Она позволяет записывать звук без потери качества и видео в высоком разрешении.

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Тель-авивская компания Riverside.fm привлекла инвестиции от Seven Seven Six сооснователя Reddit Алексиса Оганяна, Zeev-ventures.com, кинорежиссёра Кейси Нейстата, блогера Маркуса Браунли и других, пишет TechCrunch.

Riverside.fm — это онлайн-платформа, которая позволяет записывать аудио без потери качества и видео в качестве 4K при плохом интернет-соединении. Пользователь может записывать видео прямо в браузере и приглашать до восьми гостей.

Первые 60 минут записи бесплатные, подписка на сервис стоит от $9 до $29 в месяц, либо от $7,5 до $24 в месяц при условии подписки на год. Пока платформа работает только в браузере Chrome на компьютере или в приложении для iPhone, мобильные версии браузеров не поддерживаются.

На сайте сервис рассказывает, что им пользуются в Disney, Microsoft, Spotify, Marvel и Verizon Media.

Привлечённые инвестиции компания планирует направить на расширение персонала и создание дополнительных функций в сервисе.