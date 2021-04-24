«Он очень талантливый, но его взгляды не выдерживают критики»: главное из фильма Родиона Чепеля про Павла Дурова Статьи редакции
Сам основатель «ВКонтакте» и Telegram отказался от съёмок, но режиссёр показал ему фильм. О его работе и жизни рассказали одноклассники, однокурсники, учителя, коллеги и партнёры.
23 апреля на Московском Международном кинофестивале состоялась премьера документального фильма «Дуров» о создателе «ВКонтакте» и Telegram. Вечером 24 апреля картина выйдет в онлайн-кинотеатре Kion, который запустила МТС.
Фильм снял журналист Родион Чепель из студии «Амурские волны». Самого Дурова в фильме нет — только архивные кадры. Про его жизнь и работу рассказали одноклассники, однокурсники, учителя и коллеги.
Чепель рассказывал, что показывал фильм Дурову — для этого он лично отвёз копию в Дубай, где расположен офис Telegram. По словам режиссёра, он не искал одобрения Дурова, но «не хотел навредить выходом этого фильма». «Я хотел бы, чтобы тот, о ком рассказывается в фильме, был предупреждён о полном его содержании», — объяснил Чепель.
«Я буду интернет-тотемом»: Дуров в школе
Первый год Дуров учился в Италии, куда его отца пригласили преподавать. Валерий Дуров — профессор СПбГУ, заведующий кафедрой классической филологии, доктор наук.
Когда у отца Дурова закончился контракт в Италии, семья вернулась в Россию и Павел пошёл учиться в Академическую гимназию при СПбГУ.
Концепция школы, которую закончил Дуров, предполагала одновременное углублённое изучение всех предметов. «Если хорошо и правильно примерно с пятого-шестого класса учить, нагружая оба полушария сочетанием, например, углублённого изучения языков и математики, то к концу обучения человек станет дико легко обучаемым», — пояснил Медников.
Чепель объяснил, что Миронов так «мягко пытался сказать», что Дуров списывал, потому что он себе поставил цель получить медаль в школе, в которой это невозможно из-за большой нагрузки по всем предметам.
Режиссёр добавил, что он сам снимается в фильме, потому что герои не хотят говорить напрямую и «боятся рассказывать, что на самом деле происходило». Кроме того, во время съёмок фильма Чепель общался с Дуровым, который объяснял мотивы своих некоторых поступков.
Знакомые Дурова рассказали, как строго он относился к конфиденциальности: в школьном выпускном альбоме не было его фотографии, а вокруг «ВКонтакте» ходили слухи, что Дурова не существует — это проект спецслужб.
Дуров учился в одном классе с Вячеславом Мирилашвили, который стал первым инвестором и сооснователем «ВКонтакте».
В 2011 году на встрече выпускников Дуров предложил Георгию Медникову открыть «первую по-настоящему частную школу» в России, которая не брала бы деньги у государства и родителей, а существовала на проценты от депозита. А управлять школой должен совет директоров.
Затем у Дурова «начались очень серьёзные проблемы», рассказал Медников. Проект пришлось отложить.
«Он уверен, что у него есть способности, которые его отличают от всех остальных»: Дуров в университете
В фильме интервью дал Илья Перекопский, который был вице-президентом «ВКонтакте» с 2009 по 2014 год, а сейчас занимает должность вице-президента Telegram. По его словам, это вообще первое интервью на камеру вице-президента из старой команды «ВКонтакте» и новой команды Telegram.
Он рассказал, что познакомился с Дуровым на первом курсе университета. Тогда предприниматель создал сайт durov.com для филологического факультета СПбГУ с учебными материалами и ответами на билеты.
После durov.com был общеуниверситетский форум spbgu.ru, который тоже создал Дуров. Герои фильма отмечают, что все использовали вымышленные имена и не ставили настоящие фотографии на аватарки.
«Казалось, тот вид, в котором интернет существовал тогда, это единственно возможный. Если бы мне в 2005 году сказали, что это бред», — отметил Олег Илларионов, бывший разработчик «ВКонтакте».
Газета «Деловой Петербург» тогда написала статью про Дурова и его университетский форум — её увидел Вячеслав Мирилашвили и рассказал своему деловому партнёру Льву Левиеву, ещё одному будущему сооснователю «ВКонтакте». Мирилашвили предложил встретиться с Дуровым, но конкретной идеи для бизнеса ещё не было.
В ноябре 2019 года в интервью Елизавете Осетинской Лев Левиев рассказывал, что деньги на проект давал дедушка Вячеслава Мирилашвили — вице-президент шведской компании «Лемо Эдженси» Михаил Габриэлович. У Левиева в итоге было немного больше 10% «ВКонтакте», у Дурова — 20%, остальное — у семьи Мирилашвили.
«Дуров пытался создать образ мачо»: время «ВКонтакте»
Через полгода после создания соцсети с акционерами компании встретился инвестор Юрий Мильнер.«Нас впечатлило, что он сам приехал. Были другие фонды, но их оценки были раз в 10 меньше, чем нам давал Юрий», — вспомнил Левиев.
Сам Мильнер рассказывал, что искал самый близкий аналог Facebook в России. По его словам, «ВКонтакте» на тот момент был даже технологически более продвинутым, чем Facebook. В 2007 году он купил 25% «ВКонтакте» за $15 млн.
Авторы фильма рассказали и о первых годах работы «ВКонтакте», когда она была «абсолютно закрытой компанией», и о событиях 2011-2014 годов, когда соцсеть столкнулась с политическими проблемами и пережила корпоративный скандал. По словам Чепеля, сам Дуров называет этот период судьбоносным.
По словам Георгия Лобушкина, который был пресс-секретарём «ВКонтакте» с 2010 по 2013 годы, в те времена было «много наездов» на компанию — сначала от правообладателей.
2 декабря 2011 года Перекопский опубликовал опрос со списком партий и вопросом, за кого проголосуют пользователи. Дуров репостнул публикацию, и она появилась у всех пользователей соцсети.
4 декабря 2011 годы прошли выборы в Госдуму, а затем митинги за отмену результатов. Протестующие кооперировались в том числе во «ВКонтакте», напомнил Чепель. Тогда ФСБ начала направлять запросы соцсети и лично Дурову с требованием раскрыть данные этих пользователей.
11 декабря в дверь Дурова позвонил ОМОН, он не открыл. 12 декабря 2011 года Дуров опубликовал в издании «Лента.ру» открытое письмо о цензуре и митингах. Он заявил, что запрещать на российской площадке объединения нет смысла, потому что пользователи просто перейдут на иностранную площадку.
Интернет рос, а регулирования не было, рассказал Вадим Ампелонский, бывший пресс-секретарь Роскомнадзора. Он назвал «ВКонтакте» времён Дурова и Перекопского «анархической соцсетью».
По словам Лобушкина, в 2013 году началась информационная война против Павла Дурова. Первым крупным «наездом» была статья в «Новой газете» про сотрудничество Дурова с ФСБ. На тот момент Мирилашвили и Левиев владели по 40% и около 8% соответственно, у Дурова было 12%, остальные 39,9% принадлежали Mail.ru Group.
Самой мощной информационной атакой Чепель назвал обвинения против Дурова в ДТП с участием полицейского. Это произошло в апреле 2013 года. На фоне этих событий Мирилашвили и Левиев продали свои 48% во «ВКонтакте» фонду UCP Ильи Щербовича, который с 2012 года был членом совета директоров «Роснефти» и ещё двух госкомпаний — «Транснефти» и ФСК.
По словам Левиева, собственники «даже не пытались» достучаться друг до друга, а в какой-то момент Дуров запретил сотрудникам компании общаться с Левиевым и Мирилашвили.
«Все комментаторы стали говорить не просто о продаже, а о том, что "ВКонтакте" захватывают», — напомнил Чепель.
Тогда Щербович в интервью телеканалу «Дождь» говорил, что переговоры по сделке начались ещё в январе, юридически обязывающие документы были подписаны 2 апреля. «Нам самим неприятна шумиха вокруг компании», — добавил глава UCP. По его словам, новые акционеры заинтересованы в том, чтобы Дуров остался во главе компании.
В январе 2014 года Дуров продал оставшиеся у него 12% «ВКонтакте» бывшему гендиректору «Мегафона» Ивану Таврину. Перекопский покинул компанию в то же время.
Запуск, блокировка и разблокировка Telegram
Первая версия мессенджера вышла в 2013 году, ещё когда Дуров работал во «ВКонтакте» и был совладельцем соцсети. Telegram тоже оказался замешан в акционерном конфликте между Дуровым и UCP. Фонд считал Telegram частью «ВКонтакте».
В апреле 2018 года Роскомнадзор начал блокировать Telegram в России, потому что мессенджер отказался передать ФСБ ключи для расшифровки переписки пользователей. Ведомство заявляло, что Telegram спользовали организаторы теракта в метро Санкт-Петербурга, который произошёл в апреле 2017 года.
18 июня 2020 года Роскомнадзор прекратил блокировать Telegram в России. Незадолго до этого Дуров заявил, что за два года компания усовершенствовала методы обнаружения и удаления экстремистской пропаганды и разработала механизмы, которые позволяют предотвращать теракты.
Про блокчейн-проект TON
Telegram начал привлекать деньги на запуск блокчейн-проекта Telegram Open Network (TON) и криптовалюты Gram в 2018 году: в ходе двух раундов 171 инвестор вложил в проект $1,7 млрд. Компания планировала запустить платформу до 31 октября 2019 года.
Идеологом проекта был Николай Дуров, рассказал Перекопский.
В мае 2020 года Дуров сообщил о закрытии TON — американский суд запретил распространять Gram не только в США, но и во всём мире, чтобы граждане страны не могли получить доступ к блокчейн-платформе после её запуска.
В суд обратилась Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC). Регулятор заявил, что Telegram должна была зарегистрировать продажу Gram как сделку с ценными бумагами, но компания не раскрыла информацию о финансовом состоянии, бизнесе, менеджменте и рисках.
Я не смотрел фильм, но из трейлера помню "его философские взгляды не выдерживают никакой критики"
взгляды — широкое понятие, это могут быть взгляды на ведение бизнеса, тогда он бы разорился
Жаль только, что в этом Kion’е не работает примерно ничего, от загрузки миниатюр, до поиска по сайту и авторизации через телефон.
«Я буду интернет-тотемом».
откуда он это знал в школе. реально проект служб ?
Первые годы вк реально не было никаких фото никакого дурова нигде, я тогда был уверен что это придуманный персонаж, а делает проект команда. А дуров это такой маскот или типа того
По его словам, «ВКонтакте» на тот момент был даже технологически более продвинутым, чем Facebook.
Сайт на пхп 3 разработанный сисадмином который даже не осилил изучить современные протоколы (брат дурова, павел то совсем не программист никакой), когда создавал телегу был более проидвнутым чем фейсбук? Поржал )
Фейсбук дежрал нагруждку в 10 раз больше чем вк - как вообщде делетант может сравнивать принципиально разные проекты?
Потом вдохновенный этими примерами он будет писать и свои речи, которые превратятся в проповеди вроде «Восемь вещей, которые вам нужно знать, чтобы достичь таких же успехов как я».
Мегаломания какая-то
Блоги компаний
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