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Рая Хачатрян

Минюст внёс «Медузу» в список иноагентов Статьи редакции

«Медуза» обжалует решение.

49 49 комментариев
1778 просмотров

Минюст внес «Медузу» и «Первое антикоррупционное СМИ» в список иностранных агентов.

23 апреля 2021 года во исполнение требований действующего законодательства Российской Федерации в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, включены юридическое лицо, зарегистрированное в Латвийской Республике, SIA «Medusa Project» и общество с ограниченной ответственностью «Первое антикоррупционное СМИ».

Заявление Минюста

Гендиректор издания Галина Тимченко сообщила «МБХ медиа», что «Медуза» обжалует включение в список иностранных агентов. «Знаете, в России в 2021 году возможно все. Я не удивилась. Хотя не могу сказать что мы этого ждали, но думали, что такое развитие ситуации возможно», — заявила она.

Она также добавила, что Минюст никак не предупредил издание: ««Ничего не было, на фоне голубого неба это случилось», — сказала Тимченко.

Источник «Открытых медиа» в администрации президента заявил, что издание внесли в черный список в ответ на действия Латвии, где она зарегистрирована. По его словам, Латвия последовательно блокирует вещание и сайты российских государственных каналов — настало время отвечать.

СМИ-«иноагентами» в России признаны девятнадцать изданий и людей. Среди них — «Голос Америки», Телеканал «Настоящее время», «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» и другие.

С 2017 года «иностранными агентами» признаются зарегистрированные за рубежом юрлица или иностранные структуры без юрлица, которые распространяют «печатные, аудиовизуальные и иные материалы» и финансируются из иностранных источников.

Они обязаны предоставлять в Минюст данные о персональном составе руководства, расходовании средств, аудиторской проверке.

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Gre Li

56

Когда-то Британия обязала маркировать товары по стране происхождения, чтобы потребитель мог отличить менее качественные на тот момент товары из Германии. Тогда Германия провела работу над контролем качества и квалификацией рабочих, и маркировка «Сделано в Германии» стала эдаким знаком качества.

С «иностранными агентами» в России история немного другая, но идёт в ту же сторону: «иностранными агентами» называются самые достойные, тоже превращается в знак качества.

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Fumar mata

Gre
12

Ну медузу назвать качественным изданием - это надо постараться. 

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Вася Пражкин

Fumar
2

По сравнению с Лентой или Газетой Медуза прям образец качества.

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Andrei Apanasik

Вася
4
Ответить

Stepan Popov

Fumar
0

А кто для вас качественные издания? Или авторитетные?

Ответить

Konstantin_Andreevich

30

VC, TJ следующие

Ответить

Алексей Кравцов

Konstantin_Andr…
1

И все площадки «около it» т.к. люд околоитешный/итешный достаточно политизирован.

Ответить

Andrei Apanasik

Алексей
1

Ну...помнится, что до того же Хабра уже пытались докопаться.

Ответить

Yuri Istomin

Andrei
1

Они уже на Кипре зарегались, во избежание)))

Ответить

Konstantin_Andreevich

Алексей
–1

Во-первых, тут достаточно образованных и думающих людей, которых не обмануть выступлениями по телику. Во-вторых, VC не выгоден контрастом - на западе высокие технологии и ракеты, а у нас продуктовые дискаунтеры.

Ответить

Yuri Istomin

Konstantin_Andr…
0

ТЖ не жалко, там одни боты и школьники.

Ответить

Alexander Mitryashkin

8

"Первое антикоррупционное СМИ" иностранный агент. Так и знал, что противодействие коррупции - это пагубный западный тренд

Ответить

semen matrasov

Alexander
3

Коррупция это скрепа которая держит вертикаль 

Ответить

Юрий Белоножкин

Alexander
0

Антикоррозионное?

Ответить

Alexander Mitryashkin

Юрий
0

Автозамена любит подставить

Ответить

Pepe Smoke

5

зарегистрированное в Латвийской Республике

иностранный агент

нет, 6лять, отечественный! 

Ответить

Gre Li

Pepe
8

Вы из свидетелей «Нидерландского» Яндекса?

Ответить

Юрий Белоножкин

Gre
7

Но ведь Медуза и правда на 100% иностранная.

Ответить

Gre Li

Юрий
0

Ещё скажите, там работают ЦРУшники.

Ответить

Дмитрий Новиков

Gre
4

да, ну такого же не бывает, чтобы разведки как-то взаимодействовали со СМИ. Идиотская мысль для любителей шапочек из фольги.

Ответить

Stepan Popov

Юрий
0

Они, главная редакция, туда переехали несколько лет назад, понимая, что начнут прижимать, офисы шмонать и так далее и тому подобное ((с) Песков)

Ответить

Андрей Ма

Gre
–1

Яндекс деньги рубить в России, налоги платит я думаю тоже в России. А если контора, полностью получает финансы не пойми от куда, извольте это указать. 

Ответить

Pepe Smoke

Андрей
1

хе-хе, у них на сайте постоянно рекламные посты выходят с разными брендами, в том числе и российскими, ну это как минимум

Ответить

Stepan Popov

Андрей
–2

Яндекс как раз, поскольку бенефициары в Нидерландах, прибыль туда и выводит, как и многие другие. Например Альфа Групп Фридмана, ЕвроХим, если покопаться список большой

Ответить

ivanfallout

6

Думал, что они давно уже в том списке

Ответить

Max Hype

1

Ура, у нас скоро останется один православный первый канал из разрешенных СМИ .

Ответить

Raimond Vladimirov

Max
3

Скорее второй

Ответить

Shlomo Goldenberg

–2

читайте риа фан и царьград (хотя медуза тоже мутная)

Ответить

Алексей Кравцов

Shlomo
2

Соглашусь. Медуза мутная, прям очень. Зотя бывают материалы очень и очень достойные( не на политические темы).

Ответить

Shlomo Goldenberg

Алексей
4

я пару раз читал, там какой-то негатив, все плохо, все пропало

Ответить

Алексей Кравцов

Shlomo
3

Негатив для них это норма, с кричащими заголовками и «надрывным» текстом.

Ответить

Stepan Popov

Алексей
4

Лучше конечно смотреть федеральные каналы и читать Майл.сру. Там все хорошо

Ответить

Denis Korablev

Stepan
4

Конечно. Перед тобой же стоит строгий выбор: Или/или

Ответить

Алексей Кравцов

Stepan
2

Я не смотрю ТВ никакое, но читаю как условные оппозиционные СМИ так и госСМИ для развития критического мышления и понимания новостной повестки в целом. Если человек читает госСМИ это не говорит, что он «за» власть и против оппозиции. Тоже самое в обратную сторону.

Ответить

Stepan Popov

Алексей
1

В этом согласен, истина где-то рядом, как сказал великий)

Ответить

Виктор Петров

Stepan
0

Точно. Весь мир - чёрно-белый и квадратный.
А который тут нах несогласен - мы ево с фекалием сожрём. Правда же?

Ответить

Это

2

Следующим походу станет СМИ,, дождь" .

Ответить

Igor Fedorov

1

Осталось вернуть политинформации по утрам и коллективное чтение газеты "Правда". Ну или с каким-то другим правильным названием и не менее идеологически выверенным содержанием

Ответить

Stepan Popov

0

Теперь они в своих статьях буду писать про себя - «признаны в России «иностранным агентом» мы указываем это по требованию властей» 😁 а вообще как говорится история смешная, ситуация страшная.

Ответить

Андрей Ма

0

Я не могу одного понять. Ну хорошо, признали иностранным агентом, обязали это указать. Если ты адекватное СМИ, тебя интересно читать, какая разница откуда деньги.

Ответить

Юрий Белоножкин

Андрей
1

Финансирование влияет на повестку освещаемых новостей.

Ответить

Андрей Ма

Юрий
0

Ну медузу, можно почитать. 

Ответить

Это

0

Почему?

Ответить

Anton Frolov

0

Ну а как это повлияет на возможность их читать? Прибьют где-нть плашку в углу сайта, и все.

Ответить

Александр Привалов

Anton
0

Я помню, несколько газет так сами закрылись, типа "мы никакие не агенты, идите к чёрту", хотя на это и расчёт

Ответить

Григорий Копиев

Anton
0

Обяжут создать юрлицо в РФ, в случае отказа заблокируют через Роскомнадзор

Ответить

Виталий Шутов

Григорий
0

Круто, читателей прибавится. Заблокировано РКН - это уже тоже знак качества.

Ответить

Григорий Копиев

Виталий
0

Не знаю статистику, но среди моего окружения все, кто читает Медузу, делают это через браузер, а не приложение, и не пользуются VPN на постоянной основе. Так что сомневаюсь, что это хорошо скажется на их популярности в России

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Юрий Другач

0

Ну теперь читателей точно поприбавится

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