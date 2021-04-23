«Медуза» обжалует решение.

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Минюст внес «Медузу» и «Первое антикоррупционное СМИ» в список иностранных агентов.

23 апреля 2021 года во исполнение требований действующего законодательства Российской Федерации в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, включены юридическое лицо, зарегистрированное в Латвийской Республике, SIA «Medusa Project» и общество с ограниченной ответственностью «Первое антикоррупционное СМИ». Заявление Минюста

Гендиректор издания Галина Тимченко сообщила «МБХ медиа», что «Медуза» обжалует включение в список иностранных агентов. «Знаете, в России в 2021 году возможно все. Я не удивилась. Хотя не могу сказать что мы этого ждали, но думали, что такое развитие ситуации возможно», — заявила она.

Она также добавила, что Минюст никак не предупредил издание: ««Ничего не было, на фоне голубого неба это случилось», — сказала Тимченко.

Источник «Открытых медиа» в администрации президента заявил, что издание внесли в черный список в ответ на действия Латвии, где она зарегистрирована. По его словам, Латвия последовательно блокирует вещание и сайты российских государственных каналов — настало время отвечать.

СМИ-«иноагентами» в России признаны девятнадцать изданий и людей. Среди них — «Голос Америки», Телеканал «Настоящее время», «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» и другие.

С 2017 года «иностранными агентами» признаются зарегистрированные за рубежом юрлица или иностранные структуры без юрлица, которые распространяют «печатные, аудиовизуальные и иные материалы» и финансируются из иностранных источников.

Они обязаны предоставлять в Минюст данные о персональном составе руководства, расходовании средств, аудиторской проверке.