы

Основные стриминговые площадки помогают с продвижением и популяризацией подкастов и стараются привлечь к себе авторов подкастов, но никто не делится с ними деньгами с платных подписок на сервисы, отмечает контент-директор SoundStream и создатель BeardyCast Сергей Епихин.

Apple же стала первой площадкой, которая предлагает авторам получать деньги напрямую от слушателей. Но при этом не запрещает им делать рекламные интеграции внутри выпусков шоу.

Анонс Apple находится в области общего тренда на creator economy. Все площадки и соцсети, наконец, начинают платить авторам или собираются вводить подобное в 2021 году. Первым был YouTube, у TikTok уже это есть, Instagram, Facebook, Clubhouse — практически все запустят в этом году.

На мой взгляд, это очень классная парадигма, которая позволяет зарабатывать на контенте практически напрямую, без рекламных площадок.

За музыку приучили платить, будет здорово, если будут платить и за подкасты. Я ратую за то, чтобы подкасты стали платными, потому что всё имеет свою цену. Поэтому слушайте подкасты, пока они бесплатные.

Павел Гуров
автор подкаста Gurov Digital

Подписка может стать неплохим способом заработка для авторских медиа, тогда как для корпоративных подкастов это малоинтересно — у них другие цели, отмечает основатель студии «Подкастерская» Лев Пикалёв.

Новая идея Apple хороша как дополнительный, а, возможно, и основной способ монетизации для тех подкастов, которые испытывают с этим сложности.

Александр Поливанов
соавтор подкаста «Деньги пришли»

Если у подкастов есть большая лояльная база и время на создание дополнительного контента, но при этом сейчас не очень много рекламодателей, подписка в «Подкастах Apple» может стать прикольной инициативой.

Но нужно смотреть, как и кто будет к этому подходить, потому что там возможностей для фантазии довольно много.

Кристина Вазовски
подкастерка, основательница студии «Толк»

Пока Apple не публиковала минимальную стоимость подписки, но заявляет, что у авторов будет «широкий диапазон цен».

Если у автора 100 подписчиков и каждый платит 230 рублей, то он сможет получать 16 тысяч рублей в месяц, предположил автор подкаста Gurov Digital Павел Гуров.

Допустим, у автора 100 подписчиков.

На скриншотах Apple для примера стоимость подписки была 230 рублей в месяц. Комиссия Apple — 30%, это 6900 рублей. Абонентская плата за Apple Podcasts — $20 в год, около 130 рублей в месяц.

В итоге за месяц создатель подкаста получает 16 тысяч рублей.

Павел Гуров
автор подкаста Gurov Digital

Не все создатели подкастов считают предложение Apple выгодным. Комиссия в Apple Podcasts выше, чем на Patreon (30% против 12%), а эксклюзивность снизит охват на других площадках, считает соавтор подкаста «Норм» Дарья Черкудинова.

В анонсе Apple каналы выглядят очень красиво, условия описаны завлекательно. Но когда начинаешь считать, понимаешь, что не так уж и выгодно это предложение небольшим создателям — заплатить сначала $20, а потом отдать гиганту ещё 30% от выручки. У многих подкастеров в России есть Patreon, который берёт себе намного меньший процент (от 5% до 12% в зависимости от тарифа).

У подкаста «Норм» тоже есть Patreon, но мы его почти не развиваем. Причины две: во-первых, у нас в каждом выпуске есть реклама, в некоторых выпусках — по две интеграции, и нам с моей коллегой Настей кажется, что слушатели не должны платить за контент, в котором есть спонсорские объявления.

Да, на Patreon можно было бы выкладывать выпуски без рекламы, но это снизило бы охваты на площадках, кроме того, это отдельная работа — строить комьюнити на Patreon, выкладывать туда эксклюзивный контент. До этого пока просто не доходят руки, и это вторая причина.

Дарья Черкудинова
соавтор подкаста «Норм»

Пока окончательные условия работы с Apple неясны — например, как правильно платить налоги с подписок и будет ли компания работать с самозанятыми, замечает cооснователь студии Brainstorm.fm Константин Колосков.

Сложно сказать, будет ли предложение Apple выгодным.

Как создатель я должен платить каждый год фиксированную стоимость за право включения платного контента, потом с каждого платежа моих слушателей я должен 30% (а через год успешной работы — 15%) отдавать Apple. Это вроде как адекватно, но самая сложная часть начинается при получении денег на свой счет.

Выплаты проводит сама Apple, поэтому с меня точно захочет взять что-то банк за международный перевод, а потом еще нужно разобраться с налогами в России. И сразу возникает вопрос: если я выступаю как самозанятый, то Apple вообще захочет со мной иметь какие-то дела?

Константин Колосков
cооснователь студии Brainstorm.fm

Слушатели поддерживают подкасты через Patreon — Apple может увеличить платящую аудиторию

У многих популярных подкастов есть дополнительные материалы, например, эксклюзивные спецвыпуски, которые доступны подписчикам на Patreon, отмечает контент-директор SoundStream Сергей Епихин.

Apple Podcasts может позволить дополнительно монетизировать этот контент и расширить платящую аудиторию подкаста.

Почти у каждого крупного подкаста есть дополнительный контент, мы не исключение – все проекты семейства BeardyCast записывают небольшие эксклюзивные выпуски, которые доступны только нашим подписчикам на сервисе Patreon.

Это наша самая лояльная и преданная аудитория, но сервис Patreon максимально недружелюбен к российскому пользователю. Нужно очень постараться, чтобы поддержать любимого автора.

Обновление Apple Podcasts исправит это, потому что почти у каждого пользователя техники Apple настроен Apple Pay с привязанной картой. Оформить подписку можно будет в один клик.

Сергей Епихин
контент-директор SoundStream

Patreon служит не только для заработка — это общепринятый инструмент для общения с сообществом, отмечает сооснователь проекта Disgusting Men и подкаста «Отвратительные мужики» Пётр Сальников.

В первую очередь подписку в Apple Podcast он рассматривает с точки зрения работы с аудиторией, а не дополнительный источник денег.

Disgusting Men использует для дополнительной монетизации Patreon. Для нас это не столько источник дополнительных средств, сколько один из способов модерации сообщества: подписчики получают определенные бонусы, но по факту мы им ничего не продаём — скорее, даём возможность поддержать проект тем, кому хочется.

Мы, в свою очередь, получаем прямой канал общения с отдельно взятой частью аудитории, которая по-разному участвует в жизни редакции.

Ещё один источник небольших ежемесячных денег — это классно, но конечная цель работы с сообществом всё-таки не в бабках, поэтому тут нужно разобраться и понять, как это можно использовать для эффективного комьюнити-менеджмента. Спешить с этим точно не следует.

Мы начали использовать Patreon, когда уже прошли точку явной нужды в пользовательской поддержке. Хотя многие хватались за голову и кричали: «Срочно заводите, это же бабло мимо проходит!».

Пока мы не сформулировали для себя, как именно это будет устроено, и не убедились, что при этом вокруг нас не сформируется ненужная попрошайническая аура — мы не спешили.

Пётр Сальников
сооснователь проекта Disgusting Men и подкаста «Отвратительные мужики»

Самое интересное из анонсов Apple для подкастеров — не подписка, а новые расширенные метрики и функции по управлению контентом, отмечает Сальников. Поэтому, по его словам, такой ход со стороны Apple — «однозначное благо».

Скриншот из аналитических инструментов Apple Podcasts Apple

Анонс Apple показывает, что рынок подкастов растёт — но авторы опасаются его дробления по аналогии с видеосервисами

Шаг со стороны Apple может дать возможность заработать, но быстрее приведёт к тому, что на каждой платформе появятся свои эксклюзивные подкасты, считает Сергей Епихин.

Подписка даст авторам подкастов возможность зарабатывать на своем контенте напрямую без рекламы, но быстрее приведет к тому, что подкасты перестанут быть свободно доступным форматом контента, приблизившись к тому, что мы видим в стриминговых сервисах. Скоро нам придется слушать одни подкасты на платформе Apple, другие в Spotify, третьи – у «Яндекса».

Сергей Епихин
контент-директор SoundStream, создатель BeardyCast

Привязка подкастов к платформе может лишить авторов свободы творчества и сделает шоу «более предсказуемыми», так как создатели подкастов будут учитывать особенности платформы, например, алгоритмы ранжирования и выдачи подкастов в приложении, отмечает создатель подкаста Blitz and Chips Григорий Пророков.

К сожалению, сейчас наблюдается тенденция, что платформы пытаются всё больше вещей взять под контроль: Spotify занимаются чем-то подобным, в России всё пока ограничивается эксклюзивами для платформ но, думаю, до подписок тоже дойдёт.

Думаю, в конечном счёте, это печально скажется на индустрии: контроль технологических гигантов — когда у них в руках и дистрибуция с дискавери, и монетизация, и другие методы фильтрации и управления контентом — приведёт к тому, что подкасты будут более предсказуемые, более скучные и более однообразные.

Григорий Пророков
автор подкаста Blitz and Chips

Довольно интересно, что будет дальше, потому что такие решения всегда довольно сильно меняют рынок.

Apple вводит подписки: окей, кто следующий? Как авторы будут с этим обращаться? Приведет ли это новую аудиторию на платформу? Будут ли авторы делать эксклюзивный контент? Или наоборот, перейдут куда-то ещё, где можно будет полностью слушать бесплатно — покажет время.

Это зависит не только от Apple, но и от других игроков рынка, авторов подкастов и так далее.

Кристина Вазовски
подкастерка, основательница студии «Толк»

Некоторые подкастеры считают, что дробления российского рынка не произойдёт — он слишком маленький, чтобы терять аудиторию на других сервисах.

Apple остается гигантом для подкастеров, но не стоит забывать, что у нас есть «Яндекс.Музыка», которая забирает на себя большУю долю прослушиваний. А впереди еще запуск Spotify в расширенной версии. Кажется, что слушателю все еще будет проще поддержать любимого автора через Patreon, Boosty или какой-то еще сервис, не изменяя привычки потребления и не переходя специально в другой плеер.

Прикольно, что теперь можно будет говорить о демократизации эксклюзивов для площадок. Я как российский подкастер могу заявить, что у меня эксклюзивный подкаcт для Apple Podcasts, за доступ к которому нужно заплатить. Это интересно, в это стоит поиграть, но не думаю, что это повлияет глобально на подкастинг.

Рынок слушателей у нас не такой большой, чтобы создавать дополнительные ограничения для прослушивания шоу, поэтому закрываться за пейволлом не станут, а делать дополнительный контент готовы далеко не все. А те, кто готовы, уже раскачали свои Patreon-страницы.

Интереснее было бы, если бы Apple Podcasts ввели монетизацию по примеру YouTube: тогда пошла бы дикая гонка за прослушиваниями, но это, видимо, либо никогда не случится, либо это сделает Spotify.

Павел Гуров
автор подкаста Gurov Digital

#apple #подкасты #patreon #монетизация

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Максим Борисик

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Отличная статья! Разложили нововведение apple по полочкам. Сам запускал свой подкаст и понял, что на 1 выпуск тратится десятки часов времени, а выхлопа очень мало, если не заниматься этим постоянно. Может быть, монетизация ещё больше разгонит рынок подкастов

Отдельное спасибо за опрос «главных» подкастеров России. Не хватило мнения медузы и «либо/либо», как крупнейших игроков :)

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Valentin Dombrovsky

Максим
0

Ну прям уж десятки часов... Я бы сказал, что, возможно, на первые выпуски тратится больше времени, после всё уже идёт «на потоке» проще. Опять же тут зависит от степени, в которой «упарываться». Скажем, в Moscow Python Podcast (один из самых популярных подкастов раздела «Технологии» в Яндекс.Музыке) мы подошли к этому вопросу достаточно просто — записываем выпуски без особого монтажа и зачастую импровизируя в процессе. Ну и вроде бы получается неплохо — народ слушает (и смотрит). :)

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