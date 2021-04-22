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Медиа
Рая Хачатрян

МТС вложила в перезапуск онлайн-кинотеатра Kion 2 млрд рублей — VTimes Статьи редакции

Это около 2% от всех трат компании за год.

13 13 комментариев
1138 просмотров

МТС вложила в перезапуск онлайн-кинотеатра «МТС ТВ» под брендом Kion более 2 млрд рублей. Так посчитала VTimes по отчетности «МТС Медиа» и подтвердил собеседник изданию, близкий к МТС.

«МТС Медиа» занималась перезапуском онлайн-кинотеатра, говорили в компании. Издание пишет, что «дочка» сначала заняла у МТС 187 млн рублей, но вернула. Сейчас непогашенный долг «МТС Медиа» перед МТС достигает 2 млрд рублей.

Вдобавок, в 2020 году МТС увеличила уставный капитал «дочки»: она вложила 50 млн рублей деньгами и 92,4 млн рублей авторскими правами, пишет VTimes. Это небольшая часть от всех трат МТС в 2020 году — 96,9 млрд рублей. Представитель МТС от комментариев отказался.

20 апреля МТС перезапустила свой онлайн-кинотеатра «МТС ТВ» под брендом Kion. В рамках перезапуска видеосервис открыл направление Kion Originals — это эксклюзивные сериалы, полнометражные картины и документальные фильмы, которые будут доступны только в онлайн-кинотеатре.

В компании ожидают 20 млн платящих подписчиков в 2023 году. В мае 2020 года бывший президент МТС Алексей Корня заявлял, что медиабизнес занимает всего около 2% выручки группы или 10 млрд рублей.

  • В 2020 году общая выручка легальных онлайн-видеосервисов в России составила 38,94 млрд рублей, говорилось в исследовании аналитической компании Telecom Daily. Это на 52% больше, чем годом ранее.

  • Среди игроков по объёму выручки лидирует ivi, но за год его доля снизилась с 25% до 22,5%. В тройке лидеров также Okko, доля которой сократилась с 15% до 13,6%, и YouTube с 9% против 13% годом ранее.

#новость #мтс #видеосервисы

13 13 комментариев
2
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13 комментариев
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Станислав Назаров

16

Ну все, Тинькофф, только ты как лох без онлайн кинотеатра остался. 

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Стартапер-пессимист

Станислав
5

Чуть-чуть подождём и можно будет инвестировать в онлайн-кинотеатры Магнита и Пятёрочки.

Ответить

alex twit

Стартапер-песси…
1

Которые битвы за просрочку будут показывать

Ответить

Andrey Vasilev

9

В компании ожидают 20 млн платящих подписчиков в 2023 году.

Вот это манямирок.

Ответить

Святослав Гусев

Andrey
0

Скорее речь про «МТС Premium», это что-то типа «Яндекс Плюс» и «Сбер Прайм».

Ответить

alex twit

8
Ответить

Тофик Вартанов

6

Все хотят урвать этот кусок рынка, прицел на качественные эксклюзивы будет определять лидеров, ivi и okko как первопроходцы сильно сдулись и держатся за счет предустановленных приложений на смарт тв .

Kinopoisk и Start сейчас на голову выше.

Мы еще увидим много слияний и мультиподписок.

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Вася Пражкин

3

 В компании ожидают 20 млн платящих подписчиков в 2023 году.

Тут на месте текущих пользователей МТС я бы поднапрягся.

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alex twit

Вася
2

Ворота все оплатят

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Arartem

2

Мне кажется, что на Википедии нужно сделать статью. Некрофилия - это... и ссылку на эту новость.

Ответить

Nazar Zavyalov

2

Нормально подготовились))

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Юрий Белов

0

А кого сейчас удивить онлайн-кинотеатром 😂? Уже есть Netflix, Кинопоиск, Ororo, Puzzle-Movies на худой конец. За МТС ТВ я бы платить не стал 🥱

Ответить

Arartem

Юрий
4

Я вот не хочу платить за Ямузыку, но плачу за неё в общей подписке Кинопоиска.
Получается что можно сказать что я пользуюсь яндекс музыкой, а по факту нет.
Так же будет наверное и у МТС. Оформил подписку на Мтс премиум и в отчётноси будешь как платящий пользователь за мтс музыка фильмы тарифы и остальной мусор, который подключат к премиум подписке.

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