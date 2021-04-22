Это около 2% от всех трат компании за год.

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МТС вложила в перезапуск онлайн-кинотеатра «МТС ТВ» под брендом Kion более 2 млрд рублей. Так посчитала VTimes по отчетности «МТС Медиа» и подтвердил собеседник изданию, близкий к МТС.

«МТС Медиа» занималась перезапуском онлайн-кинотеатра, говорили в компании. Издание пишет, что «дочка» сначала заняла у МТС 187 млн рублей, но вернула. Сейчас непогашенный долг «МТС Медиа» перед МТС достигает 2 млрд рублей.

Вдобавок, в 2020 году МТС увеличила уставный капитал «дочки»: она вложила 50 млн рублей деньгами и 92,4 млн рублей авторскими правами, пишет VTimes. Это небольшая часть от всех трат МТС в 2020 году — 96,9 млрд рублей. Представитель МТС от комментариев отказался.

20 апреля МТС перезапустила свой онлайн-кинотеатра «МТС ТВ» под брендом Kion. В рамках перезапуска видеосервис открыл направление Kion Originals — это эксклюзивные сериалы, полнометражные картины и документальные фильмы, которые будут доступны только в онлайн-кинотеатре.

В компании ожидают 20 млн платящих подписчиков в 2023 году. В мае 2020 года бывший президент МТС Алексей Корня заявлял, что медиабизнес занимает всего около 2% выручки группы или 10 млрд рублей.