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Медиа
Евгения Евсеева

Spotify вслед за Apple введёт подписку на подкасты — WSJ Статьи редакции

По словам источников, сервис не планирует взимать плату или комиссию с авторов — в отличие от Apple.

8 8 комментариев
746 просмотров

Spotify планирует объявить о запуске подписки на подкасты на следующей неделе, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с планами. По словам источников, Spotify не будет брать плату с авторов за подключение или взимать комиссию и позволит авторам самим устанавливать цены.

Сервис введёт подписки вслед за Apple, которая анонсировала их запуск в мае. Программа Apple для подкастеров стоит $19,99 в год (около 1,5 тысячи рублей), в первый год комиссия для авторов составит 30% от доходов.

Также, по словам источника, пользователи приложения Spotify на iOS при оформлении подписки будут перенаправляться на другой сайт для оплаты, что поможет избежать комиссии Apple.

Spotify заявляет, что приветствует конкуренцию, так как возможности аудио огромны, а место на рынке найдётся для всех. Директор по контенту Spotify Доун Острофф отметила, что для других компаний аудио — побочный бизнес, а для Spotify — основная миссия.

  • По данным исследовательской компании eMarketer, у сервиса более 2,2 млн подкастов. Spotify потратил более $800 млн на покупку подкастинговых компаний, писал Bloomberg.
  • В феврале 2019 года компания купила студии Gimlet Media и Anchor, а затем — Parcast и Ringer. В 2020 году Spotify приобрела эксклюзивные права на распространение подкаста Джо Рогана The Joe Rogan Experience и компанию для хостинга подкастов Megaphone.
  • В ноябре 2020 года сервис провёл опрос среди жителей США, чтобы узнать мнение об отдельной подписке на подкасты по цене от $3.
  • В России Spotify запустился в июле 2020 года. На этапе запуска подкастов в стране не было, но компания пообещала добавить их, «когда будет готова».
Apple предложила авторам подкастов зарабатывать…
Слушатели получат удобный способ поддержать подкасты «в один клик», а создатели — зарабатывать…
vc.ru

#новость #spotify #apple

8 8 комментариев
6
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8 комментариев
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Sergey Klochko

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вот бы еще обе компании догадались разрешить их вообще скрывать, чтобы зря место на экране не занимали.

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Принятый Женя

Sergey
0

Удалить, не?

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Sergey Klochko

Принятый
0

О. Прогнал. В эппл мюзик нет подкастов хвала аллаху. Ну давайте на яндекс музыку заменим. Я вообще не понимаю какое отношение подкасты к музыке имеют.

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Di Buenio

2

Осталось только сделать так, чтобы Спотифай подкасты в России заработали. Тогда можно и о подписках поговорить.

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Давид Сабаури

0

Так они же против решений эпл. Покажите свою силу воли! Убейте эпл:)

Ответить

Степан Марципан

0

ок, можно подписаться на подкасты отдельно, а те, кто опоачивает подписку сейчас, все еще будут иметь к ним доступ?

Ответить

Сидор

0

 Исправьте - Podcasters will pay Apple $19.99 a month to enable subscriptions - в оригинале.
В новости на VC -  "Программа Apple для подкастеров стоит $19,99 в год (около 1,5 тысячи рублей)". 
А то люди офигеют от щедрости Apple )))

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Ivan Miasnikov

0

Введите сначала подкасты в России, ну пожалуйста :)

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