Сам основатель «ВКонтакте» и Telegram отказался от съёмок, но режиссёр показал ему фильм. О его работе и жизни рассказали одноклассники, однокурсники, учителя, коллеги и партнёры.

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23 апреля на Московском Международном кинофестивале состоялась премьера документального фильма «Дуров» о создателе «ВКонтакте» и Telegram. Вечером 24 апреля картина выйдет в онлайн-кинотеатре Kion, который запустила МТС.

Фильм снял журналист Родион Чепель из студии «Амурские волны». Самого Дурова в фильме нет — только архивные кадры. Про его жизнь и работу рассказали одноклассники, однокурсники, учителя и коллеги.

Чепель рассказывал, что показывал фильм Дурову — для этого он лично отвёз копию в Дубай, где расположен офис Telegram. По словам режиссёра, он не искал одобрения Дурова, но «не хотел навредить выходом этого фильма». «Я хотел бы, чтобы тот, о ком рассказывается в фильме, был предупреждён о полном его содержании», — объяснил Чепель.

Кадр из фильма



«Я буду интернет-тотемом»: Дуров в школе

Первый год Дуров учился в Италии, куда его отца пригласили преподавать. Валерий Дуров — профессор СПбГУ, заведующий кафедрой классической филологии, доктор наук.

Отец Павла очень любил глубоко зарываться, исследовать какие-то темы, доходить до истины. У Павла тоже есть эта черта, то есть он человек не поверхностный. Он любит уходить глубоко, разбирать тему до деталей, чтобы понять, как всё устроено. Илья Перекопский вице-президент Telegram и бывший вице-президент «ВКонтакте»

Когда у отца Дурова закончился контракт в Италии, семья вернулась в Россию и Павел пошёл учиться в Академическую гимназию при СПбГУ.

Его родители захотели, чтобы он учился в университетской гимназии. Поступало человек 7-8 на одно место. Павел попал.

Он выделялся, [у него] был ряд особенностей, которые не всем одноклассникам нравились. У него были непростые отношения с частью класса. Его волновало, как его оценили, у него очень развитое честолюбие. Георгий Медников школьный учитель Дурова



Концепция школы, которую закончил Дуров, предполагала одновременное углублённое изучение всех предметов. «Если хорошо и правильно примерно с пятого-шестого класса учить, нагружая оба полушария сочетанием, например, углублённого изучения языков и математики, то к концу обучения человек станет дико легко обучаемым», — пояснил Медников.

Он правда учился лучше остальных. Курить на переменке не бегал. Если у тебя задача быть именно отличником, учиться на одни пятёрки — не разобраться в вопросе, а именно иметь достижение, то разные есть средства для достижения этой цели. Дмитрий Миронов одноклассник Дурова

Чепель объяснил, что Миронов так «мягко пытался сказать», что Дуров списывал, потому что он себе поставил цель получить медаль в школе, в которой это невозможно из-за большой нагрузки по всем предметам.

Режиссёр добавил, что он сам снимается в фильме, потому что герои не хотят говорить напрямую и «боятся рассказывать, что на самом деле происходило». Кроме того, во время съёмок фильма Чепель общался с Дуровым, который объяснял мотивы своих некоторых поступков.

Знакомые Дурова рассказали, как строго он относился к конфиденциальности: в школьном выпускном альбоме не было его фотографии, а вокруг «ВКонтакте» ходили слухи, что Дурова не существует — это проект спецслужб.

В наших классах есть традиция прийти на квартиру к классному руководителю после выпускного вечера, чтобы выпить последнюю рюмку чая и попрощаться.

При этом каждый на камеру должен сказать, кем он видит себя через 10 лет. Павел долго уклонялся, но потом его посадили, и он сказал: «Я буду интернет-тотемом». Георгий Медников школьный учитель Дурова

Дуров учился в одном классе с Вячеславом Мирилашвили, который стал первым инвестором и сооснователем «ВКонтакте».

Классе в восьмом или девятом у отца Славы, известного предпринимателя Михаила Михайловича Мирилашвили, возникли серьёзные проблемы, после которых он получил 11 лет.

До приговора он решил срочно эвакуировать семью. В 11 вечера мне позвонил начальник его охраны и сказал, что они улетают в Швейцарию завтра утром и ему нужно этой ночью получить все документы [Вячеслава]. Задача была не очень простая, но мне удалось её решить. Георгий Медников школьный учитель Дурова

В 2011 году на встрече выпускников Дуров предложил Георгию Медникову открыть «первую по-настоящему частную школу» в России, которая не брала бы деньги у государства и родителей, а существовала на проценты от депозита. А управлять школой должен совет директоров.

Затем у Дурова «начались очень серьёзные проблемы», рассказал Медников. Проект пришлось отложить.

«Он уверен, что у него есть способности, которые его отличают от всех остальных»: Дуров в университете

В фильме интервью дал Илья Перекопский, который был вице-президентом «ВКонтакте» с 2009 по 2014 год, а сейчас занимает должность вице-президента Telegram. По его словам, это вообще первое интервью на камеру вице-президента из старой команды «ВКонтакте» и новой команды Telegram.

Мы не видим смысла много болтать. Каждый занимается своим делом. А все эти штуки, связанные с публичностью, сильно отвлекают. Илья Перекопский

Он рассказал, что познакомился с Дуровым на первом курсе университета. Тогда предприниматель создал сайт durov.com для филологического факультета СПбГУ с учебными материалами и ответами на билеты.

Уже на этом сайте Павел Дуров виден в полный рост. Во-первых, он чётко видит запрос пользователей и даёт им то, что они в этот момент хотят. Тогда это были ответы на экзаменационные вопросы.

Во-вторых, ему важно, чтобы под рукой пользователя были все современные средства общения. На тот момент это были смайлики.

В-третьих, он уверен, что у него есть способности, которые его отличают от всех остальных, поэтому на сайте большой раздел про себя. Там же в отдельном разделе были сохранены речи политиков прошлого вроде Сталина, Гитлера и Муссолини, вплоть до Мартина Лютера Кинга.

Он реально работал над своим сайтом, буквально вместо музыки слушая эти речи. Потом вдохновенный этими примерами он будет писать и свои речи, которые превратятся в проповеди вроде «Восемь вещей, которые вам нужно знать, чтобы достичь таких же успехов как я». Родион Чепель режиссёр фильма



После durov.com был общеуниверситетский форум spbgu.ru, который тоже создал Дуров. Герои фильма отмечают, что все использовали вымышленные имена и не ставили настоящие фотографии на аватарки.

«Казалось, тот вид, в котором интернет существовал тогда, это единственно возможный. Если бы мне в 2005 году сказали, что это бред», — отметил Олег Илларионов, бывший разработчик «ВКонтакте».

Газета «Деловой Петербург» тогда написала статью про Дурова и его университетский форум — её увидел Вячеслав Мирилашвили и рассказал своему деловому партнёру Льву Левиеву, ещё одному будущему сооснователю «ВКонтакте». Мирилашвили предложил встретиться с Дуровым, но конкретной идеи для бизнеса ещё не было.

Мы закончили университет. Павел стал заниматься своими проектами, я сфокусировался на своём бизнесе. У меня была свадьба через год после университета. Павел был на ней, и он рассказал, что встретился со Славой и им пришла в голову идея сделать «ВКонтакте». Илья Перекопский вице-президент Telegram и бывший вице-президент «ВКонтакте»

Павел написал мне в ICQ, что после публикации на него вышли ребята, с которыми он когда-то учился. Сначала, насколько я помню, они хотели у него купить форум. Он не хотел продавать, и они вели переговоры. Эльнара Петрова автор статьи про Дурова в «Деловом Петербурге»

В ноябре 2019 года в интервью Елизавете Осетинской Лев Левиев рассказывал, что деньги на проект давал дедушка Вячеслава Мирилашвили — вице-президент шведской компании «Лемо Эдженси» Михаил Габриэлович. У Левиева в итоге было немного больше 10% «ВКонтакте», у Дурова — 20%, остальное — у семьи Мирилашвили.

«Дуров пытался создать образ мачо»: время «ВКонтакте»

Когда мы говорим Дуров, то имеем в виду Павла, но на самом деле Дуровых два. И Николай даже больше находится в тени: его вообще никогда не видели общающимся с прессой.

Старший брат, технический директор «ВКонтакте» — это технический мозг, который во многом и создал движок «ВКонтакте», благодаря которому соцсеть была такой быстрой и пользовательски классной. Родион Чепель

Через полгода после создания соцсети с акционерами компании встретился инвестор Юрий Мильнер.«Нас впечатлило, что он сам приехал. Были другие фонды, но их оценки были раз в 10 меньше, чем нам давал Юрий», — вспомнил Левиев.

Сам Мильнер рассказывал, что искал самый близкий аналог Facebook в России. По его словам, «ВКонтакте» на тот момент был даже технологически более продвинутым, чем Facebook. В 2007 году он купил 25% «ВКонтакте» за $15 млн.

Когда прошёл год, стали появляться вопросы, которые не были связаны с разработкой продукта, то есть вопросы юридического и коммерческого характера. Я пришёл и стал этими вопросами заниматься. По росту «ВКонтакте» понятно было, что это большое дело. Тогда был безумный рост на сотни процентов в месяц. Илья Перекопский вице-президент Telegram и бывший вице-президент «ВКонтакте»

Пока «ВКонтакте» развивался, мы стали замечать за Дуровым забавные особенности, как он постоянно добавлял в друзья всяких стриптизерш, каких-то моделей из эскорта. И это воспринималось вроде как шутка.

Дуров пытался создать образ какого-то мачо. Делал ставку на то, что он в айтишной среде, его окружают программисты. А тогда программист был просто по сути ботаник. И в какой-то момент этот ботаник видел прекрасный образ Дурова, окруженного нимфами и, конечно же, любой человек из этой тусовки хотел свои таланты, свои идеи во «ВКонтакте» вплеснуть.

Максим Петренчук однокурсник Дурова

Авторы фильма рассказали и о первых годах работы «ВКонтакте», когда она была «абсолютно закрытой компанией», и о событиях 2011-2014 годов, когда соцсеть столкнулась с политическими проблемами и пережила корпоративный скандал. По словам Чепеля, сам Дуров называет этот период судьбоносным.

По словам Георгия Лобушкина, который был пресс-секретарём «ВКонтакте» с 2010 по 2013 годы, в те времена было «много наездов» на компанию — сначала от правообладателей.

Нам надо было объяснить людям, что нелегальное использование аудиовизуального продукта — это кража, а кража — это уголовное преступление. В сети «ВКонтакте» тогда было 30 млн пользователей, поэтому мы заявили, что во «ВКонтакте» 30 млн уголовников. У входа в кабинет Паши Дурова стоял мой манекен, и сотрудники в него метали дротики. Я горжусь тем, что именно мой силуэт, согласно легенде, стоял у входа в его кабинет. Будем считать, что у нас была заочная дискуссия. Он безусловно очень талантливый человек и визионер, и как инженер и как организатор, страна должна им гордиться. Но его философские взгляды не выдерживают никакой критики. Александр Акопов владелец группы компаний «Амедиа»

2 декабря 2011 года Перекопский опубликовал опрос со списком партий и вопросом, за кого проголосуют пользователи. Дуров репостнул публикацию, и она появилась у всех пользователей соцсети.

Я не уверен, что в этом была какая-то оппозиционность. Мне кажется, что в этом реально было любопытство, то есть реально хотелось понять, как пользователи будут голосовать и совпадут ли результаты выборов с нашим голосованием. Илья Перекопский вице-президент Telegram и бывший вице-президент «ВКонтакте»

4 декабря 2011 годы прошли выборы в Госдуму, а затем митинги за отмену результатов. Протестующие кооперировались в том числе во «ВКонтакте», напомнил Чепель. Тогда ФСБ начала направлять запросы соцсети и лично Дурову с требованием раскрыть данные этих пользователей.

11 декабря в дверь Дурова позвонил ОМОН, он не открыл. 12 декабря 2011 года Дуров опубликовал в издании «Лента.ру» открытое письмо о цензуре и митингах. Он заявил, что запрещать на российской площадке объединения нет смысла, потому что пользователи просто перейдут на иностранную площадку.

Тогда бы они все стали уходить в Facebook, и мы просто стали бы терять аудиторию. Нам всё время пытаются придать облик оппозиционности, но наша позиция такая, что мы всегда сохраняем нейтралитет. У нас есть просто платформа, на которой люди могут выражать своё мнение. Оно может быть любое. Мы же не политики, мы же никуда не избираемся. Пускай там сами разбираются, за кого голосовать, куда избираться. Но, разумеется, для нас личные данные — это всегда было святое.

Илья Перекопский вице-президент Telegram и бывший вице-президент «ВКонтакте»

Интернет рос, а регулирования не было, рассказал Вадим Ампелонский, бывший пресс-секретарь Роскомнадзора. Он назвал «ВКонтакте» времён Дурова и Перекопского «анархической соцсетью».

По словам Лобушкина, в 2013 году началась информационная война против Павла Дурова. Первым крупным «наездом» была статья в «Новой газете» про сотрудничество Дурова с ФСБ. На тот момент Мирилашвили и Левиев владели по 40% и около 8% соответственно, у Дурова было 12%, остальные 39,9% принадлежали Mail.ru Group.

Самой мощной информационной атакой Чепель назвал обвинения против Дурова в ДТП с участием полицейского. Это произошло в апреле 2013 года. На фоне этих событий Мирилашвили и Левиев продали свои 48% во «ВКонтакте» фонду UCP Ильи Щербовича, который с 2012 года был членом совета директоров «Роснефти» и ещё двух госкомпаний — «Транснефти» и ФСК.

У нас была возможность продать всё Mail.ru Group. И все были, как говорится, onboard — и Паша, и я, и Слава. Мы делали эту сделку, но представители Mail.ru Group решили нас разделить и предложили Паше договор, который был не очень дружелюбный к нему. Они не знали Павла, не знали, как с ним надо общаться, и они немножко его передавили на что он сказал «пошли вы». Лев Левиев в интервью Елизавете Осетинской в ноябре 2019 года

По словам Левиева, собственники «даже не пытались» достучаться друг до друга, а в какой-то момент Дуров запретил сотрудникам компании общаться с Левиевым и Мирилашвили.

«Все комментаторы стали говорить не просто о продаже, а о том, что "ВКонтакте" захватывают», — напомнил Чепель.

Тогда Щербович в интервью телеканалу «Дождь» говорил, что переговоры по сделке начались ещё в январе, юридически обязывающие документы были подписаны 2 апреля. «Нам самим неприятна шумиха вокруг компании», — добавил глава UCP. По его словам, новые акционеры заинтересованы в том, чтобы Дуров остался во главе компании.

В январе 2014 года Дуров продал оставшиеся у него 12% «ВКонтакте» бывшему гендиректору «Мегафона» Ивану Таврину. Перекопский покинул компанию в то же время.

Павел в момент создания компании допустил большую ошибку, потому что у него никогда не было контроля. Он всегда был миноритарием или квази-миноритарием. Александр Круглов замгендиректора «ВКонтакте» по стратегии и бизнесу

Павлу вообще довольно сложно с акционерами, потому что он человек свободолюбивый, живёт по своим принципам. Когда появляется кто-то, кто пытается вмешаться в эти принципы и ограничить его свободу какими-то действиями, у него это вызывает всегда резко негативную реакцию. Илья Перекопский вице-президент Telegram и бывший вице-президент «ВКонтакте»

Запуск, блокировка и разблокировка Telegram

Первая версия мессенджера вышла в 2013 году, ещё когда Дуров работал во «ВКонтакте» и был совладельцем соцсети. Telegram тоже оказался замешан в акционерном конфликте между Дуровым и UCP. Фонд считал Telegram частью «ВКонтакте».

Тогда казалось, что кругом враги. Мы в осаде сидим. UCP перекинулись и главной точки атаки был Telegram. Он развивался за счёт средств компании [«ВКонтакте»] и поэтому принадлежит им.

Одну из компаний, которая владела приложением загруженным в App Store, они взяли под свой контроль, и получилась непростая ситуация: они держат в руках Telegram по сути. Ты не можешь без управления в App Store его обновлять. Надо было как-то выкручиваться, тогда сделали второе приложение.

В конечном счёте это разрулил [бенефициар Mail.ru Group Алишер] Усманов. В итоге «ВКонтакте» отошёл к Mail.ru Group, Telegram к Дурову, а деньги к UCP. Выиграли все. Георгий Лобушкин

В апреле 2018 года Роскомнадзор начал блокировать Telegram в России, потому что мессенджер отказался передать ФСБ ключи для расшифровки переписки пользователей. Ведомство заявляло, что Telegram спользовали организаторы теракта в метро Санкт-Петербурга, который произошёл в апреле 2017 года.

Мы понимали, что конкретно запрос выдать ключи странный. Мы не можем выдать ключи ни по техническим, ни по идеологическим причинам.

Идеологически вся компания построена на защите данных наших пользователей. Конечно, они понимали, что мы не дадим ключи. Для нас эта история до сих пор не очень понятна. Конечно, нам казалось, что блокировка — это несправедливо. И ложиться на пол, чтоб тебя все били — не хотелось. Пользователи нас любят, доверяют нам, сдаваться было бы неправильно. Поэтому конечно мы начали принимать меры. Илья Перекопский вице-президент Telegram и бывший вице-президент «ВКонтакте»

Telegram использовал 8 тысяч IP-адресов до блокировки. В течение короткого времени после блокировки это количество выросло до 15,5 млн. Один IP-адрес стоил где-то 0,05 центов в час. Если умножить это на 15,5 млн, то получится примерно $75 тысяч в час. Вадим Ампелонский бывший пресс-секретарь Роскомнадзора



18 июня 2020 года Роскомнадзор прекратил блокировать Telegram в России. Незадолго до этого Дуров заявил, что за два года компания усовершенствовала методы обнаружения и удаления экстремистской пропаганды и разработала механизмы, которые позволяют предотвращать теракты.

Про блокчейн-проект TON

Telegram начал привлекать деньги на запуск блокчейн-проекта Telegram Open Network (TON) и криптовалюты Gram в 2018 году: в ходе двух раундов 171 инвестор вложил в проект $1,7 млрд. Компания планировала запустить платформу до 31 октября 2019 года.

Мне хотелось заняться чем-то новым, не связанным с социальными сетями. Мы привлекали инвестиции и эти деньги вкладывали в покупку займов различных кредитных организаций в Европе. Эти займы давали какую-то доходность, а мы отдавали эту доходность инвесторам.

Появилась идея соединить традиционных инвесторов с инвесторами, которые привыкли инвестировать во что-то связанное с криптой. Таких на 2016-2017 годы было очень много, потому что была эпоха ICO. В этот момент мы начинали общение с Павлом по поводу TON. Илья Перекопский вице-президент Telegram и бывший вице-президент «ВКонтакте»

Идеологом проекта был Николай Дуров, рассказал Перекопский.

Представьте, что у вас есть шанс объединить сильную технологию с огромной клиентской базой, брендом, который любят и которому доверяют миллионы людей. Илья организовал нашу встречу с Павлом в Дубае. Кажется, это был ноябрь 2017 года. Мы проговорили 4-5 часов.

Он очень хорошо умеет слушать. Среди людей из цифрового мира это не часто можно встретить. Я считаю, что он очень отличается от своих коллег. У него другой стиль и тип личности. Он думает на много шагов вперёд. Это естественно для человека такого масштаба. Он феноменально умеет концентрироваться, когда требуется. Джон Хайман советник Telegram по инвестициям

В мае 2020 года Дуров сообщил о закрытии TON — американский суд запретил распространять Gram не только в США, но и во всём мире, чтобы граждане страны не могли получить доступ к блокчейн-платформе после её запуска.

В суд обратилась Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC). Регулятор заявил, что Telegram должна была зарегистрировать продажу Gram как сделку с ценными бумагами, но компания не раскрыла информацию о финансовом состоянии, бизнесе, менеджменте и рисках.