По словам источников, сервис не планирует взимать плату или комиссию с авторов — в отличие от Apple.

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Spotify планирует объявить о запуске подписки на подкасты на следующей неделе, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с планами. По словам источников, Spotify не будет брать плату с авторов за подключение или взимать комиссию и позволит авторам самим устанавливать цены.

Сервис введёт подписки вслед за Apple, которая анонсировала их запуск в мае. Программа Apple для подкастеров стоит $19,99 в год (около 1,5 тысячи рублей), в первый год комиссия для авторов составит 30% от доходов.

Также, по словам источника, пользователи приложения Spotify на iOS при оформлении подписки будут перенаправляться на другой сайт для оплаты, что поможет избежать комиссии Apple.

Spotify заявляет, что приветствует конкуренцию, так как возможности аудио огромны, а место на рынке найдётся для всех. Директор по контенту Spotify Доун Острофф отметила, что для других компаний аудио — побочный бизнес, а для Spotify — основная миссия.