Apple остается гигантом для подкастеров, но не стоит забывать, что у нас есть «Яндекс.Музыка», которая забирает на себя большУю долю прослушиваний. А впереди еще запуск Spotify в расширенной версии. Кажется, что слушателю все еще будет проще поддержать любимого автора через Patreon, Boosty или какой-то еще сервис, не изменяя привычки потребления и не переходя специально в другой плеер.

Прикольно, что теперь можно будет говорить о демократизации эксклюзивов для площадок. Я как российский подкастер могу заявить, что у меня эксклюзивный подкаcт для Apple Podcasts, за доступ к которому нужно заплатить. Это интересно, в это стоит поиграть, но не думаю, что это повлияет глобально на подкастинг.

Рынок слушателей у нас не такой большой, чтобы создавать дополнительные ограничения для прослушивания шоу, поэтому закрываться за пейволлом не станут, а делать дополнительный контент готовы далеко не все. А те, кто готовы, уже раскачали свои Patreon-страницы.

Интереснее было бы, если бы Apple Podcasts ввели монетизацию по примеру YouTube: тогда пошла бы дикая гонка за прослушиваниями, но это, видимо, либо никогда не случится, либо это сделает Spotify.