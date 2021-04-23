Минюст внёс «Медузу» в список иноагентов Статьи редакции
«Медуза» обжалует решение.
Минюст внес «Медузу» и «Первое антикоррупционное СМИ» в список иностранных агентов.
Гендиректор издания Галина Тимченко сообщила «МБХ медиа», что «Медуза» обжалует включение в список иностранных агентов. «Знаете, в России в 2021 году возможно все. Я не удивилась. Хотя не могу сказать что мы этого ждали, но думали, что такое развитие ситуации возможно», — заявила она.
Она также добавила, что Минюст никак не предупредил издание: ««Ничего не было, на фоне голубого неба это случилось», — сказала Тимченко.
Источник «Открытых медиа» в администрации президента заявил, что издание внесли в черный список в ответ на действия Латвии, где она зарегистрирована. По его словам, Латвия последовательно блокирует вещание и сайты российских государственных каналов — настало время отвечать.
СМИ-«иноагентами» в России признаны девятнадцать изданий и людей. Среди них — «Голос Америки», Телеканал «Настоящее время», «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» и другие.
С 2017 года «иностранными агентами» признаются зарегистрированные за рубежом юрлица или иностранные структуры без юрлица, которые распространяют «печатные, аудиовизуальные и иные материалы» и финансируются из иностранных источников.
Они обязаны предоставлять в Минюст данные о персональном составе руководства, расходовании средств, аудиторской проверке.
Когда-то Британия обязала маркировать товары по стране происхождения, чтобы потребитель мог отличить менее качественные на тот момент товары из Германии. Тогда Германия провела работу над контролем качества и квалификацией рабочих, и маркировка «Сделано в Германии» стала эдаким знаком качества.
С «иностранными агентами» в России история немного другая, но идёт в ту же сторону: «иностранными агентами» называются самые достойные, тоже превращается в знак качества.
Ну медузу назвать качественным изданием - это надо постараться.
По сравнению с Лентой или Газетой Медуза прям образец качества.
VC, TJ следующие
И все площадки «около it» т.к. люд околоитешный/итешный достаточно политизирован.
Ну...помнится, что до того же Хабра уже пытались докопаться.
Во-первых, тут достаточно образованных и думающих людей, которых не обмануть выступлениями по телику. Во-вторых, VC не выгоден контрастом - на западе высокие технологии и ракеты, а у нас продуктовые дискаунтеры.
"Первое антикоррупционное СМИ" иностранный агент. Так и знал, что противодействие коррупции - это пагубный западный тренд
Антикоррозионное?
зарегистрированное в Латвийской Республике
иностранный агент
нет, 6лять, отечественный!
Но ведь Медуза и правда на 100% иностранная.
да, ну такого же не бывает, чтобы разведки как-то взаимодействовали со СМИ. Идиотская мысль для любителей шапочек из фольги.
Они, главная редакция, туда переехали несколько лет назад, понимая, что начнут прижимать, офисы шмонать и так далее и тому подобное ((с) Песков)
хе-хе, у них на сайте постоянно рекламные посты выходят с разными брендами, в том числе и российскими, ну это как минимум
Яндекс как раз, поскольку бенефициары в Нидерландах, прибыль туда и выводит, как и многие другие. Например Альфа Групп Фридмана, ЕвроХим, если покопаться список большой
Ура, у нас скоро останется один православный первый канал из разрешенных СМИ .
читайте риа фан и царьград (хотя медуза тоже мутная)
Соглашусь. Медуза мутная, прям очень. Зотя бывают материалы очень и очень достойные( не на политические темы).
я пару раз читал, там какой-то негатив, все плохо, все пропало
Негатив для них это норма, с кричащими заголовками и «надрывным» текстом.
Лучше конечно смотреть федеральные каналы и читать Майл.сру. Там все хорошо
Я не смотрю ТВ никакое, но читаю как условные оппозиционные СМИ так и госСМИ для развития критического мышления и понимания новостной повестки в целом. Если человек читает госСМИ это не говорит, что он «за» власть и против оппозиции. Тоже самое в обратную сторону.
Точно. Весь мир - чёрно-белый и квадратный.
А который тут нах несогласен - мы ево с фекалием сожрём. Правда же?
Осталось вернуть политинформации по утрам и коллективное чтение газеты "Правда". Ну или с каким-то другим правильным названием и не менее идеологически выверенным содержанием
Теперь они в своих статьях буду писать про себя - «признаны в России «иностранным агентом» мы указываем это по требованию властей» 😁 а вообще как говорится история смешная, ситуация страшная.
Я не могу одного понять. Ну хорошо, признали иностранным агентом, обязали это указать. Если ты адекватное СМИ, тебя интересно читать, какая разница откуда деньги.
Финансирование влияет на повестку освещаемых новостей.
Ну а как это повлияет на возможность их читать? Прибьют где-нть плашку в углу сайта, и все.
Я помню, несколько газет так сами закрылись, типа "мы никакие не агенты, идите к чёрту", хотя на это и расчёт
Обяжут создать юрлицо в РФ, в случае отказа заблокируют через Роскомнадзор
Круто, читателей прибавится. Заблокировано РКН - это уже тоже знак качества.
Не знаю статистику, но среди моего окружения все, кто читает Медузу, делают это через браузер, а не приложение, и не пользуются VPN на постоянной основе. Так что сомневаюсь, что это хорошо скажется на их популярности в России
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